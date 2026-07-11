Argentina vs Suiza: Alineaciones, estadísticas y previa de la Copa Mundial 2026 cuando Lionel Messi apunta a las semifinales, canal de TV, transmisión en línea y predicción.

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul sabe que los días de la carrera internacional de Lionel Messi se están agotando y espera que el telón no caiga con una derrota ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 en Kansas City.

Messi, el máximo goleador con ocho goles, preparó la respuesta de Cristian Romero y marcó el gol del empate cuando los campeones se recuperaron de un 2-0 para vencer a Egipto 3-2 en los octavos de final.

“Todo llega a su fin, pero esperemos que aún no haya terminado”, dijo De Paul, compañero de Messi en Inter Miami, hablando con Ole.

“Lo queremos y, como se puede ver en este Mundial, lo necesitamos… nos inspira, nos motiva. Es una locura lo que estamos viviendo”.

“Sufrimos mucho [contra Egipto], pero también lo disfrutamos inmensamente. Hay tantas emociones que no son fáciles de procesar para un solo cuerpo, una sola mente”.

El capitán de Suiza, Granit Xhaka, dice que tiene un “buen” recuerdo de jugar contra Argentina en el Mundial 2014 porque fue la primera participación del mediocampista en el torneo.

Angel Di María marcó el único gol del partido en el minuto 118 en Sao Paulo y el mediocampista del Sunderland Xhaka no tiene venganza en mente.

“Sabemos de lo que es capaz Argentina”, aceptó el jugador de 33 años, cuyo equipo venció a Colombia en penales en los octavos de final. “Pocos hablan de nuestras cualidades; daremos respuestas en el campo”.

“Me gusta soñar y a veces los sueños se vuelven realidad. Pero hay que sudar y rendir para que eso suceda. Debemos empujarnos más allá de nuestros límites”.

Contexto: Argentina y Suiza se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026 en Kansas City. Fact Check: Verificar lesiones y suspensiones de jugadores mencionados antes del partido.