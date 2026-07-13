El mal muerto quema

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene importantes spoilers de “Evil Dead Burn”, que ahora se está proyectando en cines.

“Evil Dead Burn” rompe una de las reglas fundamentales del cine: no mates al perro.

“Si no haces eso en ‘Evil Dead’, ¿en qué película lo haces? Son las películas más locas, salvajes y básicamente malvadas”, dice el director Sébastien Vanišek a Variety, reconociendo que sabía que al público no le gustaría la escena. “No hay límite, ¡no puedo tener límites!”

Por supuesto, el perro vuelve a la vida en una nueva forma “genial”, como dice Vanišek entre risas, junto con el resto de los humanos que se transforman en Deadites malvados después de ser brutalmente asesinados. Pero esto es solo el comienzo de la película brutal e interminable de Vanišek, que incluye desde una mujer empalada con un reposacabezas de un asiento de coche hasta verter cera caliente en su boca.

La última entrega de la larga franquicia de terror, creada por primera vez por Sam Raimi con su clásico original de 1981, sigue a una familia al borde de la carnicería después de que Will (George Pullar) muere en un accidente automovilístico. Su esposa Alice (Souheila Yacoub), quien sufrió abusos por su parte mientras estaba viva, se queda llorando con el resto de la familia mientras los Deadites se apoderan de sus almas uno por uno.

Vanišek retoma donde quedó “Evil Dead Rise” en 2023, pero la película está solo vagamente conectada con esa película y el reinicio de la serie de 2013 “Evil Dead” de Fede Álvarez. “Burn”, que se filmó principalmente en Nueva Zelanda, marca la segunda película del director francés Vanišek después de “Infested”, una película francesa a menor escala sobre un grupo de arañas que se reproducen rápidamente invadiendo un apartamento.

A diferencia de las dos últimas entregas de “Evil Dead”, Vanišek le dijo a Raimi y al productor Rob Tapert que no estaba tan interesado en la sangre o en verter cubos de sangre sobre sus actores: “Cuando lo veo en las películas, no me disgusta. No me desanima demasiado porque sé cuánto es falso. Pero cuando veo los dientes en la acera en ‘Historia Americana X’, ese es el momento en que ya no puedo mirar la pantalla”.

Vanišek habló con Variety sobre cómo creó la entrega más brutal de “Evil Dead” hasta ahora, cómo logró algunas de las muertes más crueles y qué podría significar esa última escena después de los créditos para el futuro de la franquicia.

Esta nueva ola de películas de “Evil Dead” presenta a nuevos personajes y a un nuevo director al mando. Después de “Infested”, ¿qué querías aportar a esta franquicia de larga duración?

Eso es principalmente por lo que quería hacerlo. Ghost House Pictures, Sam Raimi y su equipo me dijeron que la película sería 100% de mi estilo. Tan pronto como les dije lo que entendía sobre “Evil Dead” y que comprendíamos que estábamos en la misma página, me dejaron hacer la película que tenía en mente. En cuanto al estilo, la violencia, la brutalidad y el tipo de violencia, tenía carta blanca.

¿Te sorprendió esa libertad creativa?

¡Sí! Te lo tomas muy en serio y no quieres decepcionarlos porque es un regalo enorme. Quieres que estén orgullosos de la película. Sin esa libertad, para ser honesto, creo que habría hecho otra película en Francia en lugar de esta.

La muerte de apertura siempre establece el tono de estas películas. ¿Cómo llegaste a esa escena en el lago como la perfecta inauguración?

Lo primero que queríamos era que la audiencia supiera dónde estaba y, para aquellos que habían visto “Evil Dead Rise”, quería que dijeran: “Vale, sé dónde comienza”. Esa película nos dejó con un Deadite en la naturaleza, así que quería usar eso. Luego, en cuanto a la historia de esos dos pescadores, en unos siete minutos, estamos introduciendo los elementos y el estilo que tendremos a lo largo de toda la película: la edición, el diseño de sonido, la música, los personajes.

¿Cuál era tu enfoque al crear las muertes, cuánto se hizo de manera práctica?

