Imported Article – 2026-07-13 18:21:02

El villa Love Island USA está preparándose para cerrar sus puertas por otro verano, con solo seis parejas aún en la carrera por el gran premio de $100,000.

Presentado por la estrella de Vanderpump Rules, Ariana Madix, la exitosa serie de citas de Peacock regresó a principios de junio con un nuevo grupo de solteros en busca de amor. Semanas de llegadas impactantes, reagrupamientos dramáticos y el giro característico de Casa Amor del programa han remodelado la competencia, dejando solo a un puñado de isleños en pie antes de la final de la temporada 8.

Antes de que América corone a su pareja favorita, una última ronda de eliminaciones reducirá el campo de seis parejas a cuatro. Esos finalistas serán revelados durante el episodio de esta noche antes de dirigirse al último fin de semana de la temporada.

La final de la temporada 8 de Love Island USA se transmitirá el domingo 12 de julio a las 9 p.m. ET/6 p.m. PT, cuando los espectadores finalmente descubrirán qué pareja se lleva el título y el premio de $100,000. El reality show de citas se transmite en Peacock.

Peacock transmite exclusivamente Love Island USA. Para los suscriptores de Peacock, pueden sintonizar el evento en vivo sin costo adicional. Simplemente inicie sesión en su cuenta una vez que comience el evento y tendrá acceso.

La plataforma de transmisión no ofrece una prueba gratuita, pero sí tiene un par de planes asequibles que comienzan en $10.99 al mes. Además, puede obtener 30 días de acceso a Peacock por tan solo $1 con Walmart+, como beneficio del servicio. Obtenga más información sobre Walmart+ y Peacock aquí.

Hay dos planes diferentes ofrecidos en Peacock: el Plan Premium por $10.99 al mes o el Plan Premium Plus por $16.99 al mes. Si está buscando ahorrar, puede obtener un descuento del 17% al optar por el plan anual por $109.99 al año o $169.99 al año. Con el Plan Premium, tiene anuncios y obtiene acceso a una amplia gama de películas, programas de televisión, originales, deportes en vivo de NBC Sports y noticias en vivo de NBC News.

El plan Premium Plus de Peacock viene con todo lo incluido en el plan Premium, sin anuncios, su canal local de NBC en vivo y la capacidad de descargar y transmitir sin conexión.

Junto con Love Island USA, tendrá acceso a toda la biblioteca de Peacock, que incluye Wicked: For Good, Yellowstone, Five Nights At Freddy’s, The Real Housewives of Beverly Hills, Poker Face, Saturday Night Live y otros.

Por otro lado, aquellos que deseen ver internacionalmente pueden acceder al servicio de transmisión con una VPN, como ExpressVPN, con precios a partir de $2.79 por mes durante 28 meses, combinado con Peacock.

Filmada en una lujosa villa privada en las Islas Mamanuca de Fiji, la final de la temporada le da a las parejas restantes una última oportunidad para celebrar sus relaciones antes de regresar al mundo real.

Como en temporadas anteriores, los finalistas saldrán en citas finales románticas, que han incluido paseos en bote panorámicos, cenas a la luz de las velas y picnics íntimos. Las citas a menudo les dan a los isleños la oportunidad de discutir cómo podría ser la vida fuera de la villa y si sus conexiones pueden sobrevivir más allá del programa.

Después, las parejas se vestirán para la ceremonia final de la temporada, donde Ariana Madix revelará el voto de América y coronará a la pareja ganadora. Tras semanas de desafíos dramáticos, romances inesperados y giros emotivos, la final determinará qué pareja formó la conexión más fuerte y se lleva el premio de $100,000.

Desde parejas que han permanecido juntas desde el principio hasta isleños que encontraron el amor después de que Casa Amor sacudiera la villa, la temporada 8 ha ofrecido muchos momentos memorables. Ahora, solo una pareja dejará Fiji como los campeones de Love Island USA de este verano.

El elenco de Love Island USA temporada 8 incluye al hermano de Charlie Georgiou de la temporada 7, la hija de un ex jugador de la NBA retirado y otros. Sin embargo, el miembro del elenco Vasana Montgomery fue eliminado de la temporada 8 debido a un escándalo por el uso de un insulto racial. Vea la lista del elenco que participa en la nueva temporada a continuación.

Mientras tanto, vea un primer vistazo de Love Island USA en el siguiente enlace.