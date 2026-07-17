La Hija del Infierno de Gracie Abrams ha llegado

El tercer álbum de estudio de la cantautora ha llegado, destacando los sencillos exitosos “Hit the Wall” y “Look at My Life”.

Prepárate para sumergirte esta noche, Gracie Abrams ha lanzado su tercer álbum de estudio, “Hija del Infierno”. La colección de 16 canciones es el seguimiento de la cantautora al “El Secreto de Nosotros (Deluxe)” del año pasado, siguiendo la versión original lanzada en 2024.

“Este álbum surgió al estar un poco tranquila después de que tomamos caminos separados al finalizar la gira”, dijo Abrams durante su exclusivo show en Bowery Ballroom el martes. Añadió: “Estar en tus 20 años es tan extraño y raro, puede sentirse solitario de una forma nueva y puede sentirse emocionante de una forma nueva. De repente imaginas tu futuro de manera diferente y tu adolescencia aún parece estar justo detrás”.

“Hija del Infierno” fue producido por Aaron Dessner de The National, quien también produjo los dos primeros álbumes de Abrams, “Good Riddance” y “El Secreto de Nosotros”. El álbum incluye una lista de créditos de escritura destacados, incluyendo a Justin Vernon, también conocido como Bon Iver, la amiga de toda la vida de Abrams Audrey Hobert, y el compañero de Abrams Paul Mescal, quien coescribió “Amigo Imaginario”. Desde que la cantautora presentó el álbum en mayo, ha lanzado dos sencillos optimistas sobre chocar, “Hit the Wall” y “Look at My Life”, este último convirtiéndose en un favorito instantáneo de los fanáticos.

Más adelante este año, Abrams se embarcará en la gira Look at My Life Tour, que comienza en Denver, Colorado, el 2 de diciembre. Decir que la cantante está emocionada por la gira en vivo es quedarse corto. “¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Estamos de vuelta!!!!!!!!!!!!”, escribió Abrams en redes sociales después del anuncio. “¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Te he extrañado y te quiero muchísimo!!!!!!!!!!!!!!”