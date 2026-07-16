La pregunta de la esperanza

Barnet hÃ¶r samman med framtiden, med en fÃ¶restÃ¤lld mÃ¶jlighet till liv â€“ och dÃ¤rmed, i en dystopisk tid som vÃ¥r, ocksÃ¥ med motsatsen: en instÃ¤lld framtid, en omÃ¶jlighet till liv. I Mexiko har barnet som sinnebild fÃ¶r det omintetgjorda varit en lÃ¥ngvarig fÃ¶ljeslagare i litteraturen. I det mexikanska samhÃ¤llet, med sin lÃ¥nga, konfliktfyllda historia av kolonialism, drogkartellkrig, maktkorruption, svindlande klassklyftor och skyhÃ¶ga kvinnomordssiffror, tycks barnet som litterÃ¤r trop komma med en uppfordrande frÃ¥ga: om rÃ¤ttvisa, kÃ¤rlek, mÃ¤nniskovÃ¤rde, sanning â€“ en frÃ¥ga om hopp. Hanna NordenhÃ¶k reste till Mexico City och intervjuade tre fÃ¶rfattare, Fernanda Melchor, Luis Jorge Boone och Emiliano Monge, som alla i sin litteratur Ã¥terkommande tematiserar barnet och barndomen.

Barnet som bÃ¤rare av en â€œhoppets frÃ¥gaâ€ gÃ¥r att urskilja hos flera tongivande fÃ¶rfattare i den mexikanska samtidslitteraturen. HÃ¤r finns Valeria Luisellis fÃ¶rlorade barn, i skepnad av kolonialhistoriens glÃ¶mda barnoffer fÃ¶r massutrotningarna av Mexikos olika urfolk sÃ¥vÃ¤l som av alla de flyktingbarn som i samtidens migrantstrÃ¶mmar och med livet som insats tar sig Ã¶ver grÃ¤nsen mot USA. Eller Guadalupe Nettels barn, de som aldrig blev fÃ¶dda till fÃ¶ljd av kvinnors valda barnfrihet â€“ som i ett visst perspektiv kan framstÃ¥ som det enda rimliga alternativet i ett framtidslÃ¶st samhÃ¤lle â€“ eller de som trots allt fÃ¶ds och mÃ¥ste Ã¤lskas i all sin sÃ¥rbarhet, pÃ¥ trots med samma osÃ¤kra framtidsutsikter. Eller flickorna hos det nya stjÃ¤rnskottet pÃ¥ den mexikanska litteraturhimlen Dahlia de la Cerda, i stÃ¤ndig kamp fÃ¶r Ã¶verlevnad i djupt patriarkala miljÃ¶er som dÃ¶ttrar till kartellbossar, fattiga tonÃ¥rsmammor, misshandelsoffer eller mÃ¶rderskor utan annan utvÃ¤g Ã¤n att sjÃ¤lva slÃ¥ in pÃ¥ vÃ¥ldets vÃ¤g.

Exemplen pÃ¥ fÃ¶rfattarskap som behandlar tematiken Ã¤r mÃ¥nga och bygger i viss mÃ¥n pÃ¥ en lÃ¤ngre litterÃ¤r tradition i Mexiko dÃ¤r barn tycks resa sig ur samma sorts aska. Som i Elena Garros eller Amparo DÃ¡vilas noveller, dÃ¤r barndomen skildras som ett illusoriskt paradis i en fÃ¶rfrÃ¤mligande och vÃ¥ldsam vÃ¤rld. Eller hos Sergio Pitol vars berÃ¤ttelser ofta befolkas av skadade, inte sÃ¤llan fÃ¶rÃ¤ldralÃ¶sa (precis som sin fÃ¶rfattare) barn â€“ fÃ¶r att inte tala om Juan Rulfos ofÃ¶rglÃ¶mliga barngestalter som utkastade i existensens utmarker alla tycks bÃ¤ra vittnesbÃ¶rd om ett lÃ¥ngsamt kollapsande samhÃ¤lle.

Fernanda Melchor: Barnet som platsen fÃ¶r en skada och en drÃ¶m

NÃ¤r jag reser till Mexiko fÃ¶r att samtala om barnet i litteraturen med de tre fÃ¶rfattarna Fernanda Melchor, Luis Jorge Boone och Emiliano Monge stÃ¥r det mexikanska valet fÃ¶r dÃ¶rren. PÃ¥ Avenida Amsterdam, nedanfÃ¶r den lÃ¤genhet jag hyrt pÃ¥ grÃ¤nsen mellan bostadsomrÃ¥dena Condesa och Roma, blommar trÃ¤den. Mexico Citys innerstadstrafik Ã¤r ett oavlÃ¥tligt surr i bakgrunden. DÃ¤r vi sitter och pratar pÃ¥ balkongen i olika omgÃ¥ngar under min vistelse fnyser de alla tre nÃ¤r valet kommer pÃ¥ tal mellan Ã¥ ena sidan hÃ¶gerkoalitionens kandidat XÃ³chitl GÃ¡lvez, affÃ¤rskvinna med rÃ¶tter i det mexikanska urfolket otomi, och Ã¥ den andra det vÃ¤nsternationalistiska Morenapartiets Claudia Sheinbaum, klimatforskare, Ã¤ttling till litauisk-judiska flyktingar och nu, ett Ã¥r senare, Mexikos fÃ¶rsta kvinnliga president.

Varken Melchor, Boone eller Monge tycks betrakta det som nÃ¥gonting annat Ã¤n ett skenval i ett politiskt klimat dÃ¤r korruption och brist pÃ¥ verklig fÃ¶rÃ¤ndringspotential bland samtliga partialternativ av mÃ¥nga ses som givna. Vad betyder barnet och den hoppets frÃ¥ga det mÃ¶jligen representerar i litteraturen mot bakgrund av ett sÃ¥dant samhÃ¤llstillstÃ¥nd? Vad Ã¤r litteraturens uppgift?

â€“ Litteraturen pÃ¥stÃ¥r alltid nÃ¥gonting, sÃ¤ger Fernanda Melchor som kommit resande frÃ¥n Puebla dÃ¤r hon bor sedan flera Ã¥r tillbaka. Hon fÃ¶ddes 1982 i hamnstaden Veracruz, som precis som Puebla ligger i delstaten med samma namn. â€“ DÃ¤rmed, fortsÃ¤tter hon, Ã¤r litteraturen vÃ¤l alltid i nÃ¥gon mening politisk, men jag som fÃ¶rfattare kan inte tÃ¤nka pÃ¥ mitt skrivande sÃ¥.

Hur tÃ¤nker du pÃ¥ det dÃ¥?

â€“ Som ett utforskande av det mÃ¤nskliga bortom gott och ont, sÃ¤ger hon och stryker hÃ¥ret ur pannan dÃ¤r hon sitter i svalkan pÃ¥ min tillfÃ¤lliga balkong. Litteraturen stÃ¥r bortom de politiska lÃ¶sningarna, den arbetar med ett helt annat register. DÃ¤r finns ambivalens och motsÃ¤gelser, och nÃ¥got sÃ¥dant kan den politiska handlingen inte tillÃ¥ta sig.

Vi har ju pratat om det hÃ¤r fÃ¶rut, men jag tÃ¤nker vÃ¤ldigt ofta pÃ¥ det vÃ¥ldtagna barnet som figur och laddning i dina bÃ¶cker. Du har mÃ¥nga mycket utsatta barngestalter, men ocksÃ¥ i de gestalter som Ã¤r vÃ¥ldsfÃ¶rbrytare och fÃ¶rÃ¶vare sjÃ¤lva lyckas du skriva fram ett sorts inre barn, en oskuld som inte sÃ¤llan blivit vanstÃ¤lld av andra fÃ¶rÃ¶vare, i en evig spiral av vÃ¥ld. Det dÃ¤r inre barnet Ã¤r bÃ¥de platsen fÃ¶r en skada och fÃ¶r en drÃ¶m om kÃ¤rlek och tillhÃ¶righet. NÃ¤r jag Ã¶versatte din debutroman Falsk hare, som utkom pÃ¥ svenska fÃ¶rst efter dina stora internationella genombrottsromaner OrkansÃ¤song och Paradais, fick den dimensionen av ditt fÃ¶rfattarskap Ã¤nnu starkare kontur fÃ¶r mig. Jag tÃ¤nkte ocksÃ¥ mycket pÃ¥ det pedofila begÃ¤ret, som Ã¤r ett hot som lurar i alla dina bÃ¶cker, men kanske sÃ¤rskilt i debuten. HÃ¥ller du med om det?

â€“ Jag har inte tÃ¤nkt pÃ¥ det sÃ¥ tydligt men det Ã¤r sant det du sÃ¤ger om det pedofila, man har sina besattheter som fÃ¶rfattare utan att veta om dem sjÃ¤lv, och mÃ¶nster framtrÃ¤der efter hand. Alla mina gestalter Ã¤r inte lika vÃ¥ldtagna som Andrik i Falsk hare eller Norma i OrkansÃ¤song, men alla har ett korn av pedofiloffer i sig, eftersom de ingÃ¥r i ett helt samhÃ¤lle av vÃ¥ldtagna barn. OcksÃ¥ Polo i Paradais har levt ett liv dÃ¤r han blivit anvÃ¤nd tidigt i livet, i hans fall sÃ¤rskilt av kvinnor, hans mamma och hans tjejkusin har tagit sig friheter med hans kropp, pÃ¥ olika sÃ¤tt. Mamman genom att utÃ¶va en matriarkal men auktoritÃ¤r kontroll Ã¶ver honom, och den Ã¤ldre kusinen genom att leka sexuella lekar med honom mot hans vilja.

Den moderna litteraturens stora pedofilroman Ã¤r ju Vladimir Nabokovs Lolita, som ocksÃ¥ handlar om exil och nostalgi. Finns den nostalgiska komponenten ocksÃ¥ hos dina romangestalter?