Todo lo que se podía hacer prácticamente se hizo de manera práctica. La única cosa que no se podía hacer prácticamente eran los agujeros en las caras, así que ese fue el único momento en el que tuvimos maquillaje con áreas verdes en las caras. Pero incluso el monstruo final se hizo de manera práctica; simplemente agregamos CGI en él para tener esos agujeros. Definitivamente quería mantener la actuación de George [Pullar], sus ojos y su rostro, y lo que le estaba ofreciendo a Souheila. El fuego fue uno de los grandes desafíos porque no quería tener fuego CGI, así que teníamos fuego en el set todo el tiempo. Fue realmente complicado trabajar con fuego porque estás iluminando toda la escena con fuego real. Fue bastante largo e intenso, pero al final, la audiencia lo siente cuando haces cosas reales en el set en lugar de cuando finges.

La escena de la mesa de la cena con la familia después de asistir al funeral de Will destaca como una de las más tensas. La madre y el padre se vuelven bastante viciosos con Alice. ¿Puedes explicar eso?

Esa fue una de las más desafiantes porque no hay una pelea, no hay acción. Tienes que jugar con la edición de sonido para que esta tensión aumente. Pasamos mucho tiempo escribiéndolo primero porque queríamos tener las mejores líneas y los mejores momentos, y estar seguros de que todos nuestros personajes son comprensibles: sabemos dónde están, a dónde quieren ir, qué está sucediendo, quién es quién. Tenía que ser muy claro. Es la primera vez que están todos juntos, y esta escena es un punto de inflexión tan grande que todas las apuestas son realmente altas. Storyboardié toda la escena; sabía qué toma necesitaba cuándo, conocía la edición de memoria, qué primer plano cuándo. Practicamos mucho con los actores para asegurarnos de que supieran cuándo agarrar el vaso, cuándo agarrar el sacacorchos, cuándo mirar esto y hacer aquello porque había tantos momentos en los que tenían que mirar algo, y no tenían líneas, también era cuestión de actuar sin líneas. Esa es una de las escenas de las que más orgulloso estoy.

La escena del coche, cuando Tia (Luciane Buchana) es empalada con el reposacabezas del asiento del coche, también fue increíblemente difícil de ver.

La pelea de coches era importante para mí porque amo este tipo de escenas. Justo después de la cena, quería una escena de inflexión, algo realmente intenso para la audiencia. Tener una gran pelea en un espacio tan pequeño era algo que quería intentar como director. Con mi coescritor [Florent Bernard], estábamos mirando nuestros coches y pensando, “¿Qué usaríamos si estuviéramos luchando con tigres en nuestro coche?” Esas armas locas simplemente surgieron porque estábamos pensando en la forma más loca de luchar contra algo. El reposacabezas fue una de ellas. Cuando empecé a escribir, dibujaba a Tia con el reposacabezas en la cabeza. Y luego llegas a Nueva Zelanda con estos equipos impresionantes, y les cuentas tu concepto loco. Tuvimos que encontrar una forma para que este reposacabezas se quedara en la cabeza de Luciane. Nuevamente, hacer todo prácticamente es un placer.

La dinámica familiar realmente fundamenta esta película desde el principio. Tenemos ese momento en el que Joseph (Hunter Doohan) no puede dispararle a su padre, quien se ha convertido en un Deadite.

Esa es la esencia de “Evil Dead”: ¿estarías listo para matar a las personas que amas? Eso es lo que le sucedió a Ash en la primera película; eso es lo que sucedió en la película de Fede con el hermano y la hermana, y lo mismo con la madre en “Rise”. Es por eso que las películas de “Evil Dead” todavía están vivas, porque plantean la pregunta más horrible de la tierra. La respuesta para Joseph es no, no está listo para matar a su padre. Pero es una gran metáfora porque su padre y su familia son horribles y él [aún] no está listo para hacerlo. Lo realmente genial de “Evil Dead” es que puedes explorar metáforas de una manera física. Si estás hablando de un esposo abusivo, verás a ese esposo como un monstruo, y literalmente verás un monstruo en algún momento. Esa es la cosa muy catártica sobre “Evil Dead”: todas las preguntas que se plantean, las ves en la imagen y los personajes pasando por situaciones horribles. La audiencia está tan involucrada en la historia porque se hacen la misma pregunta. Escribimos un personaje realista, y creo que la mayoría de las personas no estarían listas para hacerlo. Entiendo completamente al personaje; es una elección tan horrible de hacer.

