Tottenham rechaza oferta de 46 millones de libras de Newcastle por Lucas Bergvall

Tottenham rechaza oferta de 46 millones de libras de Newcastle por Lucas...

Tottenham rechazó una oferta de Newcastle por el centrocampista Lucas Bergvall, a pesar de que la oferta superaba los acercamientos anteriores de Nottingham Forest por el internacional sueco.

Según The Athletic, la propuesta de Newcastle tenía un valor de alrededor de £46 millones, pero Spurs la rechazó ya que el interés en el jugador de 20 años sigue creciendo.

Aunque Tottenham ha rechazado todas las ofertas hasta ahora, podrían considerar una venta más adelante en la ventana de transferencias si un club cumple con su valoración.

Bergvall tiene contrato hasta junio de 2031, pero ha informado a Spurs que preferiría buscar una nueva oportunidad este verano.

El centrocampista ha despertado interés de varios clubes en Inglaterra y Europa, siendo Nottingham Forest su principal objetivo tras el fichaje de Elliot Anderson por £116 millones con el Manchester City.

Newcastle también ha intensificado su interés mientras continúan reorganizando su mediocampo después de vender a Sandro Tonali a Tottenham a principios de este verano.

Los Magpies también se quedaron sin el internacional suizo Johan Manzambi, quien en cambio completó un traspaso récord al Aston Villa.

Bergvall se unió a Spurs procedente del Djurgarden de Suecia en 2024 en una operación valorada en alrededor de £8.5 millones y ha disputado 78 encuentros con el club en todas las competiciones.

Jugó 33 veces la temporada pasada, anotando una vez y registrando cinco asistencias a pesar de perderse varias semanas después de someterse a una cirugía por un esguince de tobillo grave sufrido en enero.

Tottenham ha fortalecido significativamente su centro del campo este verano, completando el fichaje de £85 millones de Mateus Fernandes procedente del West Ham y trayendo a Tonali a North London en una operación que puede llegar hasta £100 millones.