â€“ Ja, kanske. BegÃ¤ret efter ett barn kan ju vara ett begÃ¤r efter det fÃ¶rflutna. Ett fÃ¶rflutet som kanske inte ens har existerat. Ett fall som drabbade mig Ã¤r Michael Jackson och hans Neverland, hur han omgav sig med barn fÃ¶r att Ã¥terta den barndom som berÃ¶vats honom. Oavsett skuldfrÃ¥gan Ã¤r det en intressant tanke, hÃ¤r finns en mÃ¤nsklig begriplighet som dock inte fÃ¶rtar vÃ¥ldet de utÃ¶var. Mina egna pedofiler â€“ som den namnlÃ¶se mannen som hÃ¥ller Andrik fÃ¥ngen i Falsk hare eller Normas styvfar i OrkansÃ¤song, som fÃ¶rgriper sig pÃ¥ henne â€“ fÃ¶rfÃ¶rs av den unga kroppen men de behandlar inte barnen som barn. HÃ¤r tÃ¤nker jag pÃ¥ den ungerske psykoanalytikern SÃ¡ndor Ferenczi, som jag lÃ¤ste mycket fÃ¶rr, och hans begrepp â€œconfusion of tonguesâ€ som han menar utspelar sig i relationer dÃ¤r ett barn utnyttjas sexuellt av sin omsorgsperson. Det dÃ¤r intresserar mig mycket, den sprÃ¥kets fÃ¶rvillelse som gÃ¶r att den vuxne i barnets kÃ¤rlek uppfattar ett sexuellt begÃ¤r, medan barnet i sjÃ¤lva verket bara talar Ã¶mhetens sprÃ¥k. Vi vuxna talar sexualitetens, vÃ¥ra begÃ¤r har redan korrumperats av erfarenheten, dÃ¶dsmedvetenheten, intrÃ¤det i en vuxen identitet. Men barnet talar och fÃ¶rstÃ¥r Ã¤nnu bara barnets sprÃ¥k, som sÃ¶ker nÃ¤rhet utan sidoavsikter. HÃ¤r finns ju en djupt ojÃ¤mlik situation, dÃ¤r barnet samtidigt, i denna sprÃ¥kfÃ¶rbistring, behandlas som en jÃ¤mlike, en jÃ¤mbÃ¶rdig sexuell partner. Jag tror att mÃ¥nga av oss upplevt denna fÃ¶rvirring som barn, om inte genom explicit sexuellt vÃ¥ld sÃ¥ genom att vi konstruerats som vuxna i fÃ¶rhÃ¥llande till fÃ¶rÃ¤ldrar som inte kunnat gÃ¶ra upp med sina infantila trauman. FÃ¶r mig har det varit en plats att uppsÃ¶ka igen i skrivandet, jag tycker ofta om att extrapolera fiktionen mot den sexuella sfÃ¤ren eftersom den sÃ¤ger sÃ¥ mycket om mÃ¤nniskan och mÃ¤nskligt beteende. Eftersom det Ã¤r begÃ¤rets och erfarenhetens sfÃ¤r. Det Ã¤r intressant fÃ¶r mig att ibland prata med ungdomar som lÃ¤ser mina bÃ¶cker, millennials som hÃ¤pnar Ã¶ver hur lÃ¤tt det Ã¤r fÃ¶r mina unga romangestalter att hamna i olika sexuella situationer â€“ den vanliga, unga medelklasslÃ¤saren av idag Ã¤r sÃ¥ otroligt mycket mera skyddad Ã¤n vad vi var. De Ã¤r sÃ¥ oskyldiga! NÃ¤stan som en sorts asexuell generation, sexualrÃ¤dd. Vi var inte mindre rÃ¤dda men det var det liv vi levdeâ€¦ Och jag Ã¥tervÃ¤nder ofta till den dÃ¤r tanken om sprÃ¥kets fÃ¶rvillelse, eftersom den berÃ¶r mig och talar till mig, den bÃ¤r pÃ¥ en sanning om detta barn, som man sÃ¤ger pÃ¥ engelska, blir â€œparentifiedâ€ i fÃ¶rhÃ¥llande till en infantil vuxenvÃ¤rld. Normas mamma Ã¤r inte den vuxna, hon Ã¤r ett barn, som dricker och gÃ¥r ut fÃ¶r att jaga mÃ¤n, och Norma blir kvar med ansvaret fÃ¶r syskonen. Hennes styvfar, som blir hennes fÃ¶rÃ¶vare, har samma tendens. I fÃ¶rhÃ¥llande till det mexikanska samhÃ¤llet Ã¤r den dÃ¤r infantiliseringen av vuxenvÃ¤rlden ett socialt, och dÃ¤rmed politiskt, problem. Mexikaner Ã¤lskar att underkasta sig auktoriteter eftersom vi har ett osinligt behov av att vara barn. Och en vuxen som behÃ¶ver det Ã¤r en mÃ¤nniska som inte fÃ¥tt sina behov uppfyllda under den tid i livet de borde ha blivit uppfyllda. HÃ¤r finns en obesvarad lÃ¤ngtan efter Ã¶mhet, en lÃ¤ngtan som i sin tur korrumperats av andra infantila vuxna. Populistiska ledare slÃ¥r givetvis mynt av det behovet hos ett samhÃ¤lle. En sÃ¥dan maktmÃ¤nniska sÃ¤ger: underkasta dig mig sÃ¥ fÃ¶rsvinner alla dina problem. FÃ¶r en i generationer skadad mÃ¤nniska blir det lÃ¶ftet mycket lockande.

GÃ¤ller det i samma utstrÃ¤ckning mÃ¤n och kvinnor, tycker du?

â€“ Det beror pÃ¥. I mexikanska samhÃ¤llet finns en stor tendens till kult kring makthavare, men egentligen Ã¤r det ett mycket matriarkalt samhÃ¤lle. I det mexikanska barnets kosmos Ã¤r det vanligen modern som Ã¤r auktoriteten, eftersom fÃ¤derna sÃ¥ ofta Ã¤r frÃ¥nvarande. Fadern Ã¤r den dominerande auktoritetsfiguren i offentligheten, pÃ¥ gatan, i politiken och sÃ¥ vidare, men modern styr i hemmet. PÃ¥ det sÃ¤ttet blir hon ocksÃ¥ det stÃ¶rsta fÃ¶remÃ¥let fÃ¶r barnets fÃ¶rakt. Vi fÃ¶raktar det vi har nÃ¤ra och Ã¥trÃ¥r det vi har pÃ¥ avstÃ¥nd, och i den ordningen kan fadern fortsÃ¤tta att vara den idealiserade. Modern fÃ¶raktar vi, och lÃ¤mnar, nÃ¤r vi blir tillrÃ¤ckligt stora fÃ¶r att ge oss av eller dÃ¥ vi trÃ¤ngs undan av rivaliserande syskon. Eftersom den mexikanska modern alltid fÃ¥r nya barn konkurrerar vi stÃ¤ndigt om den Ã¥trÃ¥dda plats dÃ¤r vi Ã¤r ensamma om vÃ¥r mammas kÃ¤rlek. Hur kan detta pÃ¥gÃ¥ i ett samhÃ¤lle dÃ¤r kvinnor trots allt i stor utstrÃ¤ckning lÃ¶nearbetar? Jo, dÃ¤rfÃ¶r att barnen lÃ¤mnas i mormors, farmors, mostrars eller fastrars vÃ¥rd, och pÃ¥ sÃ¥ vis upprÃ¤tthÃ¥lls den matriarkala sfÃ¤ren. Ã„ven i de fall dÃ¥ familjer har rÃ¥d med barnomsorg mÃ¶ter barn framfÃ¶rallt kvinnlig dagispersonal och barnflickor, det finns knappt nÃ¥gra manliga sÃ¥dana i Mexiko, sorgligt nog, vilket omintetgÃ¶r att en yngre generation mÃ¤n kan bryta med den hÃ¤r bristen pÃ¥ relationer med barn. En kille som vill bli lÃ¥gstadielÃ¤rare eller dagispersonal ses som gay eller pederastâ€¦ NÃ¤r Morenapartiet kom till makten 2018 fÃ¶rsvann paradoxalt nog ett helt system med privata daghem som den fÃ¶rra regeringen gett ekonomiskt stÃ¶d, eftersom man Ã¶ver en natt pÃ¥ grund av korruptionsanklagelser stÃ¤ngde dem allihop. Nu, sa presidenten, skulle pengarna gÃ¥ direkt till vÃ¥ra mormÃ¶drar och farmÃ¶drar som Ã¥terigen skulle ta hand om barnen. DÃ¤r har du den seglivade mexikanska drÃ¶mmen om familjen som samhÃ¤llets stÃ¶ttepelare â€“ barn ska fostras av sin familj och dÃ¤rmed basta. Och sÃ¥ kan hela den exploaterade kvinnosektor upprÃ¤tthÃ¥llas av ett samhÃ¤lle som inbillar sig att det Ã¤r modernt men likvÃ¤l fortfarande vilar pÃ¥ utnyttjandet av kvinnor helt utan juridiska rÃ¤ttigheter, av mÃ¤n eller av andra, mer privilegierade kvinnor. IdÃ©n att det finns kroppar som vi har tillgÃ¥ng till, som vi Ã¤ger, Ã¤r en del av ett klassamhÃ¤lle med en mycket patriarkal grundsyn.

Vad betyder en sÃ¥dan samhÃ¤llsordning fÃ¶r ditt skrivande? Du skildrar ju ofta en annan informell sektor dÃ¤r sÃ¥rbara kroppar utnyttjas, som de barnprostituerade.

â€“ Det Ã¤r en aspekt av mitt skrivande som Ã¤r oundvikligt, ett oundvikligt intresse. Men det handlar inte bara om att skildra en social verklighet utan ocksÃ¥ om att undersÃ¶ka barnet som existentiell metafor. Och det gÃ¶r jag genom att intressera mig fÃ¶r de platser i ett samhÃ¤lle dÃ¤r driften att Ã¤ga andra kroppar tas till sin mest extrema form, dÃ¤r de materiella omstÃ¤ndigheterna och ojÃ¤mlikheten Ã¤r sÃ¥ pÃ¥taglig att det Ã¤r omÃ¶jligt att inte fÃ¥ syn pÃ¥ alla dessa komplexa lager av begÃ¤r, eftersom fattigdom och marginalisering visar mÃ¤nniskan i hennes mest nakna form. Men efter OrkansÃ¤song var det viktigt fÃ¶r mig att ocksÃ¥ undersÃ¶ka vÃ¥ld och sexualisering som en i viss mÃ¥n klasslÃ¶s problematik â€“ dÃ¤r blev Paradais ett sÃ¤tt att sammanfÃ¶ra tvÃ¥ unga mÃ¤n frÃ¥n tvÃ¥ olika samhÃ¤llsklasser. Vilket pÃ¥ intet vis innebÃ¤r att vÃ¥ldet inte Ã¤r genomstrÃ¶mmat av klassaspekter pÃ¥ en miljon olika sÃ¤tt. Liksom av maskulinitet, givetvis, och fÃ¶restÃ¤llningen om maskulinitet. Ã„ven om jag ocksÃ¥ tror att den pedofila modern finns nÃ¤rvarande i alla mina bÃ¶cker, om Ã¤n pÃ¥ ett annat sÃ¤tt Ã¤n de mÃ¤n som vÃ¥ldtar och vÃ¥ldfÃ¶r sig. Men det handlar om totaliteten av ett samhÃ¤lle, en historia, av en samlad erfarenhet av kollektiva drivkrafter och idÃ©er om hur ett samhÃ¤lle ska utformas, inte minst mot bakgrund av att vi Ã¤r en nation byggd pÃ¥ imperiedrÃ¶mmar, pÃ¥ koloniseringen och utsugningen av urfolkssamhÃ¤llena.

Ã„r ocksÃ¥ den pedofila modern en sorts barn?

