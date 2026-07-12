Phillies Charities presentan sus proyectos Legacy patrocinados por el MLB All Star Game

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Tree House Books en el norte de Filadelfia ampliará sus programas gratuitos de alfabetización para niños y familias a través de un proyecto heredado del Juego de Estrellas de la MLB, lo que permitirá a la organización sin fines de lucro prestar servicios a más familias después de que su espacio se haya quedado pequeño.

Tree House es una de las seis organizaciones de Filadelfia que comparten $5.5 millones en fondos heredados de MLB y Phillies Charities vinculados al Juego de Estrellas de la próxima semana, el primero que se celebra en Filadelfia desde 1996.

Phillies Charities y Tree House Books marcaron la expansión con una ceremonia el jueves en la biblioteca y centro de alfabetización de 21 años.

Tree House Books ofrece programas de alfabetización gratuitos y ha estado trabajando con espacio limitado durante años. Desde su fundación, Tree House pasó de ser una librería usada a una organización sin fines de lucro que ofrece programas de alfabetización gratuitos para niños y familias del norte de Filadelfia. Los planes de expansión comenzaron después de la pandemia de COVID-19, cuando la demanda de programación comunitaria en Treehouse generó listas de espera.

En 2025, Tree House Books informó haber atendido a más de 120 jóvenes a través de programas que incluyen colectas de libros, iniciativas de alfabetización y actividades extraescolares.

El director ejecutivo Michael Brix dijo que la organización se dio cuenta después de la pandemia de que necesitaba más espacio para satisfacer la creciente demanda.

La expansión agregará dos pisos a Tree House Books y creará la casa club de alfabetización All-Star Legacy, que incluirá nuevos espacios para niños, adolescentes y tutorías.

“Cuando los Filis quisieron asociarse con nosotros, fue una obviedad, pensábamos que esta era una conexión increíble y en los últimos años”, dijo Brix.

Brix explicó que Tree House Books construye junto con la comunidad.

â€œFiladelfia es una ciudad deportiva. Nos hemos estado conectando con los Filis a través de la alfabetización, por lo que conocemos su compromiso con la comunidad. Creo que, como ciudadanos y líderes cívicos, estamos tratando de hacer de Filadelfia la mejor ciudad posible”, dijo Brix.