¿Quién se llevará a casa la jarra de clarete? Cómo ver el Campeonato Abierto 2026

El último campeonato importante de la temporada de golf 2026 está aquí, ya que los mejores jugadores del mundo se dirigen a Royal Birkdale en Southport, Inglaterra, para la 154ª edición del Open Championship. El major más antiguo del golf regresa a uno de sus escenarios más históricos, donde los jugadores competirán por la codiciada Jarra de Claret antes de que la temporada del PGA Tour se centre en los Playoffs de la FedExCup.

El torneo llega con muchas historias, comenzando con el campeón defensor y número 1 del mundo, Scottie Scheffler, quien entra en The Open buscando ampliar su reciente éxito en los majors. La preparación de Scheffler tomó un giro inesperado la semana pasada en el Genesis Scottish Open, donde no pasó el corte por primera vez desde el Campeonato FedEx St. Jude de 2022.

Scheffler se enfrentará a un grupo fuerte de contendientes, incluido Tom Kim, quien viene de una victoria en el Genesis Scottish Open de la semana pasada y Tommy Fleetwood, quien regresa a Royal Birkdale con una conexión especial de su ciudad natal, creciendo a solo minutos del campo en Southport. El campo también cuenta con varios campeones de majors recientes que buscan agregar otro título a sus hojas de vida, incluidos Rory McIlroy, Aaron Rai y Wyndham Clark, todos persiguiendo la Jarra de Claret de 2026.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Open Championship, incluido el horario completo de televisión y las mejores formas de transmitir cada ronda sin cable.

Calendario de Transmisión del Open Championship

La cobertura del Open Championship comienza el jueves 16 de julio y se transmite en Peacock, NBC y USA Network durante todo el fin de semana. Aquí tienes cuándo y dónde transmitir las cuatro rondas del último major de golf:

– Jueves, 16 de julio: 1:30 AM – 4:00 AM hora del este en Peacock | 4:00 AM – 3:30 PM hora del este en USA Network – Viernes, 17 de julio: 1:30 AM – 4:00 AM hora del este en Peacock | 4:00 AM – 3:30 PM hora del este en USA Network – Sábado, 18 de julio: 5:00 AM – 7:00 AM hora del este en USA Network | 7:00 AM – 3:00 PM hora del este en NBC – Domingo, 19 de julio: 4:00 AM – 7:00 AM hora del este en USA Network | 7:00 AM – 2:00 PM hora del este en NBC

Cómo Ver el Open Championship Gratis

Si estás buscando ver el Open Championship sin cable, tienes varias opciones de transmisión para elegir, incluidos servicios que ofrecen pruebas gratuitas y planes de transmisión flexibles.

Peacock es el hogar oficial de la transmisión, pero también puedes usar Hulu + Live TV, que es una de las formas más fáciles de transmitir el Open Championship, con acceso a NBC y USA Network en su programación de canales en vivo en mercados elegibles. Los planes comienzan en $89.99 por mes e incluyen acceso a Disney+ y ESPN, con una prueba gratuita de 3 días disponible actualmente para nuevos suscriptores.

SlingTV es una de las opciones más asequibles para la transmisión de la cobertura del USA Network del Open Championship. El plan Sling Blue incluye USA Network, con planes que comienzan en $45.99 por mes.

El paquete de Entretenimiento de DirecTV incluye canales locales de NBC. Por tiempo limitado, el plan tiene un descuento de $59.99 para el primer mes (un ahorro de $30) e incluye más de 90 canales, incluido ESPN. Los nuevos clientes también pueden aprovechar una prueba gratuita de 5 días.

Una de las formas más asequibles de acceder a Peacock es a través de una membresía de Walmart+. Los nuevos miembros pueden probar Walmart+ por solo $1 durante 30 días y recibir seis meses de Peacock Premium sin costo adicional, convirtiéndolo en una opción económica para transmitir el torneo y más contenido de NBCUniversal.

Ahora puedes acceder a Peacock a través de los Canales de YouTube Primetime, la tienda individual de suscripciones en línea para los servicios selectos de YouTube. A diferencia de YouTube TV, no hay una tarifa mensual base, solo pagas por los servicios que elijas agregar. Peacock Premium Plus está disponible a través de YouTube por $16.99 al mes.