â€“ Ja, pÃ¥ sÃ¥ vis att hon nÃ¤r hon upptrÃ¤der i mina romaner nÃ¤stan alltid Ã¤r eller har varit en flicka utan utvÃ¤gar. Hon utgÃ¶r ocksÃ¥ en normalitet, och dÃ¤rmed normalisering av en ganska fÃ¶rgiftad relation med barn, med en kult kring den unga kroppen. Vilket Ã¤r ett globalt problem, givetvis. Vi omger oss ju stÃ¤ndigt med barnkroppar som vi tar fÃ¶r vuxna kroppar, som fÃ¶rfalskas sÃ¥som varande vuxna, inom mode, sport med mera. Och dÃ¤rfÃ¶r lÃ¤r vi oss ocksÃ¥ att begÃ¤ra dessa kroppar. En normaliserad fetisch. Jag fÃ¶rsÃ¶ker att inte lÃ¥ta mina romangestalter dÃ¶ma det samhÃ¤llstillstÃ¥ndet utan vistas i det, sÃ¥ som vi gÃ¶r som mÃ¤nniskor, vi lever i de samhÃ¤llen vi lever i, ofta utan egentlig reflektion. Och dÃ¤r fÃ¶rsÃ¶ker jag ta barnets perspektiv, vara lojal med det: nÃ¤r jag talar om pedofilen stÃ¤ller jag mig alltid i fÃ¶rbindelse med barnet. Med Norma, vars vÃ¥ldtÃ¤ktsman Pepe misstar hennes behov av och lÃ¤ngtan efter en pappa med sexuell Ã¥trÃ¥. Vilket hjÃ¤lper honom att inbilla sig att han bara â€œsvararâ€ henne pÃ¥ hennes initiativ. Min uppgift som fÃ¶rfattare Ã¤r att komma Norma sÃ¥ nÃ¤ra som mÃ¶jligt i detta, dÃ¤r ocksÃ¥ hon ingÃ¥r i sprÃ¥kets och kÃ¤nslornas ambivalens, bortom rÃ¤tt och fel. NÃ¤r jag var ung Ã¤lskade jag Dennis Coopers och J T Leroys bÃ¶cker just av det skÃ¤let: bristen pÃ¥ dom och nÃ¤rheten till sina gestalter. De Ã¤r inuti dem, de stÃ¤lls inte till svars eller dÃ¶ms av en allvetande fÃ¶rfattare utan gestaltas i sina liv, utan skygglappar. Hur ska man gestalta barnets lÃ¤ngtan efter kÃ¤rlek som vi alla delar, och hur denna lÃ¤ngtan sexualiseras? Det Ã¤r mitt stora intresseâ€¦ Andrik nÃ¤r, precis som Leroys pojke, en stark, identifikatorisk kÃ¤rlek till sin mamma, det Ã¤r delvis dÃ¤rfÃ¶r han senare sÃ¤ljer sig kropp. Han inser att hans enda rÃ¤ddning Â­â€“ vilket ju Ã¤r en illusorisk rÃ¤ddning â€“ Ã¤r att underkasta sig de vuxnas begÃ¤r. Det Ã¤r hans enda Ã¶verlevnad, och en inlÃ¤rd hjÃ¤lplÃ¶shet. Jag tror att mÃ¥nga av oss kan kÃ¤nna igen oss i detta frÃ¥n barndomen, att behÃ¶va underkasta oss andras vilja fÃ¶r att fÃ¥ tillgÃ¥ng till omsorg och dÃ¤rmed Ã¶verlevnad. PÃ¥ sÃ¥ vis liknar han Norma. Jag tror att hon ger sig till vÃ¥ldet och det sexuella utnyttjandet eftersom hon vet att det Ã¤r vad som vÃ¤ntar henne som flicka och kvinna i denna vÃ¤rld, hon parerar en ordning som redan besegrat henne. Hon iscensÃ¤tter samtycke fÃ¶r att slippa det vÃ¥ld hon anar pÃ¥ andra sidan ett nej. Och sÃ¥ formas ocksÃ¥ hennes begÃ¤r efter sin fÃ¶rÃ¶vare. Det hÃ¤nder att jag anklagas fÃ¶r att skriva pornografiskt, men fÃ¶r mig Ã¤r det viktiga inte sexscenerna utan vad som hÃ¤nder inombords fÃ¶r gestalterna. Jag tror absolut att det finns lÃ¤sare som blir upphetsade, men jag tror ocksÃ¥ att upphetsningen kan vara nÃ¶dvÃ¤ndig fÃ¶r att fÃ¥ syn pÃ¥ nÃ¥got, kÃ¤nna och se ett mÃ¤nskligt tillstÃ¥nd. Se att det hos Norma, ocksÃ¥ under en vÃ¥ldtÃ¤kt, kan finnas njutning, vilket ofta komplicerar en traumabearbetning efterÃ¥t, det blir ett strÃ¥k av skuld. Men Ã¤r ju egentligen nÃ¥gonting djupt mÃ¤nsklig, sÃ¤rskilt nÃ¤r vi talar om barn som vÃ¥ldtÃ¤ktsoffer, eftersom barnet Ã¤nnu inte lÃ¤rt sig att tolka sexualiteten och se skillnad pÃ¥ omsorg och sexualitet. Det vore ett fÃ¶rrÃ¤deri mot detta barn att inte undersÃ¶ka de dÃ¤r komplexa lagren av utsattheten. Som fÃ¶r Andrik, som mÃ¥ste fÃ¶rvandla smÃ¤rtan nÃ¤r den namnlÃ¶se mannen vÃ¥ldtar honom, fÃ¶r att Ã¶verleva mentalt och fysiskt. Det Ã¤r en aspekt av offerpositionen som Ã¤r omÃ¶jlig att bortse frÃ¥n och som gÃ¶r vÃ¥ldet sÃ¥ mycket mer fruktansvÃ¤rt och komplicerat. Och det gÃ¤ller inte bara de faktiska vÃ¥ldssituationerna. Jag tror att det finns nÃ¥got mycket universellt i den erfarenheten, hos mÃ¥nga barn. Var bÃ¶rjar vÃ¥ldet och ojÃ¤mlikheten i den barnsliga leken med det sexuella, var upphÃ¶r upptÃ¤ckarlusten och Ã¶vergÃ¥r i nÃ¥got annat?

InfÃ¶r Ã¥terpubliceringen av Falsk Hare gjorde du en revidering av hela romanen. Hur var det att Ã¥tervÃ¤nda till den efter Ã¥ren som gÃ¥tt?

â€“ Det var extremt hÃ¥rt, vÃ¥ldet chockerade mig, men jag sÃ¥g ocksÃ¥ att samma gestalter och motiv fÃ¶ljt mig i de efterkommande romanerna, i olika skepnader. Ibland tÃ¤nker jag pÃ¥ mina gestalter som skÃ¥despelare i filmer dÃ¤r de spelar olika roller, som hos David Lynch, som jag Ã¤lskar, sÃ¥ att en gestalt kan bÃ¤ra med sig nÃ¥got, en rest, ett spÃ¥r av nÃ¥got vÃ¤lbekant frÃ¥n en helt annan berÃ¤ttelseâ€¦ Kanske hÃ¶r det ocksÃ¥ samman med en kÃ¤nsla av kollektiv, av nÃ¥got vi delar och upprÃ¤tthÃ¥ller gemensamt, gemensamma beteenden, begÃ¤r, som alltid Ã¤r nÃ¥got som fascinerar mig. Jag satt i alla fall under en residensvistelse i Berlin och mÃ¥dde sÃ¥ fruktansvÃ¤rt dÃ¥ligt nÃ¤r jag reviderade boken, inte i fÃ¶rsta hand fÃ¶r att jag var sjÃ¤lvkritisk, tvÃ¤rtom tycker jag nÃ¤stan att den romanen Ã¤r det modigaste jag skrivit. HÃ¥rdast, mest punk. Men den har ocksÃ¥ nÃ¥gonting Ã¶mtÃ¥ligare, sÃ¥rbarare, kanske fÃ¶r att den har sÃ¥ mycket med mitt fÃ¶rhÃ¥llande till min egen ungdom och barndom att gÃ¶ra. Att lÃ¤sa om den, det dÃ¤r Ã¥ret i Berlin, innebar att konfronteras med nÃ¥gon jag var fÃ¶r lÃ¤ngesedan. NÃ¥gon som liksom bokens huvudpersoner lÃ¤ngtade efter mening, alltid med vÃ¥ldet nÃ¤ra. Den dÃ¤r tonÃ¥ringen som alltid befann sig pÃ¥ vandring, som alltid var ute pÃ¥ gatan och hÃ¤ngde med olika killgÃ¤ng dÃ¤r det togs ganska mycket droger, ungefÃ¤r som gÃ¤nget i Falsk hare, precis som de satt vi alltid i en viss park. NÃ¥gra av oss pluggade, som jag, andra levde hela sina liv pÃ¥ gatan. En av vÃ¥ra vÃ¤nner, Angel, som senare dog i aids, han var otroligt vacker, brukade berÃ¤tta fÃ¶r mig om hur han prostituerade sig pÃ¥ ett sÃ¤tt som om det var han sjÃ¤lv som utnyttjade sina kunder â€“ han pratade med stolthet om hur den eller den mannen betalat honom otroligt mycket dricks eller kÃ¶pt klÃ¤der och presenter till honom. Det var hans trick fÃ¶r att undvika att se sin egen totala underkastelse i vitÃ¶gat. Att han var deras fÃ¥nge, deras byte, deras barn. Jag sÃ¶rjer honom fortfarandeâ€¦ Den dÃ¤r kÃ¤nslan av att ha allt det gamla med sig fÃ¶r alltid, att den dÃ¤r oÃ¤ndliga ungdomen ocksÃ¥ Ã¤r en lika evig barndom, fÃ¥r en sorts svar i det faktum att romanen inte har en given slutpunkt, att den slutar utan att vi fÃ¥r veta hur det ska gÃ¥. I alla mina romaner finns den dÃ¤r eviga barndomsplatsen, som var en plats fÃ¶r drÃ¶mmar men ocksÃ¥ en plats dÃ¤r vÃ¥ldet lurade. Det Ã¤r min egen barndom och ungdom, min egen skam, min egen erfarenhet av att leva med de fÃ¶rÃ¤ldrar jag hade â€“ en som fÃ¶rde mig och min bror till helt olika platser: mig till skrivandet, han nÃ¤stan mot sin egen undergÃ¥ng. Ã„ndÃ¥ bevarar vi ett band som Ã¤r helt nÃ¶dvÃ¤ndigt fÃ¶r mig, bandet mellan tvÃ¥ ganska vilsna barn som en gÃ¥ng var varandras vittnen. Det dÃ¤r delandet av ett Ã¶de tror jag att vi har gemensamt med alla mina romangestalter, hur ensamma de Ã¤n kan verka. Det finns alltid nÃ¥got annat barn nÃ¥gonstans som genomlever en smÃ¤rta som pÃ¥minner om vÃ¥r egen.

Luis Jorge Boone: Barnet som Ã¶ppning mot fantasins mÃ¶jlighet

Till skillnad frÃ¥n Fernanda Melchor Ã¤r Luis Jorge Boone utÃ¶ver roman- och novellfÃ¶rfattare ocksÃ¥ poet. Vilket inte minst mÃ¤rks i hans andra roman Toda la soledad del centro de la Tierra (2019), som Ã¤r den bok vi framfÃ¶rallt pratar om nÃ¤r vi mÃ¶ts, eftersom den sÃ¥ tydligt arbetar med barnets blick och, om man sÃ¥ vill, hoppets frÃ¥ga. Boone Ã¤r fÃ¶dd 1977 i Monclova, Coahuila, en trakt som ofta finns nÃ¤rvarande i hans bÃ¶cker. Toda la soledad har formen av ett radbrutet versepos, och handlar om en nioÃ¥rig pojke med smeknamnet Chaparrito, som Ã¶vergivits av sina fÃ¶rÃ¤ldrar och uppfostrats av GÃ¼ela, hans abuela â€“ det vill sÃ¤ga mormor eller farmor, vilket det Ã¤r framgÃ¥r inte av berÃ¤ttelsen och spelar heller ingen roll. GÃ¼ela Ã¤r det familjeÃ¶verhuvud som stÃ¥r till buds nÃ¤r en familj stÃ¥r utan en far, en man, och i det Ã¤r hon en mexikansk kvinna av mÃ¥nga. Platsen Ã¤r norra Mexiko, i en omgivning som hÃ¤rjas av vÃ¥ld och narkotikahandel. Genom pojkens blick berÃ¤ttas historien om en by som demoleras i knarkkrigets eviga kretslopp. I pojkens berÃ¤ttelse finns de fÃ¶rsvunnas rÃ¶ster infolierade, som namnlÃ¶sa och kollektivt vittnar om vad som egentligen hÃ¤nde i Los Arroyos, en liten fiktiv smÃ¥stad nÃ¤ra grÃ¤nsen mot USA. Romanens handling inspireras av den under nÃ¤stan ett decennium bortglÃ¶mda Allende-massakern 2011, en av de blodigaste massakrerna som utfÃ¶rdes av Los Zetas, en av Mexikos mest brutala karteller.

