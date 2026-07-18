Resultados de la Liga de Diamante de Londres: Josh Ker rompe récord mundial de la milla masculina

El británico Josh Kerr rompió el récord mundial masculino de la milla con una espectacular actuación en la London Diamond League.

Habiendo anunciado su intención en marzo de batir la marca de 27 años de Hicham El Guerrouj en suelo británico, Kerr cumplió de manera contundente al cruzar la línea en tres minutos 42.66 segundos.

Animado por una multitud de 60,000 personas en el Estadio de Londres, el medallista global cinco veces superó la marca del marroquí -intacta desde 1999, cuando Kerr tenía un año- por casi medio segundo.

El joven de 28 años se convirtió en el séptimo atleta británico en reclamar el récord de la milla, el primero desde Steve Cram en 1985.

Kerr se había alineado como el sexto hombre más rápido de la historia en la milla con un récord personal británico de 3:45.34.

Se unió en la línea de salida en Londres con el estadounidense Yared Nuguse, cuarto en esa lista de todos los tiempos y una verdadera amenaza para el desafío del medallista de plata olímpico.

Pero, al final, solo podía ser Kerr.

Inicialmente asistido por dos liebres, que ambos habían desaparecido en el kilometro 1000, el escocés fue insuperable mientras seguía adelante en busca de las luces en la acera de la pista que medían su progreso.

Haciendo levantar de sus asientos a la multitud, Kerr pasó los 1500m más rápido que su récord británico en esa distancia y nunca vaciló, con la emoción evidente en su rostro al levantar los brazos en celebración.

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