Distribución de Utopía Ejecutivo sobre Cambio de Lanzamientos hacia Eventificación para Atender a Fandom y Audiencias Jóvenes: Todo Está Siendo Destruído para Ser Reconstruído

Los años que sucedieron directamente a la pandemia de COVID estuvieron marcados por una visión sombría, casi apocalíptica, sobre el futuro de la asistencia al cine. Las audiencias, que ya se estaban reduciendo antes de los confinamientos globales, se volvieron aún más escasas, con los streamers aumentando su cuota de mercado y los cines de autor más pequeños cerrando a medida que las audiencias no volvían a sus puertas una vez que reabrieron.

Sin embargo, en los últimos dos años, este sentimiento de pura perdición ha comenzado lentamente y de manera constante a dar paso a una esperanza tentativa pero muy presente. Los mismos años de pandemia que diezmaron a las audiencias mayores de los cines de autor han dado lugar a una nueva generación impulsada por una cinefilia construida sobre archivos de internet, redes sociales y plataformas como Letterboxd, con jóvenes aficionados al cine haciendo cola para proyecciones de repertorio y eventos especiales en las principales capitales de EE. UU. y otras ciudades de todo el mundo.

Durante el Costa Rica Media Market, el Vicepresidente Senior de Adquisiciones y Desarrollo de Negocios de Utopia Distribution, Charlie Sextro, explicó cómo este fenómeno ayudó a remodelar la estrategia de lanzamiento de Utopia en el último año.

Sextro, quien se desempeñó como programador de cine senior y curador del Festival de Cine de Sundance durante 13 años antes de unirse a Utopia en marzo de 2025, dijo que es un “momento muy difícil en este momento” para lanzar películas. “En los Estados Unidos, tal vez sea tan difícil como nunca conectar realmente y obtener tracción, pero siento que todo se está destruyendo en este momento para ser reconstruido en algo nuevo.”

“Lo que me encanta es que realmente parece estar basado en jóvenes audiencias que se enamoran de películas de autor y van a ver películas independientes”, agregó. “El mundo del cine independiente siempre ha estado impulsado por audiencias mayores, que era la piedra angular para lanzar una película en un idioma extranjero o de autor. Pero eso desapareció con COVID, y ahora tenemos esta joven generación que está impulsando el cine de autor, lo cual, para mí, es un sueño. Es lo que siempre he deseado en mi vida. Los jóvenes cinefilos son lo mejor del mundo, así que tengo muchas esperanzas sobre lo que viene.”

El ejecutivo mencionó el éxito de películas como “Obsession” de Curry Barker y “Backrooms” de Kane Parsons para ejemplificar cómo todos en estos días buscan “fandom que pueda ayudar a generar emoción.” Esta noción ha ayudado a dar forma a un reciente cambio para Utopia Distribution, que reducirá su número de lanzamientos anuales a favor de dedicar más tiempo a cada película con estrategias altamente curadas y centradas en eventos.

“Somos una empresa pequeña”, señaló Sextro. “Hemos estado alrededor de unos siete años, lo cual es realmente mucho para un distribuidor independiente. Solíamos lanzar de nueve a diez películas al año, era bastante regular, una campaña tras otra en esa vieja escuela de simplemente poner una película muy bien revisada en los cines. Eso ya no sucede. Así que nuestro cambio es que estamos reduciendo los números porque no es sostenible. Queremos ser transparentes y necesitamos cambiar la forma en que lanzamos.”

Sextro dijo que, aunque sigue siendo increíblemente difícil “mantenerse en los cines” con una carrera independiente pequeña, pueden tener éxito en “crear eventos realmente geniales y darle un carácter de evento a los lanzamientos.” “Lo que estamos haciendo ahora como empresa es que vamos a lanzar unas cuatro o cinco películas al año, donde solo estamos lanzando una película a la vez, y estamos dispuestos a hacer un lanzamiento estilo roadshow complicado que la mayoría de empresas similares a nosotros no harán porque lleva mucho trabajo. Pero sabemos que si construyes algo puro para una audiencia y no te quedas solo en formas tradicionales, la gente acude y le encanta. Les encanta tener algo creado especialmente para ellos.”

El veterano ejemplificó la estrategia citando su reciente lanzamiento del documental “Summer Tour” producido por Chloe Sevigny, dirigido por Mischa Richter. Utopia decidió hacer una gira con el documental sobre los fanáticos de The Grateful Dead durante seis semanas antes del lanzamiento general, proyectándose únicamente en locales de música y seguido por un concierto en vivo de 90 minutos de la banda tributo a Grateful Dead destacada en la película.

“Estamos creando contenido durante seis semanas antes de llegar a los cines de autor”, dijo. “Usamos las primeras seis semanas para promocionar el cine de autor en lugar de simplemente gastar dinero. Estamos generando ingresos mediante la organización de eventos que [se venden]. Siempre creo que las películas son geniales y que hay audiencias. Lo que necesita arreglarse ahora es cómo las [películas] se conectan con las audiencias. Cómo las audiencias se involucran con las películas es lo que necesita cambiar respecto a las formas tradicionales y antiguas.”

Este cambio es también una respuesta directa a otro fenómeno que está cambiando la industria: una disminución dramática en las licencias de VOD. “En el último año solamente, no hemos obtenido grandes acuerdos de licencia para streaming de ninguno de los streamers”, dijo. “Cada vez que ven nuestras películas, dicen que son demasiado pequeñas. Se han dado por vencidos con las películas independientes, con las películas de autor, y eso ha hecho que desaparezca un punto importante de ingresos que iba a llegar al lanzamiento.”

“Las licencias de VOD y streaming como los alquileres, Amazon, Apple se hacen cada vez más pequeñas cada año”, continuó. “No hay descubrimiento de películas de autor en Apple y Amazon.”

Cuando se le preguntó a Variety sobre la razón de su visita a Costa Rica, especialmente dado que Utopia tiene un catálogo variado pero casi ningún título latinoamericano, Sextro enfatizó que la compañía es “agnóstica”. “Lanzamos documentales, lanzamos películas en idiomas extranjeros, lanzamos muchas indies americanas”, añadió.

“En los Estados Unidos, hay una gran audiencia impulsada por el idioma español”, agregó. “Hay muchas películas donde ese es el mayor porcentaje de compradores de entradas, así que hay un gran espacio para ello. Estamos abiertos a las películas que amamos, en las que creemos y vemos una audiencia potencial. Eso es lo que buscamos en una película, algo en lo que va a haber pasión en el lanzamiento.”

El ejecutivo señaló que Utopia busca películas lideradas por cineastas con un caudal de ideas. “Dependemos mucho de los cineastas para que sean socios en el lanzamiento, generando ideas, ayudándonos con la creatividad. Los cineastas son los que tienen las mejores ideas porque han estado viviendo con estas películas durante años y años. Sí, creo que hay un potencial increíble en lanzar películas latinoamericanas, e incluso películas en español en general, en los Estados Unidos. Es una causa muy fuerte.”