Hur kom romanens pojkgestalt till dig, hur hittade du hans rÃ¶st?



â€“ Jag kom till den hÃ¤r pojken, som inte har nÃ¥got namn utan bara ett smeknamn, Chaparrito, nÃ¤r jag fÃ¶rsÃ¶kte hitta ett sÃ¤tt att berÃ¤tta den hÃ¤r historien i en form som kunde sÃ¤ga nÃ¥got nytt om ett sÃ¥ trÃ¶skat fenomen som kartellvÃ¥ldet i Mexiko. Han blev den ingÃ¥ng som gjorde det intressant fÃ¶r mig att tala om detta som det har talats sÃ¥ mycket om fÃ¶rut. Jag hade aldrig skrivit frÃ¥n ett barns perspektiv, det hade funnits unga mÃ¤nniskor i mina noveller och min tidigare roman men inte barn. Och det var viktigt, kanske rentav nÃ¶dvÃ¤ndigt, att hitta ett sÃ¤tt att nÃ¤rma mig ett sÃ¥ mÃ¶rkt och vÃ¥ldsamt universum, sÃ¥ kantat av dÃ¶d, och att gÃ¶ra det genom ett barns blick hjÃ¤lpte mig in i en kÃ¤rna som kÃ¤ndes relevant. Jag har alltid tyckt att det man kallar â€œla literatura narcoâ€, litteratur som skildrar kartellvÃ¥ldet, stÃ¤ndigt lutar sig mot samma sorts rÃ¶ster: de vi fÃ¥r hÃ¶ra Ã¤r den cyniske, vÃ¥ldsverkaren, narcon, hÃ¤mnaren, mannen som pÃ¥tvingar vÃ¤rlden sin egen lag. Det Ã¤r en rÃ¶st som alltid innehÃ¥ller idealiseringens fÃ¤lla, dÃ¤r kriminella handlingar skildras som den enda utvÃ¤gen, vilket har sina moraliska risker. Vi fÃ¥r gestalter som fÃ¶rment â€œstÃ¤ller vÃ¤rlden tillrÃ¤ttaâ€ genom ett motvÃ¥ld, det Ã¤r skildringen av hÃ¤mnden som rÃ¤ttvisans vÃ¤g, inte sÃ¤llan i sÃ¤llskap av en halvt pornografisk blick pÃ¥ detta vÃ¥ld. Vi fÃ¥r pÃ¥ det viset anti-hjÃ¤ltar och anti-anti-hjÃ¤ltar i en oÃ¤ndlig kedja, rÃ¶ster som fÃ¶r mig i slutÃ¤nden alltid har framstÃ¥tt som en och samma rÃ¶st â€“ en manlig rÃ¶st, givetvis.

Vad hade det hÃ¤r pojkbarnets rÃ¶st som ingen annan rÃ¶st hade, fÃ¶r dig?

â€“ Jag blev fÃ¶rÃ¤lskad i Chaparritos rÃ¶st eftersom den kommer med en nyfikenhet, med en vilja att utforska vÃ¤rlden snarare Ã¤n att vÃ¤rdera den. HÃ¤r har vi ett barn som sett sina fÃ¶rÃ¤ldrar rÃ¶ra sig i en skadad, hycklande, snedvriden vÃ¤rld. Men ett barn som precis som alla barn har nÃ¥got av en poet i sig, eftersom barn alltid Ã¤r hÃ¤nvisade till sin egen fantasi. Den blicken, den oskulden, var nÃ¥gonting som drog mig till sig, och den har givetvis mycket av mig sjÃ¤lv i sig, det vill sÃ¤ga av det barn jag sjÃ¤lv ocksÃ¥ var en gÃ¥ng. Det tycktes mig som om det bÃ¤sta perspektivet fÃ¶r att berÃ¤tta historien om allt det chockerande barbari som utgÃ¶r det vÃ¥ld som utspelar sig i vÃ¥rt land, mÃ¥ste vara synonym med visionen av vÃ¤rlden hos nÃ¥gon som Ã¤nnu inte har bÃ¶rjat dÃ¶ma den, och som fortfarande har hopp och illusioner. I Mexiko har vi sÃ¥ lÃ¤nge tillÃ¥tit att vÃ¥ra barn Ã¤r fullkomligt oskyddade, exponerade fÃ¶r fruktansvÃ¤rda livsomstÃ¤ndigheter. Men ett sÃ¥dant barn Ã¤r precis som alla andra barn smÃ¥ mÃ¤nniskor som konstruerar sin vÃ¤rld genom sitt begÃ¤r efter att fÃ¥ veta, det ligger i barnets natur â€“ och det upptÃ¤ckandet gÃ¶rs med lek, med utforskandet av gÃ¥tor. Barnet fÃ¶rhÃ¥ller sig till tillvaron som ett Ã¤nnu okÃ¤nt landskap, och genom dess blick kan ocksÃ¥ vi, vuxna, fÃ¥ syn pÃ¥ nÃ¥gonting nytt.

Du sÃ¤ger i en intervju som gjordes infÃ¶r publikationen av romanen att mÃ¤nniskorna i den fiktiva byn, precis som Chaparrito, stÃ¥r infÃ¶r sin egen â€œfÃ¶rÃ¤ldralÃ¶shetâ€. Vad menar du med det?

â€“ Den stora lÃ¤rdomen fÃ¶r mig i att skriva denna roman var att utforska just det dÃ¤r, hur Ã¤ven en vuxenvÃ¤rld kan kÃ¤nna samma fÃ¶rÃ¤ldralÃ¶shet som ett barn i en vÃ¤rld som den boken skildrar. Det vill sÃ¤ga i ett krossat, korrumperat samhÃ¤lle. Byborna i romanen, och i alla de verklighetens byar som utsatts fÃ¶r liknande saker, har fÃ¶rlorat en mark att stÃ¥ pÃ¥. De har fÃ¶rlorat tron och hoppet pÃ¥ en social struktur, pÃ¥ nÃ¥gon form av myndighet. De lever i denna hopplÃ¶shet och denna skrÃ¤ck fÃ¶r ett tygellÃ¶st, laglÃ¶st vÃ¥ld som Ã¤r den skugga som hela tiden ansÃ¤tter dem, drar ner dem. InfÃ¶r vÃ¥ldet Ã¤r de fÃ¶rsvarslÃ¶sa. I Mexiko nÃ¤r vi ett mÃ¤rkligt beroende av hierarkier och de figurer som upplevs som hÃ¶gst upp i nÃ¤ringskedjan, de blir en sorts symboliska fÃ¤der â€“ det Ã¤r prÃ¤sten, polisen, advokaten, borgmÃ¤staren, delstatsguvernÃ¶ren, presidenten, men ocksÃ¥ den aztekiske hÃ¶vdingen eftersom historien gÃ¥r lÃ¤ngre bakÃ¥t och djupare Ã¤n bara till vÃ¥ra samtida ledare och Ã¶verhuvuden. HÃ¤r finns en tradition av att luta sig mot gestalter som vi inbillar oss ska skydda oss, men som vi tvingas fÃ¶rstÃ¥ inte kommer att gÃ¶ra det, i ett fasansfullt uppvaknande. Och detta uppvaknande Ã¤r det som kastar oss ut i en kÃ¤nsla av fÃ¶rÃ¤ldralÃ¶shet, av en fÃ¶rlorad, fÃ¶restÃ¤lld fÃ¶rÃ¤lder. Vi fortsÃ¤tter alla att vara det barn vi en gÃ¥ng var, men vÃ¥r uppgift Ã¤r att mogna till att bli den vuxna mÃ¤nniska som har fÃ¶rmÃ¥gan att ta hand om det dÃ¤r inre barnet, och dÃ¤rmed omintetgÃ¶ra denna fÃ¶rÃ¤ldralÃ¶shet, som inte Ã¤r en produktiv livsvÃ¤g varken pÃ¥ individnivÃ¥ eller samhÃ¤llelig nivÃ¥. Men vÃ¥rt samhÃ¤lle befolkas av vuxna som snarare fetischerar sitt inre barn, vilket fÃ¶rvandlas till denna idealisering av vÃ¥r egen underkastelse under inkompetenta myndighetspersoner, som fÃ¥r rollen av denna inbillade fÃ¶rÃ¤lder. Behovet av att vara barn, att underkasta sig en auktoritet, att bli tillsagd, att lyda, Ã¤r ju ocksÃ¥ ett sÃ¤tt att fÃ¶rbli oansvarig â€“ ansvaret blir nÃ¥gon annans. Detta, menar jag, Ã¤r ytterst mexikanskt, ett ytterst typiskt resultat av den mexikanska historien. Genom den infantiliseringen lÃ¥ter ett samhÃ¤lle saker och ting fortgÃ¥, lÃ¥ter vÃ¥ldet, orÃ¤ttvisan fortgÃ¥.

Hur arbetade du med de dokumentÃ¤ra materialen runt Allendemassakern 2011 i fÃ¶rhÃ¥llande till detta?

â€“ Allendemassakern utgjorde hÃ¤ndelser som skedde i en by inte sÃ¥ lÃ¥ngt frÃ¥n dÃ¤r jag Ã¤r fÃ¶dd i Monclova, men de hÃ¤nde inte bara dÃ¤r, utan i hela landet. Jag fÃ¶rflyttar det till fiktionen sÃ¥ att lÃ¤saren ocksÃ¥ kan fÃ¶restÃ¤lla sig ett MichoacÃ¡n, ett Guerrero, ett Tamaulipasâ€¦ nÃ¥gon av alla dessa platser som ocksÃ¥ grÃ¶pts ur av vÃ¥ldet. PÃ¥ samma sÃ¤tt Ã¤r pojken ocksÃ¥ min egen inre pojke, Ã¤ven om jag nÃ¤rmar mig ett barnÃ¶de som pÃ¥ vÃ¤sentliga punkter skiljer sig frÃ¥n mitt liv och min egen barndom. Chaparrito Ã¤r ett av alla de barn som haft den mest ansatta barndomen i vÃ¥rt lands historia, och de Ã¤r mÃ¥nga. NÃ¤r Allendemassakern utspelade sig bodde jag i Monclova, men det var fÃ¶rst senare man fick reda pÃ¥ fler och fler detaljer, frÃ¥n folk som hade slÃ¤ktingar dÃ¤r eller kÃ¤nde folk som jobbade dÃ¤r, eller kÃ¤nde involverade poliser, det fanns mycket rykten och skvaller. Men de fÃ¶rsta Ã¥ren karaktÃ¤riserades av rÃ¤dslan att om nÃ¥gon knystade om detta, insinuerade att hÃ¤ndelserna Ã¤gt rum, skulle det komma pÃ¥fÃ¶ljder. Pressen skrev inte om det fÃ¶rrÃ¤n flera Ã¥r senare, och journalister bÃ¶rjade ta sig dit och rapportera, fÃ¶r att se de fÃ¶rstÃ¶rda husen, hÃ¶ra om de fÃ¶rsvunna, hÃ¶ra berÃ¤ttelserna om hur narcos tagit kontrollen Ã¶ver staden och att det blivit som en sluten krigszon, en bubbla dÃ¤r ingenting kom ut.

Och sedan kom Netflix-serien Somos 2021, tvÃ¥ Ã¥r efter det att din roman kom ut, och som ocksÃ¥ har hyllats just fÃ¶r hur den lÃ¥gmÃ¤lt men suggestivt skildrar historien ur mÃ¤nniskors perspektiv. Men det var tio Ã¥r efter massakern. VarfÃ¶r var det tyst sÃ¥ lÃ¤nge, kan du berÃ¤tta om det?

