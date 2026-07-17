La falta de un interés estratégico urgente para las grandes potencias en Yugoslavia al final de la Guerra Fría no disipó las preocupaciones sobre el potencial de que los conflictos post-yugoslavos se extendieran a otros países. En lo que hoy sería un enfoque práctico inimaginable en la seguridad europea, la administración saliente de Bush envió una advertencia directa al presidente serbio Slobodan Milosevic el día de Navidad de 1992. “En caso de conflicto en Kosovo causado por la acción serbia, Estados Unidos estará preparado para emplear la fuerza militar contra los serbios en Kosovo y en Serbia propiamente dicha,” decía la carta de Bush. Y cuando en 1999 quedó claro que Milosevic tenía la intención de exportar a estados vecinos el conflicto que había comenzado en Kosovo el año anterior, la administración Clinton organizó una operación de la OTAN que pronto bombardeó a sus fuerzas fuera de Kosovo.

Por el contrario, las preocupaciones iniciales sobre los riesgos de desbordamiento en Bosnia se desvanecieron bastante rápidamente al volverse evidente que la configuración de las líneas divisorias convertía a Bosnia en un teatro de conflicto encerrado, rodeado por todos lados de territorios bajo el control firme de los gobiernos en Belgrado y Zagreb, ya sea a través de sus ejércitos o a través de fuerzas con mandato de la ONU. No había actores no estatales significativos operando libremente a lo largo de las fronteras, ni espacios no controlados que pudieran facilitar una escalada transfronteriza.

Este panorama de falta de urgencia fue el telón de fondo para la diplomacia sin fin entre 1992 y 1994, con mediadores viajando de un lado a otro en busca de un consenso tanto occidental como balcánico. Resultó en tres elaboradas iniciativas de paz internacionales, todas tratando de equilibrar piezas de territorio en disputa de manera que las tres partes pudieran encontrar aceptable al mismo tiempo. Los serbios solo aceptaron uno de los tres planes de paz. Los bosníacos aceptaron los dos planes de paz que los serbios rechazaron. Los croatas aceptaron los tres.

Al crear el Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 1993 el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), se percibió como un gesto simbólico de los gobiernos occidentales sin rumbo para tranquilizar a sus públicos asustados por imágenes de atrocidades. La escepticismo era casi universal, especialmente entre los jueces y fiscales nombrados para servir. Ramón Escovar Salom, exfiscal general de Venezuela nombrado primer fiscal jefe del TPIY, renunció antes de asumir el cargo porque consideraba que el tribunal carecía de recursos y respaldo político. El juez sudafricano que lo sucedió, Richard Goldstone, recordó un comentario humorístico de un ex primer ministro británico: “¿Por qué aceptaste un trabajo tan ridículo?”

(Información de Contexto: Se menciona que el embargo se levanta parcialmente a cambio de un mecanismo internacional de seguimiento de las sanciones contra la República Srpska)

(Fact Check: Se menciona un comentario humorístico de un ex primer ministro británico, no se menciona específicamente su nombre.)