Oferta de trabajo: Reportero presentador de fin de semana

SAN FRANCISCO (KGO) — Las ocho estaciones ABC propiedad de Disney Entertainment son líderes multiplataforma en noticias e información locales. ABC7 KGO-TV es el líder de noticias del Área de la Bahía y ofrece noticias de última hora, clima y videos en vivo al aire y las 24 horas, los 7 días de la semana, donde quiera que transmita. ABC7 Eyewitness News, que produce más de 45 horas de noticieros en vivo cada semana, es ampliamente reconocido por su periodismo basado en soluciones y su promoción con franquicias heredadas. ABC7 es un recurso comunitario respetado y valorado, KGO-TV es una estación de televisión propiedad de ABC que presta servicios en San Francisco, Oakland, San José y el área metropolitana de la Bahía.

KGO-TV/ABC7 Eyewitness News, la estación de televisión propiedad de ABC en San Francisco, está buscando un presentador inteligente y dedicado y un periodista polivalente agresivo al que le guste investigar y emprender historias destacadas. El candidato ideal debe ser un narrador apasionado, un creador de contenido multiplataforma, un comunicador eficaz y un colaborador comprobado. El candidato ideal debe tener una sólida formación editorial en un entorno de noticias de última hora. Los candidatos también deben ser usuarios activos de las redes sociales para recopilar noticias y tener una capacidad demostrada para mover a la audiencia entre plataformas lineales y digitales. Se espera que los solicitantes puedan filmar, escribir y editar historias visualmente creativas y memorables con reportajes activos en vivo. Un candidato seleccionado tendrá un historial comprobado en el desarrollo de contactos y fuentes y en la narración de historias impactantes. Nuestro candidato ideal innova todos los días y disfruta experimentando con nuevas tecnologías. Esta persona debe ser organizada y trabajar bien bajo presión y cumplir con plazos constantes. Queremos a alguien que aporte una actitud positiva todos los días, sea receptivo a la retroalimentación y quiera ser un líder en la sala de redacción.

Esta función implica presentar nuestros noticieros matutinos de fin de semana e informar tres días a la semana. Además, esta persona será candidata a presentadora suplente en los noticieros de lunes a viernes. Al informar, se espera que la persona convierta historias para los noticieros, nuestro sitio web y nuestra transmisión 24 horas al día, 7 días a la semana. Los reporteros escriben, filman y editan sus historias y aparecen en vivo desde el campo durante los noticieros de la estación. Los reporteros utilizan cámaras electrónicas digitales livianas, equipos de cámaras digitales para consumidores y prosumidores, teléfonos celulares y plataformas de edición de escritorio no lineales. Deben presentar historias originales y desarrollar contactos dentro de la comunidad. Además, los presentadores/reporteros deben tener una presencia activa en las redes sociales. Se espera que esta persona en este rol represente a KGO en eventos comunitarios, eventos promocionales y conferencias.

Este puesto está cubierto por el convenio colectivo de la Compañía con SAG-AFTRA.

Responsabilidades:



Ancla de noticieros en TV lineal y streaming



Informe sobre historias locales desde el campo y presente informes en vivo.



Guiones digitales, redacción de copias originales y guiones de edición de copias.



Creación y presencia de contenidos en redes sociales.

Cualificaciones básicas:



Más de 5 años de experiencia en uno de los 50 principales mercados



Debe tener excelentes habilidades de redacción, poseer un sólido juicio periodístico y habilidades éticas para la toma de decisiones.



Capaz de grabar videos y editar historias lineales y digitales en plataformas de edición de escritorio no lineales.



Competente en el funcionamiento de cámaras portátiles de consumo/consumo y edición no lineal para lineal y digital.



Presentación superior en cámara

Calificaciones preferidas:



Bilingüe es beneficioso



Conocimiento del área de la Bahía de San Francisco

Educación requerida:

licenciatura

Educación preferida:

Licenciatura en Periodismo o Comunicaciones.

El rango de contratación para este puesto de SAG-AFTRA en San Francisco, CA es de $ 90,948 a $ 208,000 por año. El salario base realmente ofrecido puede variar según la región geográfica del candidato, sus conocimientos, habilidades y experiencia relacionados con el trabajo, entre otros factores. El puesto también tiene potencial para una compensación adicional por horas extras y turnos temprano en la mañana o nocturno. Se pueden proporcionar beneficios seleccionados como parte del paquete de compensación, como beneficios médicos, financieros y/u otros, según el nivel y el puesto ofrecido. Para obtener más información sobre nuestros beneficios, visite: https://jobs.disneycareers.com/benefits.

PARA APLICAR:

Inicie sesión en www.disneycareers.com y busque el ID de solicitud n.º 10155414 (KGO – Weekend Anchor Reporter), cree un perfil de candidato y cargue su currículum y carta de presentación.

NO LLAMADAS TELEFÓNICAS POR FAVOR

ABC7 es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades: mujeres/minorías/veteranos/discapacidad/orientación sexual/identidad de género.

La Compañía considerará para empleo a solicitantes calificados con antecedentes penales de manera consistente con la Ordenanza de Oportunidad Justa de San Francisco.

Copyright © 2026 KGO-TV. Reservados todos los derechos.