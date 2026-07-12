Boletín de Cheques y Balances: La extrañeza del socialismo estadounidense

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John Prideaux, nuestro editor ejecutivo, sobre el surgimiento de una nueva clase política de la izquierda activista.

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Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo una decepción para los socialistas. Friedrich Engels tomó unas vacaciones empapadas de alcohol en la costa este en 1888. La bebida comenzó a las 11 de la mañana, lo que no parece haber mejorado su estado de ánimo. En común con otros visitantes europeos, rapsodizó sobre el paisaje en el norte del estado de Nueva York. Compró una gran cantidad de algo llamado “vino de Ohio”. Los habitantes de Nueva York no lo emocionaron, sin embargo. El típico neoyorquino, escribió en una carta, se veía como “un crupier despedido de Monte Carlo”. Creo que lo dijo como un insulto, aunque para los oídos modernos esto suena como un código de vestimenta bastante bueno para una fiesta.

De manera más hiriente, para Engels al menos, los estadounidenses simplemente se negaron a cumplir con la teoría marxista. Los trabajadores eran reacios a formar una conciencia de clase, lo cual era un requisito previo para el socialismo. Hay toda una literatura marxista sobre por qué ocurrió esto, empezando por la introducción de Engels a la versión estadounidense de “La condición de la clase obrera en Inglaterra”. Una teoría es que las divisiones raciales evitaron que los trabajadores se unieran. Pero la conclusión era inmutable: cuando se trataba de socialismo, Estados Unidos era un fracaso.

El país a veces ha incursionado en el socialismo, pero esto ha sido más un ejercicio en marketing político que un intento de remodelar el país. Los políticos del Partido Socialista de América que dirigieron Milwaukee en la primera mitad del siglo XX fueron denunciados como un grupo de “socialistas de alcantarilla”, porque estaban más interesados en crear parques que en ser propietarios de los medios de producción. Engels no habría estado impresionado.

Y luego está el floreciente actual del socialismo en Estados Unidos, que quizás sea el más extraño hasta ahora. Eugene Debs, el cofundador del Partido Socialdemócrata, dejó la escuela a los 14 años y fue a trabajar en los ferrocarriles. Los candidatos respaldados por la DSA que han puesto en aprietos a los demócratas titulares en el 2026, en su mayoría, no son así. Claire Valdez, quien ahora es la candidata del Partido Demócrata en el séptimo distrito de Nueva York, trabajó en el departamento de artes visuales de la Universidad de Columbia antes de convertirse en política. Darializa Avila Chevalier, la candidata del partido en el distrito 13, obtuvo una licenciatura en Estudios del Medio Oriente en Columbia. Su padrino político, Zohran Mamdani, creció alrededor de la universidad, donde su padre era el jefe del Instituto de Estudios Africanos.

El nexo de Columbia es interesante, especialmente dado que la Sra. Avila Chevalier fue prominente en las protestas pro-palestinas en la universidad durante la primavera y el verano del 2024. Informamos sobre esto en ese momento, pero como a veces ocurre con las noticias, aprendí algunas cosas después de que terminó que los lectores podrían encontrar interesantes. Especialmente dado que pronto algunos de ustedes serán representados por la Sra. Avila Chevalier en el Congreso.

En resumen: en el 2024, algunos estudiantes de Columbia que se oponían a la persecución del gobierno israelí en la guerra de Gaza protestaron en el campus. Acamparon en el césped y, en un momento dado, ocuparon Hamilton Hall, que para los inquietos estudiantes de Columbia es lo mismo que la Bastilla para los sans culottes. Los administradores universitarios argumentaron que los manifestantes tenían derecho a la libertad de expresión pero no a interrumpir la educación de sus compañeros estudiantes. Los manifestantes argumentaron, con cierta justificación, creo, que la universidad estaba sintiendo presión de ex alumnos y donantes que, después de los ataques de Hamas del 7 de octubre del año anterior, eran más simpáticos al gobierno de Israel que a los palestinos en Gaza. El enfrentamiento culminó con el presidente de la universidad llamando a la policía para desalojar Hamilton Hall.

Desde afuera, nada de esto tenía mucho sentido. Desde la era de los derechos civiles, algunos estadounidenses han practicado la acción directa como una forma de cambiar la sociedad. Pero es difícil pensar en algo menos directo que tratar de cambiar la acción del gobierno de Israel ocupando un edificio neoclásico universitario en Morningside Heights. Y algunas de las tácticas de acción directa no estaban en el manual de Martín Luther King. Una fuente confiable me dijo que alguien liberó una carga de cucarachas en la casa de un alto funcionario de la universidad para hacer un punto.

El mal comportamiento en el campus no se limitaba a un solo lado del argumento. Un miembro de la facultad proisraelí comenzó a publicar en línea las identidades de los manifestantes para dañar sus perspectivas laborales futuras. En un momento dado, se suspendió a un estudiante proisraelí por rociar a un estudiante propalestino con spray para flatulencias. Siendo América, el estudiante suspendido demandó y recibió un pago de $400,000 de Columbia.

Es tentador pasar más tiempo documentando la locura de todo esto. Pero el punto político más importante es que los manifestantes pro-palestinos no, hasta donde puedo ver, hicieron ninguna diferencia en la vida de la gente en Gaza. Si acaso, el movimiento resultó políticamente contraproducente: Donald Trump fue reelegido más tarde ese año, para deleite del primer ministro de Israel. Y después de que el Sr. Trump prestó juramento nuevamente, su administración abrió investigaciones sobre el trato de Columbia a los empleados judíos. La universidad llegó a un acuerdo, pagando $21 millones al gobierno sin admitir responsabilidad. Columbia pagó otros $200 millones al gobierno en multas por supuestamente infringir las leyes federales contra la discriminación. Después de extraer este dinero de Columbia, la administración envió funcionarios de ICE al campus de la universidad para realizar una redada migratoria.

Un recuento neutral de las protestas tendría que concluir que fracasaron espectacularmente. Personas tan malas en política no deberían permitirse en ningún lugar cerca del Congreso. Y sin embargo, varios de ellos tomarán sus asientos en enero del 2027.

Gracias por todos los correos electrónicos sobre el podcast de Tocqueville. Y un reconocimiento a Michael Poliakoff, quien me escribió sobre el momento en que el gobierno federal amenazó con retirar la financiación de Columbia en 1971 por ser demasiado lento en implementar la acción afirmativa, un ejemplo fascinante de cómo se invirtieron con el tiempo las posiciones tomadas por el gobierno y las universidades. Por favor, sigan enviando correos electrónicos. Pueden escribir a: checksandbalance@economist.com.