â€“ Pressen visste att det inte gick att sÃ¤ga ett knyst sÃ¥ lÃ¤nge samma kartellbossar hade makten. Detta Ã¤r tyvÃ¤rr mycket vanligt. Jag sjÃ¤lv visste absolut ingenting. Men en dag blev jag tillsammans med nÃ¥gra andra poeter och fÃ¶rlÃ¤ggare inbjuden fÃ¶r att gÃ¶ra en turnÃ© med lÃ¤sningar i flera olika stÃ¤der, vi satt i en turnÃ©buss och Ã¥kte runt en hel vecka. Och nÃ¤r vi nÃ¤rmade oss trakterna vid grÃ¤nsen sa chauffÃ¶ren: Ska vi inte Ã¥ka fÃ¶rbi Allende? Och sedan kÃ¶rde han oss till Allende och vi gick av pÃ¥ bytorget dÃ¤r vi kÃ¶pte lÃ¤sk eller nÃ¥got, och jag bÃ¶rjade gÃ¥ runt dÃ¤r, med min kollega som var med pÃ¥ turnÃ©n, och vi sÃ¥g sÃ¥ underliga saker, husruiner, tomma, Ã¶vergivna hus dÃ¤r leran vÃ¤llt in Ã¶ver golven genom de inslagna dÃ¶rrarna. Jag gick in pÃ¥ barer och fÃ¶rsÃ¶kte frÃ¥ga folk varfÃ¶r, vad som hÃ¤nt dÃ¤r, men ingen ville svara mig. En kuslig kÃ¤nsla omgav platsen. Vi fick aldrig reda pÃ¥ nÃ¥got dÃ¥. Men nÃ¥gra mÃ¥nader senare bÃ¶rjade jag lÃ¤sa det fÃ¥tal publikationer som bÃ¶rjat komma om hÃ¤ndelsen, och fÃ¶rst dÃ¥ kunde jag bÃ¶rja tolka vad det var vi hade sett. Det var framfÃ¶rallt ett stort reportage av en kvinnlig journalist frÃ¥n USA, hon kunde gÃ¶ra det dÃ¤rfÃ¶r att hon kom utifrÃ¥n men ocksÃ¥ fÃ¶r att de bossarna som dÃ¥ haft makten antingen var dÃ¶da eller avsatta, och nya maktordningar bland kartellerna hade formerats. Vilket ju ocksÃ¥ betyder att de hÃ¤r mÃ¤nniskorna aldrig kommer att kunna stÃ¤llas till svars. Deras skuld Ã¤r redan utsuddad ur historien. Och jag kÃ¤nde en sorts mÃ¤rklig skuld Ã¶ver att inte ha fÃ¶rstÃ¥tt vad jag egentligen sÃ¥g dÃ¤r i Allende. Ur den kÃ¤nslan fÃ¶ddes skrivandet av boken.

Vad betyder det fÃ¶r dig att huvudpersonen Ã¤r en pojke, och inte en flicka?

â€“ Det betyder givetvis att han Ã¤r arvtagare till nÃ¥gonting, att han sjÃ¤lv genom sitt kÃ¶n ingÃ¥r i nÃ¥got, som har med den mexikanska maskuliniteten att gÃ¶ra. I mitt eget liv sÃ¶kte jag mig alltid till det vi kallar den nya maskuliniteten, som fÃ¶r mig handlade om skapande, musik, det alternativa, nÃ¥got som jag tror var ett helt nÃ¶dvÃ¤ndigt sÃ¶kande efter en manlig identitet som inte var den gÃ¤ngse, som Ã¤r sÃ¥ fÃ¶rgiftad. Pojken i romanen befinner sig Ã¤nnu i den Ã¶ppningen, i Ã¶ppningen mot fantasins mÃ¶jlighet, kÃ¤nslighetens, upptÃ¤ckandet. Vilket kanske Ã¤r det enda motgiftet mot denna andra maskulinitet, fÃ¶r att kunna bryta med den. FÃ¶r att kunna sÃ¤ga: det hÃ¤r Ã¤r inte mina vapen, det hÃ¤r Ã¤r inte min fiende, jag behÃ¶ver inte hÃ¤mnas eller erÃ¶vra. Pojken Ã¤r ju, genom att hans fÃ¶rÃ¤ldrar fÃ¶rsvunnit, ett barn som precis som sÃ¥ mÃ¥nga andra uppfostras av sin abuela. Det dÃ¤r Ã¤r en oerhÃ¶rt normal verklighet hÃ¤r, vi Ã¤r alla pÃ¥ nÃ¥got sÃ¤tt barn till Pedro PÃ¡ramo, till det frÃ¥nvarande svinet, han som aldrig Ã¤r dÃ¤r. VÃ¥ra mÃ¶drar Ã¤r de som blir kvar och uppoffrar sig, Ã¤nda tills ocksÃ¥ de sticker fÃ¶r att sÃ¶ka lycka och Ã¶verlevnad pÃ¥ annat hÃ¥ll. Kvar blir abuelan, mormodern eller farmodern som har som uppgift att skydda de Ã¶vergivna barnen. Men frÃ¥gan Ã¤r hÃ¤r â€“ hur kan vi prata om detta sÃ¥ oerhÃ¶rt utbredda och genomtrÃ¶skade pÃ¥ ett nytt sÃ¤tt? FÃ¶r mig blev en nyckel just abuelan, som Ã¤r en figur i det mexikanska samhÃ¤llet som intresserar mig mycket. Hon Ã¤r den mor som inte Ã¤r perfekt, men tillrÃ¤ckligt duglig fÃ¶r att fostra och Ã¤lska sÃ¥ gott hon kan. Som mina egna abuelas â€“ jag brukar alltid sÃ¤ga att jag har tvÃ¥ inspirationskÃ¤llor till min personlighet och mitt fÃ¶rfattarskap och det Ã¤r min mormor och min farmor. Som var tvÃ¥ mycket olika kvinnor, men som gav mig allt. Min farmor var en tyst enstÃ¶ring, en lÃ¤sare av stora mÃ¥tt som gav mig bÃ¶ckerna, och som hade en inre kraft och genomskÃ¥dande blick som sÃ¥g nÃ¥got i mig, ett korn till en skapande mÃ¤nniska, en upptÃ¤ckare: farmor var poesin. Min mormor, Ã¥ sin sida, var, som jag brukar sÃ¤ga, prosan: hon Ã¤lskade fester, musik, skvaller, att vara omgiven av sin familj och berÃ¤tta historier. BÃ¥da har pÃ¥verkat mig pÃ¥ avgÃ¶rande sÃ¤tt, och abuelan i romanen Ã¤r en blandning av dem bÃ¥da. Hon sjunger och blir full men observerar och ger omsorg samtidigt. Hon har fÃ¶rlorat sina barn men Ã¥terupplivar sitt moderskap genom barnbarnet. OcksÃ¥ hon sjÃ¤lv Ã¤r en fÃ¶rÃ¤ldralÃ¶s, och pojken ser henne som hon Ã¤r â€“ en liten flicka som en gÃ¥ng Ã¶vergavs, och i det har de samma smÃ¤rta.

I romanen sÃ¤gs det inte vart fÃ¶rÃ¤ldrarna fÃ¶rsvann, de har sannolikt gett sig av fÃ¶r ett materiellt bÃ¤ttre liv nÃ¥gonstans, men tanken slog mig att Ã¤ven de kunde ha varit nÃ¥gon av de fÃ¶rsvunna efter massakern. Var det en mÃ¶jlighet du hade med dig nÃ¤r du skrev?

â€“ Det Ã¤r mÃ¶jligt, som en outtalad verklighet. Men mera troligt fÃ¶r mig Ã¤r att de flytt till USA fÃ¶r att tjÃ¤na sitt levebrÃ¶d och undkomma fattigdomen lÃ¥ngt innan massakern, eftersom staden, som ju har ett annat namn i romanen, Ã¤ven om den blir skÃ¥deplatsen fÃ¶r en veritabel massaker ocksÃ¥ var en dÃ¥lig plats innan dess, en plats fÃ¶r armod och knappa livsvillkor. Fadern fÃ¶rsvann som sÃ¥ mÃ¥nga fÃ¤der fÃ¶re honom, och modern sÃ¶kte vÃ¤l lyckan nÃ¥gonstans,

oavsett vilket Ã¤r detta att ha en fÃ¶rsvunnen eller frÃ¥nvarande fÃ¶rÃ¤lder ett livstillstÃ¥nd som Ã¤r sÃ¥ utbrett i vÃ¥rt samhÃ¤lle att det knappt spelar nÃ¥gon roll. De fÃ¶rsvunna kan ligga i undangÃ¶mda massgravar eller ha mÃ¶tt dÃ¶den som fattiga, prostituerade eller kriminella i stÃ¤derna, hitom eller pÃ¥ andra sidan grÃ¤nsen, vilket somâ€¦ Idag Ã¤r Allende en plats som fÃ¶rlorat mÃ¤ngder av mÃ¤nniskor som fÃ¶rsvann under massakern â€“ man talar om trehundra personer men det finns andra siffror som indikerar femhundra eller nÃ¤rmare tusen, vilket Ã¤r en ofattbar siffra i ett sÃ¥ litet samhÃ¤lle, mÃ¤nniska efter mÃ¤nniska som bara Ã¤r borta. MÃ¥nga av dem dog, men mÃ¥nga gav sig troligen bara av utan att ta farvÃ¤l av sina nÃ¤ra och kÃ¤ra, fÃ¶r att leva ett annat liv, med ett annat namn, som illegala flyktingar i USA eller pÃ¥ andra platser i Mexiko. Eftersom de var hotade och oskyddade, eftersom de kanske hade samma efternamn som den eller den, de var skrÃ¤ckslagna och ville Ã¶verleva, och gick dÃ¤rfÃ¶r upp i rÃ¶k, vilket innebÃ¤r att de som blev kvar inte vet om de hamnade i massgravarna eller flydde med livet i behÃ¥ll. Den ovissheten ville jag nÃ¤rma mig. Det tog som sagt mycket lÃ¥ng tid fÃ¶r offentliggÃ¶randet av hÃ¤ndelsen, och till sist bÃ¶rjade man institutionalisera minnet: borgmÃ¤staren som dÃ¥ var installerad var slÃ¤kt med den fÃ¶rre, han som varit en del av de krafter som velat tysta ner hÃ¤ndelsen, och denne nye borgmÃ¤stare skapade minnesplatser och sÃ¤tt att samla in berÃ¤ttelser och bevis, under fÃ¶revÃ¤ndningen att minnas, givetvis, men ocksÃ¥ som en sorts kuliss eller ett sÃ¤tt att ta kontrollen Ã¶ver mÃ¤nniskors upplevelser, ta kontroll Ã¶ver de rÃ¶ster som fick komma till tals. Och dÃ¤rmed Ã¶ver den diskurs som sedan blev den gÃ¤ngse. Som lÃ¤nder och institutioner ofta skapar en minneskultur, med fÃ¶rment goda syften, som trots det ofta kan dÃ¶lja eller misslyckas med att omfatta hela historien. Och det Ã¤r den enskilda berÃ¤ttelsen som fÃ¶rsvinner.

