Apple demanda a OpenAI por robar ‘secretos comerciales’

Apple presentó el viernes una demanda contra OpenAI y dos ex empleados por lo que dijo fue una apropiación indebida de los secretos comerciales del gigante fabricante de teléfonos para beneficiar la incursión de la compañía de IA en el hardware de consumo.

La demanda es contra un ex ingeniero eléctrico senior de sistemas de Apple y un ex vicepresidente de diseño de productos para iPhone y Apple Watch, así como contra OpenAI Foundation, OpenAI Group PBC e io Products.

“Este caso trata sobre ex empleados de Apple que robaron secretos comerciales de Apple en beneficio de OpenAI”, dice el documento. “Apple presenta esta demanda para poner fin a esto”.

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¿Qué sabemos sobre la demanda?

La demanda es contra dos ex empleados de Apple que ahora trabajan para OpenAI, así como contra OpenAI Foundation, OpenAI Group PBC e io Products.

Fue presentada en un tribunal federal de California, donde ambas empresas tienen su sede.

Apple alega que uno de los acusados ​​no devolvió una computadora portátil de trabajo proporcionada por la empresa y luego utilizó un error de autenticación para acceder a su red interna y descargar “docenas de archivos confidenciales relacionados con el hardware de Apple”.

El otro acusado, afirma Apple, se había estado enviando correos electrónicos con información sobre los proveedores de Apple y resúmenes internos de la industria antes de su salida de la empresa.

“En todos los niveles, desde los miembros de su personal técnico hasta su director de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando secretos comerciales e información confidencial de Apple”, dijo Apple en la denuncia de 41 páginas.

Apple y OpenAI, de colaboradores a competidores

La demanda intensifica dramáticamente las tensiones entre los dos gigantes tecnológicos durante meses, después de años de cooperación en los que Apple permitió a sus usuarios acceder a los resultados de ChatGPT a través de Siri, brindando a los usuarios de iPhone la opción de registrarse para obtener membresías de ChatGPT directamente desde el menú de configuración de iOS.

El año pasado, OpenAI compró la startup de hardware io Products, fundada por el ex diseñador de Apple Jony Ive, con el objetivo de ir más allá del software y llegar al hardware de consumo.

OpenAI nunca ha especificado claramente qué tipo de dispositivo está construyendo, sólo lo describe como un esfuerzo por encontrar una nueva forma de interactuar con la IA que vaya más allá de los “productos e interfaces tradicionales”.

El gigante tecnológico OpenAI se dirige a Wall Street Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Sean Sinico

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