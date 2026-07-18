Creed alcanza un hito importante en las listas con un lanzamiento de 20 años de antigüedad

(Context: Creed’s Greatest Hits album has reached a significant milestone on the Billboard 200 chart. The album has been steadily charting for 200 weeks, showing the impact of streaming on music rankings.)

El Greatest Hits de Creed ha vivido ahora en el Billboard 200 durante 200 semanas, un hito que la banda alcanza por primera vez en esta etapa. Retrato del grupo de rock estadounidense Creed, década de 1990. I-D: Scott Phillips, Scott Stapp y Mark Tremonti, década de 1990. (Foto de Hulton Archive/Getty Images)

Desde que Billboard cambió la metodología del Billboard 200, el ranking de álbumes más importante en los Estados Unidos, para incluir streams, las recopilaciones se han vuelto aún más exitosas y estables en la lista. Muchos de los artistas más grandes de la historia estadounidense permanecen regularmente en la tabla, ya que las reproducciones de las canciones más populares de un grupo o cantante alimentan las colecciones de éxitos, manteniéndolos en el ranking competitivo durante años.

La alteración ha permitido que algunos actos musicales alcancen hitos de longevidad con complicaciones que de otra manera nunca habrían logrado. Esta semana, la banda ganadora del Grammy, Creed, alcanza una cifra considerable en el Billboard 200 con lo que resultó ser su álbum con más tiempo en la lista hasta ahora.