Los demócratas se retiran de la carrera por el Senado de Nebraska, despejando el camino para un candidato independiente

La candidata demócrata al Senado de Nebraska, Cindy Burbank, presentó una carta solicitando que su nombre sea eliminado de la boleta, una medida que establecería un enfrentamiento uno a uno entre el senador republicano Pete Ricketts y el retador independiente Dan Osborn.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

Rani Taborek-Potter, portavoz de la oficina del Secretario de Estado Bob Evnen, confirmó a NBC News que la oficina recibió la carta de Burbank. Taborek-Potter añadió que el secretario de Estado enviará una carta al fiscal general del estado para preguntarle si cumple con la solicitud de Burbank.

El Nebraska Examiner fue el primero en informar la noticia.

“Mi candidatura al Senado fue un privilegio que nunca olvidaré”, dijo Burbank en un video enviado por mensaje de texto, y luego agregó: “Usted merece una representación que funcione para usted”. He mirado los números. No seré tu próximo senador. Por eso he retirado mi candidatura al Senado de Estados Unidos”.

Burbank no respaldó a Osborn en su mensaje, sino que instó a sus votantes a “educarse sobre los candidatos restantes”.

La demócrata había enfatizado repetidamente que consideraría abandonar y respaldar a Osborn si no creía que tuviera un camino hacia la victoria. El sitio web de Burbank incluía un lenguaje que argumentaba que Osborn “merece una oportunidad justa contra Ricketts”, y ella le dijo a NBC News poco antes de ganar la nominación demócrata en mayo: “Renunciaré cuando llegue el momento en que no pueda ganar en noviembre”. Y creo que cualquiera con dignidad debería hacer eso”.

Ella había negado que se postulara únicamente para iniciar una batalla uno a uno entre el republicano y el independiente. Pero ese enfrentamiento puede ocurrir de todos modos: el Partido Demócrata de Nebraska no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si planea cubrir la vacante si se acepta la carta de declinación de Burbank.

La presidenta del partido estatal, Jane Kleeb, escribió el año pasado en una publicación en la plataforma de redes sociales X: “Apoyamos a Dan Osborn. Creemos que una coalición de demócratas, Indys y republicanos puede vencer a Ricketts y romper el gobierno de partido único”.

Un demócrata no ha ganado un escaño en el Senado de Nebraska desde 2006. Osborn perdió por casi 7 puntos durante su candidatura al Senado de 2024 contra la senadora republicana Deb Fischer, mientras que la entonces vicepresidenta Kamala Harris perdió el estado por más de 20 puntos en la carrera presidencial.

Nick Puglia, secretario de prensa regional del Comité Senatorial Nacional Republicano, reaccionó a la noticia en un comunicado que se refirió a Osborn como “demócrata Dan Osborn”.

“Los habitantes de Nebraska volverán a rechazar a Osborn”, añadió Puglia.