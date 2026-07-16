Ver Ghostface Killah, De La Soul, Fat Joe Actuar en los ESPYs centrados en los Knicks

El rapero Slick Rick también sube al escenario mientras el programa de premios anual de ESPN celebra el título de la NBA de Nueva York.

Los ESPYs anuales mantuvieron la celebración del campeonato de la NBA de los Knicks el miércoles con actuaciones de cuatro leyendas del rap de Nueva York.

De La Soul de Long Island primero subió al escenario en el Teatro David H. Koch del Lincoln Center, animando a la audiencia de atletas a levantarse durante una mezcla que incluyó fragmentos de “Stakes Is High” y “Run It Back!!”

Slick Rick, de Bronx-via-London, abrió su actuación en la audiencia antes de subir al escenario para una versión abreviada de su clásico “La Di Da Di”.

Justo semanas después de que Ghostface Killah participara en la actuación de medio tiempo del Clan Wu-Tang que potencialmente impulsó una de las mayores remontadas en la historia del baloncesto en la segunda mitad, el rapero de Staten Island comenzó su actuación representando a los raperos del Wu Raekwon (“Ice Cream”) y Ol’ Dirty Bastard (“Shimmy Shimmy Ya”) antes de lanzarse con su propia “Cherchez LaGhost”.

Fat Joe, omnipresente durante la carrera campeonato de los Knicks, cerró el espectáculo con su “All the Way Up”, poniendo fin a un programa de premios que compartió el brillo del triunfo de los Knicks: el MVP de las Finales Jalen Brunson ganó “Mejor Actuación en el Campeonato” y “Mejor Jugador de la NBA”, la punta de último segundo de OG Anunoby ganó “Mejor Jugada” y los Knicks en conjunto ganaron “Mejor Equipo”.