Jag kommer att tÃ¤nka pÃ¥ de kubaner som trÃ¤tt in till regimens fÃ¶rsvar och fortsÃ¤tter att skydda revolutionen som idÃ©, som motsÃ¤tter sig blockaden och intar en viss politisk position â€“ men i detta ocksÃ¥ upprepar en diskurs som blir alltmer tom, den kommer inte med nÃ¥got eget eller specifikt, utan upprepar en slogan. Man kan jÃ¤mfÃ¶ra det med den tyska minneskulturen, ofta nÃ¤r jag kommer i kontakt med dessa institutionaliserade minnesmÃ¶nster fÃ¥r jag kÃ¤nslan av denna upprepning av nÃ¥gonting inlÃ¤rt, men som inte egentligen gÃ¥r pÃ¥ djupet, och nÃ¥gonting fÃ¶rloras dÃ¤r. Jag kÃ¤nner alltid misstro mot mÃ¤nniskor som rabblar slogans, jag pratar inte lÃ¤ngre med en mÃ¤nniska utan en ideologi.

Ã„r litteraturen svaret pÃ¥ det problemet?

â€“ I nÃ¥gon mening, ja. Det litteraturen ger Ã¤r det specifika, nakna perspektivet, ett perspektiv som kan vara trovÃ¤rdigt eller fÃ¶rrÃ¤diskt men som Ã¤ndÃ¥ sÃ¤ger nÃ¥got vÃ¤sentligt om individers Ã¶den. VarfÃ¶r denna pojkes rÃ¶st? Jag vill att det dÃ¤r sÃ¤rskilda ljuset tÃ¤nds och lyser Ã¶ver verkligheten med allt sin egenartade kraft. OcksÃ¥ som ett sÃ¤tt att undgÃ¥ den officiella beskrivningen, den fÃ¶rgivettagna historieskrivningen. Och samtidigt ge rÃ¶st Ã¥t det kollektiva, det var vad pojkens rÃ¶st gjorde fÃ¶r mig, gav rÃ¶st Ã¥t nÃ¥gonting delat och gemensamt som Ã¤nnu inte fÃ¥tt tala, inte pÃ¥ just det sÃ¤ttet, nÃ¥got som trÃ¤ngts bort eller inte lyssnats till. HÃ¤r var brunnen som bild i romanen viktig, den intresserade mig, brunnen som symbol fÃ¶r dÃ¶den men som i romanen ocksÃ¥ kopplas till en fantasi om den verklighet som finns pÃ¥ dess botten. â€œToda la soledad del centro de la Tierraâ€ Ã¤r det ohÃ¶rda som ligger dolt i jordens innanmÃ¤te, lÃ¤ngst ner i en underjordisk tunnel, som kanske inte ens har en botten. Det fanns en brunn i nÃ¤rheten av Monclova dÃ¤r jag fÃ¶ddes och vÃ¤xte upp, som var kringgÃ¤rdad av legender, exempelvis just om att den inte hade nÃ¥gon botten. En sÃ¥dan brunn som man aldrig tittar ner i eftersom man aldrig kommer upp igen om man ramlar ner. Det sades att kriminella nÃ¤tverk anvÃ¤nde den fÃ¶r att fÃ¥ mÃ¤nniskor att fÃ¶rsvinna, och det sades ocksÃ¥ att mÃ¤rkliga rÃ¶ster kunde hÃ¶ras dÃ¤rifrÃ¥n om natten. Det Ã¤r klart att brunnen, sagobrunnen, blir en bild ocksÃ¥ fÃ¶r massgravarna i vÃ¥rt land â€“ en bild som kan tala till ett barn. Och en bild som kan betyda mÃ¥nga saker â€“ sÃ¶kandet efter sanning, begravandet av sanning. Som en pÃ¥minnelse om det som dÃ¶ljer sig under ytan, dolda historier. Det Ã¤r allmÃ¤nt kÃ¤nt att det finns den dÃ¤r typen av hÃ¥l, gropar och gravar ute i Ã¶knen som anvÃ¤nds av narcos fÃ¶r att gÃ¶ra sig av med vapen, lik, fiender. Jag ville att den bilden skulle fungera inte bara fÃ¶r Allende eftersom allt det dÃ¤r har hÃ¤nt pÃ¥ en mÃ¤ngd andra stÃ¤llen, platser dit madres buscadoras [mexikansk aktivistrÃ¶relse av kvinnor som Ã¤gnar sig Ã¥t att leta efter kartellvÃ¥ldets mÃ¥nga dÃ¶da i vildmarken] beger sig och letar efter sina anhÃ¶riga.

Hur mycket finns av dig sjÃ¤lv i den hÃ¤r romanen?

â€“ Allt och ingenting. Jag kan bara komponera en historia utifrÃ¥n min egen kunskap eller brist pÃ¥ kunskap, jag sjunger min egen sÃ¥ng. Fiktion, autofiktion, dokumentÃ¤rroman â€“ de senaste decenniernas litteratur lever i en sorts verklighetens paradigm, men i Mexiko finns ocksÃ¥ den hÃ¶gst verkliga faran i att prata om hÃ¤ndelser fÃ¶rknippade med kartellvÃ¥ld och kriminalitet eftersom man kan behÃ¶va sÃ¤tta livet till. FÃ¶rfattaren Ã¤r dÃ¤r fÃ¶rhoppningsvis friare Ã¤n journalisten, en yrkeskÃ¥r som befinner sig under stÃ¤ndigt dÃ¶dshot. Den dÃ¤r skÃ¤lvande relationen mellan verklighet och fiktion har sin speciella plats i den mexikanska litteraturen, precis som fÃ¶rhÃ¥llandet mellan humor och allvar har det, eftersom det fÃ¥ngar nÃ¥got av vÃ¥r motsÃ¤gelsefulla tillvaro. Det Ã¤r som den store mexikanske fÃ¶rfattaren Jorge IbargÃ¼engoitia sa, han som dog i en flygkrasch pÃ¥ nittiotalet, och som alltid pratade om Mexiko i sina romaner och krÃ¶nikor: â€œDen som tror att allt Ã¤r ett skÃ¤mt Ã¤r en idiot, och den som tror att allt Ã¤r pÃ¥ allvar Ã¤r ocksÃ¥ en idiot.â€ Han ironiserade oerhÃ¶rt mycket Ã¶ver Mexiko, och folk frÃ¥gade sig hur han kunde skÃ¤mta om allt detta. Jag tror att man mÃ¥ste mÃ¶ta den absurda verkligheten med absurditet, med en ambivalens mellan humor och allvar. Det Ã¤r en del av fiktionens, fantasins, lekens nÃ¶dvÃ¤ndiga redskap fÃ¶r att beskriva de existentiella villkor mÃ¤nniskor lever under hÃ¤r. Och allt detta hÃ¶r ju ocksÃ¥ till barnets vÃ¤rld, och barnets fÃ¶rmÃ¥ga att betrakta vÃ¤rlden med en blick som tvÃ¤ttar erfarenheten och gÃ¶r den ny, relevant, fÃ¥r den att tala till oss pÃ¥ ett sÃ¤tt vi inte hÃ¶rt eller velat kÃ¤nnas vid, som visar den i all sin absurditet. Barnets perspektiv fÃ¶rflyttar vÃ¤rlden. PÃ¥ ett mycket mer genomgripande sÃ¤tt Ã¤n dess fÃ¶rÃ¤ldrars perspektiv eftersom det har gift sig med maktens perspektiv, men ocksÃ¥ hÃ¥ller fast vid sin smÃ¤rta, sin ensamhet, sin maktlÃ¶shet i den infantilisering jag pratade om tidigare. Barnet vill se bortom detta fasthÃ¥llande, det vill upptÃ¤cka att det finns nÃ¥got mer, en annan vÃ¤rld bakom tingen sÃ¥som de upptrÃ¤der eller visas fram. Jag tror att det finns fÃ¶rÃ¤ndringar och fÃ¶rflyttningar som inte gÃ¥r att genomfÃ¶ra utan en viss oskuld, en renhet i blicken, ett litet ofÃ¶rstÃ¶rt skrymsle i hjÃ¤rtat. FÃ¶r mig har det sant politiska alltid legat dÃ¤r, och det kan vara en brist hos mig och min personlighet. Jag har aldrig kunnat ge mig Ã¥t en kollektiv kamp, Ã¤ven om jag ofta solidariserar mig med sÃ¥dana initiativ, men min fÃ¶rmÃ¥ga strÃ¤cker sig inte ditâ€¦ â€œEn fÃ¶rfattare Ã¤r nÃ¥gon som alltid kommer fÃ¶r sentâ€, som Juan Villoro sa. Kanske Ã¤r fÃ¶rfattaren slÃ¤kt med barnet just dÃ¤rfÃ¶r att vi delar denna lÃ¥ngsamhet eller ineffektivitet, vi fÃ¶rlorar oss, vi lever i vÃ¥ra inre bilders vindlingar. Det tar tid att svara pÃ¥ vÃ¤rlden, och den tiden har inte aktivisten och samhÃ¤llsomstÃ¶rtaren. Det Ã¤r helt enkelt ett annat register, kanske ett â€œbarnsligt registerâ€, som jag inte tror att verkligt djuplodande fÃ¶rfattare kan undvika.

Emiliano Monge: Barnet som tecken fÃ¶r omÃ¶jligheten att tala

Emiliano Monge Ã¤r precis som Melchor och Boone en fÃ¶rfattare som utforskat mexikansk maskulinitet, inte minst i romandiptyken No contar todo och Justo antes del final, varav den fÃ¶rstnÃ¤mnda boken utforskar Monges fadersarv och den senare hans modersarv. BÃ¥da bÃ¶ckerna tar skepnaden av sjÃ¤lvbiografi, romanfiktion och memoar i ett. No contar todo (Tystnadens odjur i min svenska Ã¶versÃ¤ttning) Ã¤r berÃ¤ttelsen om Monges pappa och farfar, och samtidigt en skildring av Mexikos nÃ¤rhistoria.Â Farfadern flyr under dramatiska former sitt liv och Ã¶verger sin familj pÃ¥ femtiotalet genom att iscensÃ¤tta sin egen dÃ¶d, bara fÃ¶r att ett antal Ã¥r senare komma tillbaka. Han blir en fadersgestalt som lÃ¤mnar sina plikter och sin â€œmanliga uppgiftâ€, men som pÃ¥ ett Jesusartat sÃ¤tt offras och Ã¥teruppstÃ¥r: en sorts inverterad profet.Â Verklighetsflykt och manlig identitet Ã¤r ocksÃ¥ romanens tematiska kÃ¤rnpunkter: Emilianos far, Carlos Monge SanchÃ©z, kommer i sin tur att pÃ¥ 1960-talet lÃ¤mna fru och barn fÃ¶r att gÃ¥ med i Genaro VÃ¡zquez kubanskt inspirerade gerilla.Â Monges romankonst Ã¤r ofta polyfon och struktureras genom flera olika rÃ¶ster, och berÃ¤ttarjaget synliggÃ¶rs i detta fÃ¶rment autofiktiva skrivande inte sÃ¤llan genom andras perspektiv â€“ pappans, mammans, slÃ¤ktingars. Pappaboken bestÃ¥r till exempel i lÃ¥nga stycken av fiktiva samtal med fadern dÃ¤r denne berÃ¤ttar om den enigmatiske farfadern, men dÃ¤r jaget/fÃ¶rfattaren/romangestalten Emiliano inte har nÃ¥gon egen rÃ¶st, formen blir ett dialogiskt flÃ¶de med ena rÃ¶sten bortklippt. BÃ¥da bÃ¶ckerna tecknar pÃ¥ sÃ¥ vis ett sjÃ¤lvportrÃ¤tt av den skrivande samtidigt med portrÃ¤tten av mamman, pappan och farfadern â€“ genom en prismatisk berÃ¤ttelsekakofoni dÃ¤r den dolda instans som mottar och blir en behÃ¥llare fÃ¶r de andras berÃ¤ttelser ytterst Ã¤r berÃ¤ttelsens nav. Romanens Emiliano blir ett sjukligt och Ã¤ngsligt barn som flyr in i sin egen fantasi, han hittar pÃ¥, lÃ¥tsas, blandar ihop Ã¶nskningar med verklighet, han ljuger â€“ han Ã¤r med andra ord pÃ¥ vÃ¤g att bli en fÃ¶rfattare. Med sig har han rÃ¤dslan fÃ¶r den vuxna manligheten, hos bÃ¥de fadern och farfadern, fÃ¶r den till synes oundvikliga uppgiften att bli man genom lika delar flykt, latent vÃ¥ld och kÃ¤nslokyla.

