Los jeans agotados de Hailey Bieber en Gap tienen alternativas asequibles de $15 en Old Navy

Hailey Bieber ha sido conocida durante mucho tiempo por su amor por el denim. La modelo, empresaria y esposa del cantante ganador del Grammy Justin Bieber, frecuentemente se la ve vistiendo jeans relajados y de talle bajo, lo que la convierte en la elección perfecta para la última colaboración con celebridades de Gap. La marca se asoció con Bieber en la cápsula “Hailey Jean”, una colección de edición limitada que rápidamente se convirtió en un momento de moda viral y se agotó en cuestión de minutos desde su lanzamiento.

Para los fans que se perdieron el lanzamiento, Old Navy ofrece alternativas asequibles de denim que se ajustan a una estética relajada similar. El minorista forma parte de Gap Inc., la misma empresa matriz detrás de Gap, lo que lo convierte en otro destino para compradores que buscan estilos de denim a un precio más bajo.

El original “Hailey Jean” puede tener un ajuste de talle bajo, pero esta alternativa de Old Navy aprovecha la misma tendencia de denim holgado de inspiración ’90s con una cintura alta y pernera relajada. Confeccionado sin elasticidad, los jeans ofrecen una sensación estructurada similar a la silueta oversize que hizo viral la cápsula de Gap. El par de mezcla de algodón está hecho con un 63% de algodón, 32% de lyocell Tencel y 5% de algodón reciclado, de la misma familia de marcas de Gap Inc.

Con la venta agotada del “Hailey Low-Rise Loose Jean”, este estilo de Old Navy de la misma familia Gap Inc. es una de las alternativas más cercanas. Tiene la misma silueta relajada y suelta con una cintura baja que se ajusta cómodamente en las caderas y un inseam más largo que crea un dobladillo sutil. Disponible en cinco lavados de denim y tallas de 00 a 30, este par está completamente en stock. Si prefieres un ajuste más ajustado sobre la holgura característica de los ’90s, considera elegir una talla más pequeña.