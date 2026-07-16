Argentina corre el riesgo de ser castigada por la FIFA mientras los jugadores sostienen la pancarta de las Malvinas después de la victoria contra Inglaterra

Algunos jugadores argentinos sostuvieron una pancarta apoyando los reclamos de su país sobre las Islas Malvinas durante sus celebraciones en el campo después de su victoria en la semifinal de la Copa Mundial sobre Inglaterra el miércoles.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, había dicho antes del partido que no quería que el partido se centrara en el conflicto por el territorio británico de ultramar.

Pero después de que su equipo remontó un 1-0 en contra cuando faltaban cinco minutos para ganar 2-1 y llegar a una segunda final consecutiva de la Copa del Mundo, los jugadores sostuvieron una pancarta que decía “Las Malvinas son Argentinas”, que se traduce como “Las Islas Malvinas son argentinas” antes de dejarla en el campo.

Persisten las tensiones políticas entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, que desembocaron en un conflicto de 74 días en 1982 durante el cual murieron 655 militares argentinos, 255 militares británicos y tres personas de las islas.

Argentina ha reclamado repetidamente la soberanía sobre las Islas Malvinas, que están a unas 8.000 millas de Gran Bretaña y 300 millas de Argentina continental.

Algunos jugadores argentinos sostuvieron la pancarta después de su victoria por 2-1 en las semifinales del Mundial sobre Inglaterra. Ian MacNicol/Getty Images

Los legisladores del fútbol, ​​la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB) y la FIFA han mantenido regularmente una línea dura contra las banderas, lemas y símbolos políticos que exhiben los equipos o los aficionados en los grandes torneos.

“El equipo no debe tener eslóganes, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores no deben revelar ropa interior que muestre eslóganes, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, o publicidad que no sea el logotipo del fabricante”, establece el reglamento de la IFAB.

“Por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la asociación nacional de fútbol o la FIFA”.

ESPN se ha puesto en contacto con la FIFA para solicitar comentarios.

La FIFA multó a la Asociación del Fútbol Argentino con £20.000 después de que sus jugadores levantaran una pancarta con el mismo texto antes de un amistoso contra Eslovenia en 2014.