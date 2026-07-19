Lecciones de 2025, perspectivas sobre 2026

Mirjana Tomić: El año pasado mencionaste que el 2024 estuvo marcado por la velocidad de los acontecimientos, las rupturas políticas y nuestra dificultad para comprender estos cambios. Predijiste que la guerra en Ucrania empeoraría y que el presidente Trump cambiaría la naturaleza del discurso político. También mencionaste que la UE debería aprender a vivir como una potencia intermedia.

Ivan Krastev: Mis predicciones eran tan vagas que era imposible estar totalmente equivocado. Pero lo importante, y esta es mi opinión sobre Donald Trump, fue la experiencia de lo que es viajar en un tren lento y de repente ser colocado en un tren rápido. Puede que no sepamos el destino, pero es la velocidad lo que abruma.

Solo piensa que el 2025 fue el primer año del segundo mandato de Trump. ¿No tienes la sensación de que ha pasado más tiempo? Cuando hablo de revolución, tengo tres cosas en mente. Una es que la revolución no es un cambio de poder. El poder cambia casi todo el tiempo. Es el cambio de la identidad de los actores políticos lo que es revolucionario. Ya sea que nos guste o no, en un período de un solo año, Trump logró cambiar la identidad política de Estados Unidos como jugador global.

En cuanto al contenido del artículo, se discuten varios temas mundiales y se analizan las implicaciones políticas y sociales de eventos recientes. Además, se ofrecen opiniones y predicciones sobre el panorama político futuro para Europa y Estados Unidos.