Jag tÃ¤nker pÃ¥ samtalen med fadern i No contar todo som en textform dÃ¤r fÃ¶rfattaren fÃ¶rvandlas till en sorts svart hÃ¥l, en tystnad, som likvÃ¤l blir mycket starkt nÃ¤rvarande just genom sin frÃ¥nvaro. Jag har ocksÃ¥ tÃ¤nkt pÃ¥ den dÃ¤r rÃ¶sten som fÃ¶rblir ohÃ¶rd, som ett tecken fÃ¶r barnets omÃ¶jliga rÃ¶st. Hur tÃ¤nker du sjÃ¤lv pÃ¥ den dÃ¤r frÃ¥nvarande rÃ¶sten som ju Ã¤r sonens, barnets rÃ¶st som talar eller inte talar till sin fÃ¶rÃ¤lder?

â€“ NÃ¤r jag skrev romanen tÃ¤nkte jag inte pÃ¥ att det Ã¤r en roman om min pappa, fÃ¶r det var jag alltfÃ¶r sjÃ¤lvupptagen, boken blev ett hÃ¥rt slag fÃ¶r min far nÃ¤r den kom ut.

Han Ã¤r mycket hÃ¥rd mot sin sonâ€¦

â€“ Ja, men det dÃ¤r Ã¤r vÃ¤ldigt sinaloense, typiskt fÃ¶r mÃ¤n frÃ¥n Sinaloa. Med den andra boken, den om min mamma, trodde jag att jag var fÃ¶rsiktigare men det blev Ã¤nnu vÃ¤rre, min familj hamnade i en stor konflikt dÃ¤r tvÃ¥ sidor stod emot varandra

PÃ¥ grund av romanen?

â€“ De ville brÃ¥ka, de har alltid velat brÃ¥ka, och romanen blev en fÃ¶revÃ¤ndning fÃ¶r att fÃ¥ gÃ¶ra det. Jag kan fÃ¶rklara att det inte Ã¤r en ren sjÃ¤lvbiografi fÃ¶r nÃ¥gon som har vanan att lÃ¤sa litteratur, men det blir en omÃ¶jlig uppgift om den vanan saknas. Kanske Ã¤r ocksÃ¥ den dÃ¤r frÃ¥nvarande sonrÃ¶sten ett uttryck fÃ¶r samma sorts sjÃ¤lvupptagenhet hos mig, jag vet inteâ€¦ Men det Ã¤r ju ocksÃ¥ en bild fÃ¶r att vi alla, alltid, bestÃ¥r av andras berÃ¤ttelser, de vi Ã¤rvt och ofta upprÃ¤tthÃ¥ller kollektivt. Min pappas rÃ¶st Ã¤r den mexikanska mansrÃ¶st som Ã¤r helt integrerad i mig, som jag inte kan undgÃ¥, som format mig till den jag Ã¤r. Och kanske kan sonen inte egentligen komma till tals med sin far fÃ¶rrÃ¤n faderns berÃ¤ttelse fÃ¥tt bre ut sig i sin fulla kostym. Efter att romanen kommit ut reste jag till min pappa i hans hem i Valencia i Spanien och lÃ¤ste den hÃ¶gt fÃ¶r honom, nÃ¤stan hela romanen, jag brukar ibland lÃ¤sa mina texter fÃ¶r honom. Det blev vÃ¤ldigt laddat.

Det finns ju sÃ¥ mycket smÃ¤rta i dialogen med fadern. Men sonens rÃ¶st, som pÃ¥ olika sÃ¤tt understryks genom sin frÃ¥nvaro i bÃ¥da romanerna Â­â€“ i mammaboken genom att berÃ¤ttaren genomgÃ¥ende tilltalar honom, det vill sÃ¤ga sig sjÃ¤lv, med ett â€œduâ€ Â­â€“ markerar en sorts omÃ¶jlighet att tala, som ett fÃ¶rÃ¤ldralÃ¶st barn som talar med sina fÃ¶rÃ¤ldrarâ€¦

â€“ Ja, precis sÃ¥! Men Ã¤r inte alla sÃ¶ner i nÃ¥gon mening faderlÃ¶sa, eftersom vi lever i ett samhÃ¤lle som tvingar fram en sorts oundviklig frÃ¥nvaro hos mÃ¤nâ€¦ Det Ã¤r sÃ¥ vi fostras och fÃ¶rvÃ¤ntas vara. Det dÃ¤r fanns starkt i min familj, och i det Ã¤r vi verkligen inte ovanliga. I vÃ¤rlden men sÃ¤rskilt i Mexiko. Det hÃ¤r landet pyr av manliga Ã¥ngor, verkligenâ€¦ FÃ¶r mig Ã¤r det sÃ¥rigt och infekterat eftersom jag sjÃ¤lv Ã¤r man, och samtidigt Ã¤r det mitt stora intresse. No contar todo handlar om tre generationer mÃ¤n och hur detta att vara man, fÃ¶restÃ¤llningen om en mexikansk manlighet, har prÃ¤glat dem alla. Men jag mÃ¥ste ocksÃ¥ understryka att jag inte ser bÃ¶ckerna som autofiktion utan som fiktiva romaner. De handlar visserligen om mitt eget arv och att undersÃ¶ka livsberÃ¤ttelser som har med en stÃ¶rre mexikansk historia att gÃ¶ra, men jag har till exempel aldrig intervjuat nÃ¥gon pÃ¥ det vis pappan blir intervjuad av fÃ¶rfattaren i No contar todo. Det Ã¤r en uppfunnen form fÃ¶r att berÃ¤tta nÃ¥got om min familj, som inte bara Ã¤r min familj utan utgÃ¶rs av mÃ¤nniskor som levt under en viss tid under vissa specifika omstÃ¤ndigheter i den hÃ¤r delen av vÃ¤rlden, i generationer som mÃ¶ts och avlÃ¤gsnar sig frÃ¥n varandra. Det Ã¤r pÃ¥ sÃ¥ vis tvÃ¥ romaner som handlar om tid, men det Ã¤r en spiralformad tid, en tid som inte Ã¤r kronologisk utan rÃ¶r sig pÃ¥ andra sÃ¤tt. Generationerna avsÃ¤tter spÃ¥r hos varandra som inte alltid gÃ¥r att se eller urskilja pÃ¥ ett tydligt sÃ¤tt eller pÃ¥ ett sÃ¤tt som gÃ¥r att berÃ¤tta enligt ett visst mÃ¶nster. Det du uppmÃ¤rksammar med sonens rÃ¶st handlar delvis om det. BerÃ¤ttaren Ã¤r vuxen eller nÃ¤stan vuxen men har alla sina Ã¥ldrar i sig, precis som fadern har det, och farfadern. HÃ¤r finns ett barn som aldrig upphÃ¶r att rÃ¶ra sig i det inre. BerÃ¤ttarens frÃ¥nvaro i samtalet med fadern i No contar todo markerar kanske nÃ¤rvaron av ett barn som aldrig upphÃ¶rt att vara barn eftersom det ocksÃ¥ berÃ¶vades honom. Romanen kretsar ju kring frÃ¥gan om vad som kan bryta en genealogi av machismo i ett barn, eftersom det Ã¤r berÃ¤ttarens manliga arv som stÃ¥r i centrum. NÃ¤r man tÃ¤nker pÃ¥ den mexikanska machismon tÃ¤nker man av fÃ¶rklarliga skÃ¤l ofta pÃ¥ de som fallit offer fÃ¶r den, men ett av dess offer Ã¤r ju ocksÃ¥ mÃ¤nnen sjÃ¤lva, de som mÃ¥ste upprÃ¤tthÃ¥lla den. Pojkar lever i denna omÃ¶jlighet att handlingarnas och kÃ¤nslornas sfÃ¤rer Ã¤r fullstÃ¤ndigt Ã¥tskilda, en pojke fÃ¥r inte grÃ¥ta utan fÃ¶rvÃ¤ntas agera i sitt liv, han fÃ¶rvÃ¤ntas vara man, och frÃ¥ntas i det rÃ¤tten att vara barn. Hombreciton [den lilla mannen] ska till varje pris gÃ¶ras till en hombre. Den inre vÃ¤rlden och den vÃ¤rld dÃ¤r verbet, handlingen, rÃ¥der, blir ett brott mellan kÃ¤nsla och sprÃ¥k i ett barn. BerÃ¤ttaren i romanen hÃ¤rbÃ¤rgerar detta barn, som fallit offer fÃ¶r det tillstÃ¥ndet, offer fÃ¶r ett fÃ¶rvridet sprÃ¥k. Vi talar ju ofta om det fysiska vÃ¥ld machismon ger upphov till men det vÃ¥ldet gÃ¥r inte att tÃ¤nka utanfÃ¶r den ofÃ¶rmÃ¥ga att ge sprÃ¥k Ã¥t erfarenheten som ligger i dess kÃ¤rna. Det som inte sÃ¤gs, tystnaderna, fÃ¶rvandlas pÃ¥ sÃ¥ vis till den understrÃ¶m som vanstÃ¤ller livet. Om det finns en plats dÃ¤r berÃ¤ttaren dÃ¶ljer sig i No contar todo sÃ¥ Ã¤r det en plats som inte har med detta att gÃ¶ra: med kÃ¤nslan av att genom tystnadernas understrÃ¶m befinna sig i skuggan av sitt eget liv. Och tystnaderna och undvikandena ligger i machismons sjÃ¤lva vÃ¤sen. Vi kan ironisera Ã¶ver den sortens bistra tiganden vi tillskriver mÃ¤n i en sorts fÃ¶renklad stereotyp, men stereotypen Ã¤r ocksÃ¥ sann. Tystnaden finns, och den Ã¤r pÃ¥taglig, till och med styrande fÃ¶r hur vi lever vÃ¥ra liv och uppfattar vÃ¥r verklighet och oss sjÃ¤lva. Men tystnaden lockar oss ocksÃ¥ till sig, den vÃ¤cker viljan att vetaâ€¦ Och att skriva, givetvis.

Hur bÃ¶rjade du skriva pÃ¥ romanen, vad fick dig att gÃ¶ra det?

