El jefe de Barcelona, Laporta, advierte a Atletico Madrid que la oferta por Julián Álvarez podría expirar.

El jefe de Barcelona, Laporta, advierte a Atletico Madrid que la oferta...

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha advertido que la “oferta sustancial” del club por Julian Álvarez no permanecerá indefinidamente en la mesa mientras los campeones españoles continúan su búsqueda del delantero del Atlético de Madrid.

El internacional argentino ha informado al Atlético de su deseo de irse este verano y está atrayendo el interés de varios de los clubes más grandes de Europa, incluyendo Arsenal y Paris Saint-Germain.

Sin embargo, Laporta dejó claro que el Barcelona no esperará para siempre por una decisión.

“Hemos hecho una oferta que no es ilimitada, y en su momento anunciaremos cuánto tiempo permanece en la mesa”, dijo Laporta después de llegar a Dallas antes de la semifinal del Mundial de España contra Francia.

“La oferta fue hecha con la intención de firmar a un jugador que atraiga tanto a la dirección deportiva como al entrenador.

“Creo que es un gran jugador; estamos manteniendo la oferta sustancial, pero la validez de esta oferta no es ilimitada.”

Alvarez se unió al Atlético desde el Manchester City en el verano de 2024 en un acuerdo que valía inicialmente 75 millones de euros y sigue bajo contrato hasta 2030.

El presidente del Barcelona también elogió la actuación en la Copa Mundial de Messi, diciendo que ha sido extraordinaria hasta el momento.