La escena de la bañera también es espeluznante. Juegas con algunos movimientos de cámara únicos que desorientan a la audiencia.

¡Quería divertirme con la cámara! Estas películas están hechas para eso. Ya comencé a hacer este tipo de cosas con “Infested” porque quería que la gente recordara algunos movimientos, tomas y escenas; así es como soy como espectador. Definitivamente jugué con todas las herramientas que tenía.

En cuanto a las tomas del baño, hay dos dobles de riesgo en la bañera, y ambos tienen dos o tres cables, con tres o cuatro personas tirando de los cables. Eso significa que tienes 15 dobles de riesgo detrás de la cámara. Ese es un trabajo en equipo increíble para lograr este tipo de toma.

La película tiene dos escenas después de los créditos, y vemos un rostro muy familiar en la última con Ellie (Alyssa Sutherland), a quien los espectadores pueden sorprenderse de ver después de que fuera asesinada en “Evil Dead Rise”.

Esa fue la demanda que la producción tenía, y dado que me permitieron hacer la película que tenía en mente, simplemente me dieron toda la libertad que quería. Así es como funciona: querían tener esa escena. No sabía qué querían hacer con ella; no sé qué harán en el futuro; no sé qué hay en la otra película y si ella estará aquí o no.

Realmente abre las posibilidades para esta franquicia. ¡Nunca sabes quién se ha ido de verdad!

Sí, creo que a los espectadores les encantó este personaje, y quieren ver a Ellie de nuevo. El estudio entendió eso y lo hizo posible. No puedo discutirlo.

Tu escritura incorpora bastante humor oscuro, especialmente con la abuela, Polly (Maude Davey), quien se revela haber sobrevivido durante la primera escena después de los créditos.

Maude es mucho más joven que la abuela, pero tuve que elegir a alguien más joven para hacer algunos de los movimientos y acrobacias ella misma. Maude estaba disponible al 100% para este tipo de cosas. Tenía cinco o seis horas de maquillaje todos los días para convertirse en una abuela de 90 años, pero su cuerpo se movía rápido. Cuando se convierte en un Deadite, es como un animal. Pude capturar cosas increíbles con el cuerpo. Lo realmente interesante de Polly fue: ¿qué sucede cuando los Deadites toman control de alguien que ya está enfermo, que ya se ha ido? ¿Qué harán con el cuerpo, qué harán con la mente? Porque los Deadites son criaturas muy inteligentes, juegan contigo. Quieren torturarte no solo con el cuerpo, sino también con la mente. La abuela fue una herramienta realmente interesante para que exploráramos diferentes tipos de Deadites y manipulaciones.

¿Es cierto que Bruce Campbell hace una sorprendente aparición cameo?

Los fanáticos tendrán que mantenerse atentos y verán dónde está él.

¿A dónde te ves yendo después de ganar esta experiencia en una película de mayor presupuesto? ¿Quieres hacer otra película de “Evil Dead” o algo más independiente en la vena de “Infested”?

Tan pronto como tenga la libertad y la capacidad de escribir y dirigir mis propias cosas, no estoy en contra de nada. Estoy abierto a diferentes franquicias y películas de estudio y hacer mis propias cosas. Fue increíble hacer algo como “Evil Dead” y crear algo en un universo que la gente disfruta porque el patio de recreo ya está aquí y es increíble. Sé lo que es trabajar con el estudio; sé que nunca es 100% libertad, pero al menos para estar seguro de que puedo hacer lo que tengo en mente, la gente confía en mí, y trabajamos mano a mano. No podría dirigir un guion que no haya escrito, definitivamente tendría que poner mis manos en él.

No creo que escribiría y dirigiría otra película de “Evil Dead”. ¡El único que puede hacer dos películas de “Evil Dead” es Sam Raimi! Es una franquicia que necesita una visión fresca y directores frescos todo el tiempo. Los fanáticos quieren sorprenderse, y si queremos mantener viva la franquicia, necesitamos esas visiones diferentes.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.