Travis Scott demandado por presunto asalto ebrio a la tripulación de un yate en Miami en 2024

Travis Scott enfrenta una demanda que afirma que atacó y amenazó a la tripulación de un yate alquilado en Miami hace dos años. Scott fue arrestado por intoxicación desordenada y allanamiento en Miami Beach Marina en junio de 2024, pero no se presentaron cargos criminales. Ahora, el capitán del barco Adrian Frometa y los gerentes del charter John Steve Holguin y Mirnesa Hasanovic están persiguiendo reclamos civiles por agresión contra el rapero (conocido como Jacques Webster).

Según la demanda, presentada el sábado (11 de julio) y obtenida por Billboard, Scott alquiló un yate de 105 pies llamado Carpe Diem para navegar por la costa de Miami con tres acompañantes femeninas el 19 de junio de 2024. Frometa, inicialmente el único miembro de la tripulación a bordo, afirma que Scott se puso intoxicado y agresivo a medida que avanzaba la noche. El capitán decidió terminar el charter temprano debido a este comportamiento, pero Scott supuestamente se negó a desembarcar al regresar al puerto deportivo.

“Sin previo aviso, Scott empujó a Frometa desde atrás y luego lo golpeó con un puño cerrado en el cuello y el pecho superior”, dice la demanda. “Scott luego comenzó a gritarle a Frometa. Scott amenazó repetidamente a Frometa, incluyendo al afirmar que Frometa estaba ‘muerto’ y que Scott ‘lo iba a matar'”.

Frometa supuestamente llamó a sus jefes, Hasanovic y Holguin, para respaldo, y llegaron 10 minutos después. Se produjo un enfrentamiento adicional, durante el cual Holguin afirma que fue derribado al suelo. Según la demanda, Hasanovic y Holguin luego se encerraron dentro del interior del barco mientras Scott “gritaba que estaban ‘muertos’ e intentaba forzar la apertura de la puerta de cristal mientras Holguin y Hasanovic la mantenían físicamente cerrada desde el interior de la embarcación”.

La situación se calmó cuando llegaron las autoridades y finalmente arrestaron a Scott. El rapero luego publicó su foto de ficha policial en redes sociales y vendió mercancía con la foto, lo que, según Frometa, Hasanovic y Holguin, “hizo burla del incidente y del daño causado”.

El grupo alega que sufrieron lesiones físicas y emocionales por el incidente. Están buscando daños financieros no especificados de Scott por reclamos de agresión, agresión, falsa prisión e infligir intencionalmente angustia emocional.

Un representante de Scott declinó hacer comentarios sobre la demanda el martes (14 de julio).