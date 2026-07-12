Concursante de Love Island USA Corbin sobre su eliminación humillante, el apodo CorbinGPT y su amistad con Sincere: Perdono pero no olvido

“Love Island USA” concursante Corbin admite que su eliminación se sintió “humillante”. Pero a diferencia de otras parejas recientemente eliminadas como Jen y Gal, Corbin se fue sintiéndose esperanzado por el futuro mientras tomaba de la mano a su conexión de Casa Amor, Parmida.

“Veo que esta conexión va a llegar muy lejos”, dice Corbin a Variety. “Su mentalidad, ¡por Dios! Ella es emprendedora. Amo a las mujeres ambiciosas; el hecho de que tenga mentalidad emprendedora, que quiera muchas cosas para sí misma, que quiera dominar el mundo empresarial… ¡es hermoso!”

La eliminación de Corbin y Parmida frente a Zach y Kayda estuvo reñida el pasado domingo, después de que ambas parejas fueran votadas como las menos compatibles, según lo decidido por una votación de los fans. Kenzie y Dylan también estuvieron incluidos en este grupo, pero se salvaron porque ganaron el desafío de karaoke.

La amistad de Corbin con Sincere se puso a prueba durante la noche de cine, donde se mostró un montaje de clips de conversaciones privadas de los isleños. Los clips de Sincere mostraron cómo estaba engañando a dos isleñas diferentes, Melanie y Sol, lo cual despertó especialmente a todos los chicos sobre lo que realmente estaba sucediendo.

“Me estaba contando una cosa, a Melanie le estaba contando otra, a todo el mundo les contaba una cosa diferente pero eran historias distintas. No puedes tener eso en una amistad. Perdono pero no olvido”, dice Corbin. “Le dije en las conversaciones después, ‘Escucha. Esa fue tu oportunidad. Sé lo que hiciste, estás en una experiencia, te estás divirtiendo, crees que puedes salirte con la tuya, ¡está bien!'”

Tras su eliminación, Corbin habló con Variety sobre su frenético tiempo en la villa, el estado de su amistad con Sincere luego de que se expusiera su verdadero carácter durante el escandaloso segmento de la noche de cine, y su reacción a que Internet (¡y la villa!) lo apodara “CorbinGPT”.

Han pasado algunos días desde que dejaste la villa. ¿Cómo te has adaptado a volver al mundo real y ver las opiniones de la gente en las redes sociales?

Un día en la villa es como una semana, de verdad. Así que el hecho de que estuve allí durante el tiempo que estuve, salir de la villa se sintió más como un largo día. Estás atrapado en la villa, ves a estos isleños todos los días, haces casi lo mismo. Y luego sales al hotel donde te tienen. Todo se siente como un sueño, sinceramente, porque no haces ni la mitad de las cosas que haces allí en la vida real. No sales al bar a besar a seis chicas al azar una tras otra, ¿sabes? Así que fue una experiencia loca salir.

Te vimos a ti y a Parmida salir juntos, tomados de la mano como pareja. En los días juntos, ¿han pasado tiempo juntos? ¿Dónde ves esta conexión y relación yéndose?

Veo que esta conexión va a llegar muy lejos. El hecho de que estamos en la villa y estamos experimentando estos desafíos juntos, teniendo conversaciones el uno con el otro todos los días – y sé que algunas conversaciones no se han mostrado por completo en los episodios – pero el hecho [es que] Parmida y yo sabemos cuáles son nuestras conversaciones. Sabemos lo profundo que podemos llegar en ellas. Eso, seguro, me está dando más confianza para dar el salto al mundo real con ella y experimentar todo este viaje de la vida que vamos a explorar.

¿Qué te atrajo de Parmida entre todas las personas en Casa Amor?

Para ser honesto, tenemos las mismas moralidades. Ella es muy directa, yo soy directo. No nos gustan los mentirosos. Nos gusta ser lo más directos posible. Y sabemos que vamos a pisar algunos callos, pero es como, estamos siendo honestos. A veces la verdad duele, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, sabemos que necesitas a alguien así en tu esquina. Así que el hecho de que ella y yo simplemente hacemos eso y entendemos eso, significa que somos muy reales el uno con el otro. No andamos con rodeos. Así que cuando estamos en conflicto, o hay alguna falta de alineación en la conversación, ambos seremos directos y nos diremos mutuamente, “Oye, esto es lo que está pasando”. Así que simplemente hace que el proceso sea más fácil en lugar de que alguien se cierre y no quiera hablar o ande con rodeos porque no quiere herir tus sentimientos.

[Contexto: La conversación muestra cómo Corbin está reflexionando sobre sus experiencias en “Love Island” y sus conexiones con otros concursantes, especialmente Parmida, mientras se prepara para la vida fuera de la villa y reflexiona sobre lo que sucedió durante la competencia.]

[“Fact Check: Love Island” es un reality show de televisión estadounidense en el que solteros y solteras buscan el amor en una lujosa villa. “Casa Amor” es un segmento del programa donde nuevos concursantes entran en la competencia para tratar de romper las parejas existentes.]