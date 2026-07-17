De Cricket a la Pasarela: La Nueva Promesa Australiana del Pop Oliver Cronin ha Creado su Propio Pedazo de Paraíso

En un momento decisivo, Oliver Cronin podría estar luchando por un lugar en el equipo nacional de cricket de Australia en lugar de lanzar sus propias creaciones a través de Warner Music.

El artista australiano revelación nació y creció en Mullumbimby, una ciudad en la región de Northern Rivers de Nueva Gales del Sur, no lejos de Byron Bay. Ese punto en el mapa ha producido a Amy Taylor, la icónica cantante de Amyl And The Sniffers, y a Amethyst Kelly, más conocida por su anterior nombre rapero Iggy Azalea. Agrega el nombre de Cronin a esa lista de luminarias musicales de Mullum.

Podría haber sido un viaje completamente diferente. De adolescente, era el cricket, no la música ni siquiera el surf, lo que dominaba los sueños de Cronin. Un talentoso lanzador de la pelota, tirándola con velocidad, Cronin fue seleccionado para equipos estatales. Antes de recibir la llamada de los seleccionadores del equipo nacional, Cronin se enamoró profundamente de la música. “Tuve que elegir entre la música y el cricket porque entendí lo que implicaba ser elite en algo. Y requiere mucho”, le dice a Billboard.

Se dedicó por completo a la música y nunca miró atrás.

Cronin era un estudiante brillante y una carrera en ingeniería lo esperaba. Siguió sus sueños musicales, con el apoyo de su madre, que estudió y enseñó música, tocó en bandas e introdujo al joven al ritmo y la melodía antes de que pudiera caminar; y su padre, un exfotógrafo profesional, ahora autor.

Si quería recorrer ese complicado camino, tendría que estudiar en una escuela de rock. Cronin, con la ayuda de sus padres, siguió un “régimen” diario donde, durante las primeras tres horas del día, estudiaba el negocio de la música, luego escribía canciones durante varias horas y terminaba con videos musicales y tutoriales sobre la artesanía y el negocio detrás de ella.

Ahora, con 24 años, Oliver tiene un contrato discográfico con Warner Music Australia y el nuevo EP “Lost On The Way To Paradise”, disponible hoy, 17 de julio. Jugando en el espacio entre el pop y el R&B, la colección de siete canciones reúne los cortes previamente lanzados “Closure”, “7500 Miles” y “Eyes Wide Shut”.

Es el seguimiento de “Halfway To Paradise” de 2024, lanzado en un año en el que realizó presentaciones y giras promocionales en América del Norte, Canadá, Alemania, Malasia, Singapur y Hong Kong, captando la atención de ejecutivos de WMG en todo el mundo, culminando en una asociación global con Warner Records.

Billboard. “Siempre es raro cuando estoy a punto de lanzar música”, le dijo a Billboard a principios de esta semana. “Especialmente porque este cuerpo de trabajo es muy personal para mí y vulnerable, y a veces tengo problemas para soltar estas canciones. Creo que una vez que están en el mundo, ya no son realmente mías. Es para que la gente las interprete, escuche y cree sus recuerdos a partir de mis canciones. Así que ahora estoy aferrándome al último pequeño pedazo que tengo de estas canciones para que sean mías hasta que estén todas en el mundo. Estoy emocionado porque hace mucho tiempo que no lanzo un proyecto”.

Escucha “Lost On The Way To Paradise” a continuación.