Lista de canciones de la segunda noche de Jay

En la segunda noche de su residencia de tres días en el Yankee Stadium, Jay-Z interpretó el álbum que solidificó su posición no solo como el Rey de Nueva York, sino como el Rey del Rap. “The Blueprint” cumple 25 años este año, y esta noche los fanáticos recordaron que es un implacable ataque de canciones triunfantes y fanfarronas como “Hola Hovito” y “All I Need”, con algunos de sus mejores temas callejeros como “U Don’t Know” y “Never Change” mezclados.

El rapero de Brooklyn interpretó todas estas canciones, y al igual que la primera noche, lo hizo con la ayuda de algunos invitados especiales que aportaron una o dos canciones al repertorio.

Slick Rick fue el primer invitado en aparecer cuando salió a cantar “La Di Dadi” y “Children’s Story” después de que Jay abriera el show con “The Ruler’s Back”. Luego trajo a Eminem para ayudar en su colaboración “Renegade”, con el rapero de Detroit sorprendiendo a la multitud con una interpretación de su éxito “Loose Yourself”.

Y finalmente, hacia el final del espectáculo, tuvo a Pharrell como último invitado de la noche y el dúo interpretó varias canciones que han hecho juntos. Cantaron temas como “Frontin'”, “Excuse Me Miss”, “Give It to Me” y “Allure”, lo cual, por supuesto, entusiasmó a la audiencia. De hecho, la multitud estuvo comprometida toda la noche y cantó casi todas y cada una de las casi 30 canciones que se interpretaron. Con dos noches completadas, no se puede predecir qué tiene preparado el Jigga Man para los fanáticos en la última noche de este fin de semana único en la vida.

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