Casa del Dragón

IMPORTANTE: Este artículo contiene spoilers del episodio 5 de la temporada 3 de “House of the Dragon”, que se encuentra disponible en HBO Max.

En el episodio de esta noche de “House of the Dragon”, Ser Criston Cole (Fabien Frankel) proclama que está listo para morir y hacerlo de manera honorable.

Mientras la guerra por capturar el Trono de Hierro continúa, Criston avanza con sus hombres, incluido Gwayne Hightower (Freddie Fox), para detener a los Rivermen que se dirigen a King’s Landing para ayudar a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). Sin embargo, su viaje para alcanzar a los Rivermen se vuelve cada vez más difícil después de que uno de sus caballos queda atrapado en una trampa. Al encontrarse con un puente quemado para cruzar el río, se dan cuenta de que no hay posibilidad de alcanzarlos.

Gwayne y Criston se reagrupan y debaten qué hacer a continuación, ahora con la mitad de los hombres con los que comenzaron. Gwayne dice que seguir adelante “nos llevaría hacia una muerte segura”. Es entonces cuando Gwayne se da cuenta de que este era el objetivo de Criston todo el tiempo, ya que Criston se adentra en un monólogo revelador.

Mientras Frankel dice que no lee mucho las reacciones de los fanáticos en estos días, le resulta más fácil conectar con las motivaciones de su controvertido personaje en la temporada 3.

Frankel habló con Variety para analizar la misión suicida de Criston, por qué ser soldado es “la única versión honesta de sí mismo” y qué pueden esperar los fanáticos si la serie continúa siguiendo el libro de George R.R. Martin “A Song of Ice and Fire”.

Esta es un momento crucial para Criston, proclamando que está listo para morir de forma honorable. ¿Puedes hablar sobre su viaje a lo largo de este episodio y cómo llega a este punto?

Es algo que ha estado creciendo dentro de él a lo largo del programa, probablemente desde aproximadamente la mitad de la temporada 2. Estos pensamientos de “¿Qué seré y qué legado dejaré?” Creo que realmente llegan a un punto crítico en esa escena de fuego con Gwayne.

Continuará… [Nota Contextual: Este es un artículo sobre la serie “House of the Dragon” con un enfoque en el personaje de Criston Cole y las decisiones que toma en el episodio en cuestión. Se están discutiendo detalles específicos del episodio que pueden ser considerados spoilers para los espectadores que no lo han visto aún. La entrevista con el actor Fabien Frankel proporciona información sobre cómo interpreta el personaje y su evolución a lo largo de la temporada.]