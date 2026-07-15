Super Girl Surf Festival anuncia programación de conciertos con Switchfoot, Lupe Fiasco y BoB

PLAYA DE JACKSONVILLE, Florida. â€“ El evento de surf y festival de mÃºsica para mujeres mÃ¡s grande del mundo regresa a Jacksonville Beach este otoÃ±o.

Los días 7 y 8 de noviembre, Super Girl Surf Festival traerá dos días llenos de surf, música y diversión para toda la familia en el muelle de Jacksonville Beach. El evento celebra 20 años empoderando, inspirando y elevando a las mujeres a través del deporte. Este año, el evento contará con competencias de surf, skate, voleibol de playa, fútbol de playa, fútbol de bandera de playa, baloncesto, exhibición de porristas y bailes, y la Super Girl 5K.

Programación musical para Super Girl Surf Festival (Festival de Surf de Súper Chicas)

Si bien los deportes pueden dominar los eventos del día, la noche domina la música. El evento de este año presenta actuaciones de Switchfoot, Lupe Fiasco, BoB, Gym Class Heroes, Emily Zeck, Mckenzi Brooke, Hello Sister, Anora y más en Seawalk Pavilion.

El concierto está disponible para todas las edades y la asistencia es gratuita, sin embargo, se requiere inscripción previa. Puedes preinscribirte aquí. La entrada al concierto se otorga por orden de llegada. Puedes garantizar la entrada al concierto obteniendo un Pase VIP, que comienza en $125 por día.

Para obtener más información sobre el Surf Festival, visite el sitio web del evento.

Copyright 2026 por WJXT News4JAX – Todos los derechos reservados.