El estadounidense Corbin Mims de Love Island reacciona de manera divertida a los memes sobre él siendo un AI

¿Quién es ese ingenioso locutor escocés en Love Island?

Iain Stirling hace doble turno como narrador tanto de Love Island UK como de Love Island USAâ€”y durante el rodaje, también sigue un horario muy ajustado.

â€œA las 12 del mediodía hora del Reino Unido, me conectaba a Love Island UK,â€ detalló el comediante escocés a TODAY en 2024. â€œPara ese momento, el programa ya está casi terminado. Luego escribiríamos durante dos o tres horas. Estábamos listos alrededor de las 4, cuatro y media. Luego preparaba la cena de mi hija, hora del baño, hora de dormirâ€”me encantaría que sea más frenético que eso, pero así era mi vida. Después comía algo, y luego me conectaba a Love Island USA a las ocho y media, lo que es realmente temprano en la hora de Fiji.â€

Stirling ve un corte preliminar desde su casa a través de Zoom, explicó el productor ejecutivo Parrish a The Wrap, y él y los guionistas â€œsolo observan cosas graciosas en la escena, o recordatorios de lo que ha sucedido en la historia, que se grabaâ€¦en casa en su micrófono.â€

Su narración se añade al episodio antes de que se envíe a los abogados y al equipo de estándares de Peacock (que a veces piden cambios de último minuto).

â€œIntentábamos terminar alrededor de las 12 o 1 de la mañana, luego me quedaba despierto hasta las dos o tres â€” lo cual todavía no es el final del programa para EE. UU.,â€ dijo Stirling a TODAY. â€œEn un mundo ideal, me quedaría despierto hasta las 5, 6 de la mañana, pero eso básicamente implicaría que nunca duermo.â€

Prueba de que la franquicia puede crear un vínculo eterno: Stirling se casó con la ex presentadora de Love Island UK Laura Whitmore en 2020 y dieron la bienvenida a una hija en marzo de 2021.