â€“ Jag tvivlade mycket nÃ¤r jag skulle ta mig an arbetet. Det fanns ett stoff av myt och legend i familjen som rÃ¶rde min farfar och min far, som bÃ¥da var mÃ¤n som lÃ¤mnade sina familjer under dramatiska omstÃ¤ndigheter. Jag hade alltid frÃ¥gat mig vad vi som familj levde med i fÃ¶rhÃ¥llande till deras livsval, hur vi ocksÃ¥ blev det synliga resultatet av dessa livsval. Det intresserade mig hur ett kollektiv skapas genom just myter och legender, liksom hur de ocksÃ¥ skapas av vad myterna undviker att sÃ¤ga, av berÃ¤ttelsernas tystnader, och vad som lurpassar i det som inte sÃ¤gs. Ett barn som vÃ¤xer upp i en sÃ¥dan miljÃ¶, dÃ¤r det finns outtalade trauman, blir en mÃ¤nniska vars hela existens gÃ¥r ut pÃ¥ att avlyssna de dÃ¤r tystnaderna, det sker av nÃ¶dvÃ¤ndighet och blir en gissningslek om vad som egentligen pÃ¥gÃ¥r â€“ det vill sÃ¤ga, en avlyssnande verksamhet som utgÃ¶r den perfekta grogrunden fÃ¶r en fÃ¶rfattare. Eftersom ett sÃ¥dant barn alltid hÃ¤nvisas till sin fantasi, sin inlevelse i det osynliga och det dolda. BerÃ¤ttaren i No contar todo och i Justo antes del final Ã¤r detta avlyssnande barn i sÃ¥ motto att han Ã¤r hÃ¤nvisad till att berÃ¤tta andras berÃ¤ttelser. Han Ã¤r detta Ã¤mbar fÃ¶r en stÃ¶rre berÃ¤ttelse som bÃ¥de har med honom sjÃ¤lv att gÃ¶ra och inte har det. De dÃ¤r gamla historierna om hur min farfar iscensatte sin dÃ¶d och min far blev gerillaman har ju format oss som familj pÃ¥ ett sÃ¤tt jag inte tror att vi kan Ã¶verblicka. Men Ã¥terigen, det Ã¤r ingen biografisk berÃ¤ttelse det hÃ¤r, utan litteratur, fiktion, i varje Ã¶gonblick. Det Ã¤r nÃ¶dvÃ¤ndigt fÃ¶r mig att sÃ¤ga, eftersom romanerna handlar om sÃ¥ mycket mer Ã¤n nÃ¥gra spektakulÃ¤ra, delvis komiska och absurda, hÃ¤ndelser i min familjehistoria. De Ã¤r en undersÃ¶kning, av sanning och lÃ¶gn, genom fiktion.

KÃ¤nde du dig begrÃ¤nsad av verkligheten, av de fakta som fanns att tillgÃ¥?

â€“ Nej, men det var en mÃ¤rklig, annorlunda kÃ¤nsla jÃ¤mfÃ¶rt med mina andra bÃ¶cker. Eftersom skrivandet alltid Ã¤r en dubbel upptÃ¤cktsresa, en i â€œberÃ¤ttelsenâ€ och en i â€œsprÃ¥ketâ€. Jag vet aldrig vad som ska hÃ¤nda i mina bÃ¶cker, jag utforskar nÃ¥got jag inte vet vart det ska fÃ¶ra mig

och hÃ¤r fanns det ju en sorts faktisk slutpunkt, ett fullbordat faktum som var min familjehistoria, och det skapade en sÃ¤rskild sorts villkor och begrÃ¤nsningar fÃ¶r skrivandet. Jag har ofta iakttagit min far som Ã¤r skulptÃ¶r som ju hÃ¶ll pÃ¥ med ett frammejslande som liknar litteraturens, mÃ¥nga gÃ¥nger har jag tÃ¤nkt pÃ¥ den materialiteten som ytterst bekant fÃ¶r en fÃ¶rfattare, liksom det faktum att min mor var psykoanalytiker â€“ psykoanalysen har ju ocksÃ¥ nÃ¥gonting av skulpterande Ã¶ver sig. Man mejslar fram en berÃ¤ttelse, en form ur det formlÃ¶sa. Jag tror att jag har dessa bÃ¥da rÃ¶relser i mig, men just skulpterandet var viktigt fÃ¶r skrivandet av No contar todo, kanske just fÃ¶r att det Ã¤r en roman om min far, och det Ã¤r hans konstform. En skulptur formas i mÃ¥nga lager och material, och innehÃ¥ller viktiga processer av vÃ¤ntan. PÃ¥ ett liknande vis har jag kÃ¤nslan av att dessa tvÃ¥ romaner handlade mer om att ta bort Ã¤n att lÃ¤gga till, om att hugga ut nÃ¥got fÃ¶r att en kÃ¤rna skulle framtrÃ¤da. Vi Ã¤r delaktiga i ett kollektiv men vi ser det inte alltid som en helhet, vi fÃ¶rnimmer vÃ¥ra liv i fragment. Men kanske var de olika texttyperna och stilgreppen i romanerna ocksÃ¥ ett sÃ¤tt fÃ¶r mig att avlÃ¤gsna de verkliga personerna frÃ¥n romangestalterna och dÃ¤rmed punktera det biografiska. Jag var upptagen bÃ¥de av de enskilda livsÃ¶den som skildras i bÃ¶ckerna och hur de hÃ¤nger samman med en stÃ¶rre mexikansk verklighet och historia. Med detta att vara man respektive kvinna i en tid och pÃ¥ en plats som Ã¤r sÃ¥ dominerad av machismo och en patriarkal ordning. Av fÃ¶restÃ¤llningar om mÃ¤n och kvinnor som vi delar och upprÃ¤tthÃ¥ller kollektivt.

I Justo antes del final interfolieras berÃ¤ttelsen om mammans liv hela tiden av utsnitt ur den stÃ¶rre historien. Det Ã¤r smÃ¥ anekdoter ur psykiatrins och galenskapens historia, ur militÃ¤rhistoria, ur Mexikos 1900-talshistoria dÃ¤r Ã¥ren anekdoterna hÃ¤mtas frÃ¥n fÃ¶ljer mammans liv. Fungerade de som den sortens avstÃ¥nd du pratar om?

â€“ Ja, precis. Jag har alltid samlat pÃ¥ absurda hÃ¤ndelser i den stÃ¶rre historiens marginaler eller mitt, och hÃ¤r blev de ett sÃ¤tt att placera ett enskilt mexikanskt kvinnoliv i en stÃ¶rre kontext. Min mamma Ã¤r min mamma men ocksÃ¥ mÃ¥nga andra kvinnor och mÃ¤nniskor som levt sina liv medan vÃ¤rlden pÃ¥gÃ¥r, i dem och utanfÃ¶r dem. Jag vet att romanerna genom sina experimentella grepp Ã¤r formellt krÃ¤vande bÃ¶cker fÃ¶r en lÃ¤sare, men jag tror ocksÃ¥ att mÃ¥nga mexikaner och sÃ¤rskilt folk frÃ¥n Sinaloa, i pappabokens fall, har kunnat kÃ¤nna igen sig i det biografiska materialet. I vilket fall som helst har jag aldrig kunnat tÃ¤nka pÃ¥ lÃ¤saren nÃ¤r jag skriver, dÃ¥ dÃ¶r upptÃ¤ckandet, rÃ¶relsen framÃ¥t. Att skriva idag Ã¤r ocksÃ¥ att skriva i en vÃ¤rld dÃ¤r konsten och sprÃ¥ket urgrÃ¶ps, evaporerarâ€¦ NÃ¤r den mexikanske teaterregissÃ¶ren Luis de Tavira blev intervjuad fÃ¶r en tid sedan fick han frÃ¥gan: VarfÃ¶r dÃ¶r teatern? Och han svarade: Nej, det Ã¤r vÃ¤rlden som dÃ¶r. Det dÃ¤r uttalandet Ã¤r sÃ¥ genialiskt, och sant, och nÃ¥gonting alla konstnÃ¤rer mÃ¥ste fÃ¶rhÃ¥lla sig till. Hur tala, hur skapa konst, i en tid dÃ¥ sociala medier, desinformation och politiska lÃ¶gner fÃ¶rstÃ¶r och deformerar vÃ¥ra hjÃ¤rnor och dÃ¤rmed vÃ¥rt kÃ¤nsloliv och vÃ¥r fÃ¶rmÃ¥ga att verkligen tÃ¤nka? Allt det dÃ¤r mÃ¥ste en fÃ¶rfattare av idag fÃ¶rhÃ¥lla sig till. Jag tÃ¤nker nu pÃ¥ en essÃ¤ av George Orwell som han skrev efter andra vÃ¤rldskriget dÃ¤r han Ã¤r besatt av tanken pÃ¥ att det viktigaste fÃ¶r att lÃ¤ka vÃ¤rlden Ã¤r att hitta nya former fÃ¶r fÃ¶rstrÃ¶else fÃ¶r mÃ¤nniskor. Men det vi har fÃ¥tt Ã¤r underhÃ¥llningsindustrin och politiken som sken och underhÃ¥llning.

Jag tÃ¤nker pÃ¥ Guy Debord, vÃ¤rlden dÃ¶r och i dess stÃ¤lle intrÃ¤der spektakletâ€¦ Men fÃ¶r att komma tillbaka till pojken, barnet, i dina romaner. Du har skrivit om mÃ¥nga barn, till exempel i Tejer la oscuridad, Tierras arrasadas och nu senast i din nya roman Los vivos. De har alla pÃ¥ olika vis liv som prÃ¤glas av Ã¶vergivenhet, de Ã¤r lÃ¤mnade i en verklighet som faller sÃ¶nder dÃ¤r de mÃ¥ste hitta sin egen vÃ¤g. Det Ã¤r barnhemsbarn i dystopiska, fÃ¶rÃ¶dda framtidslandskap, det Ã¤r unga migranter och flyktingsmugglare som en gÃ¥ng varit flyktingbarn, offer fÃ¶r trafficking och vÃ¥ld, det Ã¤r mÃ¤nniskor som flytt undan fattigdom och fÃ¶rsvunnit i stÃ¤dernas livsfarliga labyrinter. I No contar todo finner pojken Emiliano trÃ¶st hos sina hundar. Vad Ã¤r det fÃ¶r trÃ¶st han fÃ¥r dÃ¤r?Â Â

â€“ Kanske trÃ¶sten i att slippa sprÃ¥kets tyranni. Pojken flyr in i sina hundar och den enklare kommunikationen de ger honom, en mer ogarderad, renare relationsform. Kanske Ã¤r den ett substitut fÃ¶r andra, krossade relationer. Men hundar har ju den Ã¶verlÃ¤gsna fÃ¶rdelen i jÃ¤mfÃ¶relse med oss mÃ¤nniskor att de slipper orden, och fÃ¶r att vara med dem mÃ¥ste man intrÃ¤da i en sprÃ¥klÃ¶s relation, eller en icke-verbal relation eftersom det i alla hÃ¤ndelser inte handlar om ett mÃ¤nskligt sprÃ¥k. Hunden kÃ¤nner inte till den typen av mentala lÃ¤ckage vi mÃ¤nniskor lever i, som handlar om tystnaderna vi upprÃ¤ttar mellan oss. HÃ¤r finns inga tystnader av det slaget att underkasta sig. FÃ¶r det avlyssnande barnet blir det en lÃ¤ttnad, ett sÃ¤tt att vara nÃ¤ra en annan varelse utan sprÃ¥kets fruktansvÃ¤rda herravÃ¤lde, det i vars vÃ¥ld vi lever vÃ¥ra liv. Pojken fÃ¥r, i hundarnas sÃ¤llskap, kanske tillgÃ¥ng till den ofÃ¶rstÃ¤llda nÃ¤rvaro han berÃ¶vats men lÃ¤ngtar efter. Hundens plats blir det hÃ¤gn dÃ¤r han fÃ¶r en stund slipper det manliga Ã¶de jag nyss talade om. HÃ¤r finns all den sÃ¥rbarhet som skonats frÃ¥n den Ã¤rvda patriarkala ordning som mÃ¤nniskorna i pojkens liv representerar, en sÃ¥rbarhet som paradoxalt nog leder barnet till ett annat sprÃ¥k, en annan vÃ¤g â€“ kanske litteraturens.