Argentina YPF Luz busca cotizar dualmente en Nueva York y Buenos Aires

Martes 14 de julio de 2026 – 22:31 UTC



YPF Luz, que opera desde 2013, se presenta como la mayor generadora independiente de energía de Argentina por capacidad instalada

La generadora argentina de energía YPF Luz presentó un prospecto preliminar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para una potencial oferta pública inicial de acciones, que cotizarían simultáneamente en la Bolsa de Nueva York y en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) en Buenos Aires.

La empresa aclaró que se trata de un primer paso formal, sujeto a la aprobación regulatoria y a las condiciones del mercado, y que la declaración de registro aún no está vigente, por lo que por ahora no se pueden vender títulos. Según el prospecto, las acciones cotizarían en Nueva York como American Depositary Shares bajo el símbolo Â“YLUZÂ”, y cada unidad representaría diez acciones ordinarias Clase B. Los coordinadores globales de la oferta son Goldman Sachs, BofA Securities y Citigroup.

La oferta corresponde a la participación de BNR Power Investments, sociedad participada a partes iguales por la estadounidense GE Vernova y el fondo de inversión estatal chino Silk Road Fund, que posee el 24,99% del capital y se deshace de su participación. Una vez concretada la operación, la petrolera YPF –actualmente poseedora del 75,01%– quedaría como único accionista controlador. La empresa advirtió en el prospecto que, en esa calidad, los intereses de YPF podrían diferir de los de los demás accionistas.

YPF Luz, que opera desde 2013, se presenta como la mayor generadora independiente de energía de Argentina por capacidad instalada. Gestiona 17 activos (parques de generación renovable y plantas térmicas) repartidos en ocho provincias, con una capacidad total de alrededor de 3.764 megavatios, equivalente al 8,2% de la capacidad conectada a la red nacional. En los doce meses finalizados en marzo de 2026 suministró cerca del 10% de la electricidad entregada al sistema interconectado. En 2025 registró unos ingresos de 640,8 millones de dólares, proviniendo gran parte de su facturación de contratos de suministro a largo plazo denominados en dólares con empresas como Femsa, Toyota y Ford. Actualmente está construyendo un sistema de almacenamiento en baterías de 90 megavatios en su planta de Dock Sud.

La medida de YPF Luz es la segunda presentación de este tipo realizada por una empresa argentina en julio, luego de que la generadora de energías renovables Genneia iniciara el mismo proceso el día 2. De concretarse, ambas operaciones marcarían el regreso de las ofertas públicas iniciales argentinas a Wall Street después de más de ocho años, y las primeras durante la administración del presidente Javier Milei. El más reciente fue el de la eléctrica Central Puerto, que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en febrero de 2018.

La medida se produce en medio de un renovado interés de los inversores en los activos argentinos, particularmente en el sector energético, ayudado por la campaña de desregulación del gobierno y la expansión de la actividad en áreas como Vaca Muerta y las energías renovables.