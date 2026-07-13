Ellie Goulding interpreta Lights en el juego de cuartos de final de la Copa del Mundo.

Ellie Goulding estableció el tono festivo para los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con su actuación de “Lights” en el partido entre su país natal, Inglaterra, y Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami el sábado.

La cantante británica actuó por primera vez durante las festividades previas al partido, interpretando “Outside”. En el entretiempo, Goulding volvió al escenario construido en las gradas para cantar su éxito “Lights”.

El viernes, Goulding anunció que actuaría en el entretiempo, al mismo tiempo que mostraba su amor por su país en una publicación de Instagram.

“Actuar en el cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, Inglaterra vs. Noruega, me hace sentir que realmente podría pasar cualquier cosa. Ya sé que los chicos harán que Inglaterra se sienta orgullosa, está volviendo a casa”, escribió.

Es seguro decir que la actuación y el poder estelar de la estrella pop pueden haber jugado un papel en la victoria de Inglaterra. A continuación, se enfrentarán a Argentina el 15 de julio en Atlanta. El ganador de ese partido avanzará a la final de la Copa del Mundo el 19 de julio en el Estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey, donde Justin Bieber, BTS, Madonna y Shakira actuarán en el entretiempo.

El mes pasado, Goulding anunció que su sexto álbum de estudio, “Sé Demasiado”, llegará el 4 de septiembre. “Sé Demasiado” marca su primer álbum nuevo desde “Más Alto Que el Cielo” de 2023, que debutó en el primer lugar en la lista de álbumes del Reino Unido.