Biopic de misionero indígena Mussau: La primera canción para filmar en Papúa Nueva Guinea con el ganador del Premio Nacional de Cine de la India Bijukumar Damodaran dirigiendo (EXCLUSIVO)

NAFA Productions, con sede en Papúa Nueva Guinea, ha presentado “Mussau: The First Song”, una película biográfica histórica basada en la vida de Taula Lovovoa, uno de los primeros misioneros adventistas del Séptimo Día indígenas de la isla Mussau.

La película, ambientada en la década de 1930, narra la transformación y reconciliación de Lovovoa en una isla que los informes coloniales australianos de la época llamaron el “Paraíso del Diablo” y predijeron que dejaría de existir en dos décadas.

Parul Agrawal es la productora, con Noelene Taula Wunum como productora ejecutiva. El director es Bijukumar Damodaran, ganador de tres Premios Nacionales de Cine de la India, cuya película anterior “Papa Buka”, una coproducción entre India y Papúa Nueva Guinea, se convirtió en la primera presentación jamaiquina a los Premios de la Academia.

La historia fue concebida por Hilda Tanimia. Los créditos del guión son compartidos por Damodaran, Joses Imona y Jennifer Litau, con Litau también a cargo de la traducción al Tok Pisin y a los idiomas vernáculos. Yedhu Radhakrishnan está detrás de la cámara y Davis Manuel se encarga de la edición.

Cinco idiomas se escucharán en pantalla, incluidos el Mussau, Emira, Agarabi, Tok Pisin e inglés, algunos de ellos clasificados como en peligro de extinción. La producción considera la presencia de hablantes nativos en estos roles como una contribución al esfuerzo más amplio de preservación lingüística. Cada miembro del elenco proviene de Mussau y cada uno hará su debut en pantalla.

Agrawal dijo: “‘Mussau: The First Song’ es una historia que pertenece a la gente de Mussau y de Papúa Nueva Guinea. Estamos comprometidos a contarla con autenticidad trabajando estrechamente con la comunidad local, historiadores y asesores culturales. Esperamos que la película presente a las audiencias internacionales un capítulo extraordinario de la historia de Papúa Nueva Guinea.”

Wunum agregó: “Este proyecto representa una colaboración notable entre cineastas, instituciones gubernamentales y la gente de Mussau. Esperamos que se convierta en una película que Papúa Nueva Guinea pueda presentar con orgullo al mundo.”

Damodaran dijo: “‘Papúa Nueva Guinea me ha fascinado desde que hice ‘Papa Buka’, una coproducción entre India y Papúa Nueva Guinea que se convirtió en la primera presentación oficial jamaiquina a los Premios de la Academia. Ese viaje me presentó a un país de una diversidad cultural extraordinaria, tradiciones poderosas e historias profundamente arraigadas que siguen siendo en su mayoría desconocidas para el mundo. También me dejó con el deseo de regresar, no como un forastero mirando desde afuera, sino como un cineasta comprometido en contar otra historia desde el interior de Papúa Nueva Guinea.”

Añadió: “‘Mussau: The First Song’ es ese regreso. La película celebra la riqueza de las culturas indígenas de Papúa Nueva Guinea, sus idiomas, rituales, música, paisajes y tradiciones, con autenticidad y respeto. Como cineasta, siempre me han atraído las historias de personas que viven en los márgenes de la historia, cuyas vidas revelan verdades universales sobre la humanidad. La historia de Taula pertenece a esa tradición.”

Tanimia dijo: “La historia de Taula Lovovoa ha vivido generaciones a través de las tradiciones orales de Mussau. Traer esa historia a la pantalla es tanto un honor como una responsabilidad.”

Imona añadió: “Nuestro objetivo ha sido equilibrar la autenticidad histórica con la narración cinematográfica manteniéndonos fieles a la historia, cultura y gente de Mussau.”

Litau dijo: “El idioma está en el corazón de esta película. Preservar el Mussau, Emira, Agarabi, Tok Pisin e inglés en pantalla no es solo sobre autenticidad, también se trata de proteger una parte importante del patrimonio cultural de Papúa Nueva Guinea para las futuras generaciones.”

El rodaje en la isla de Mussau está previsto para finales de septiembre. La película está dirigida a audiencias internacionales y se basa en un capítulo de la historia de Papúa Nueva Guinea que ha tenido poco exposición más allá de las fronteras del país.