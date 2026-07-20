Acreedores de Thames Water buscan conversaciones con Burnham a medida que se avecina la nacionalización.

Acreedores de Thames Water buscan conversaciones con Burnham a medida que se...

El grupo de inversores que buscan una oferta de rescate para Thames Water ha dicho que están dispuestos a discutir un mayor control público pero también se están preparando para una potencial batalla legal de varios miles de millones de libras debido a informes que sugieren que Andy Burnham podría nacionalizar temporalmente la compañía.

London & Valley Water (L&VW), un consorcio de 100 inversores institucionales que poseen £17 mil millones de la deuda de £21 mil millones de la compañía, ha dicho que están abiertos a la participación del gobierno en Thames Water, pero indicaron que esto no incluiría la propiedad pública de la empresa en dificultades.

Mike McTighe, el solucionador corporativo que lidera la reestructuración de gobernanza y la creación de la nueva junta directiva propuesta para Thames, la mayor empresa de agua de Gran Bretaña, dijo que el consorcio quería trabajar de manera constructiva con Burnham cuando asuma como primer ministro.

“Estamos ansiosos por reunirnos con los nuevos ministros lo antes posible para discutir cómo podemos trabajar juntos en el mejor interés de los clientes, incluyendo mejorando el control público de las operaciones de la compañía”, dijo. “Trabajaremos con Andy Burnham, su gobierno y los líderes de las autoridades locales para restablecer la confianza en Thames Water y en el sector en general.”

(Los inversores están abiertos a una mayor participación del gobierno, pero rechazan la nacionalización de Thames Water.)

Los comentarios de McTighe, quien probablemente se convertirá en presidente de Thames Water si el consorcio logra que su acuerdo de rescate de £10 mil millones sea aprobado por el gobierno, siguen a informes que sugieren que Burnham está planeando transferir la compañía a un régimen de administración especial (SAR), una forma de propiedad pública temporal, después de asumir como primer ministro.

(SAR propuesta transferiría costos a los contribuyentes y acreedores estiman una factura de £2 mil millones.)

“Si va a costar £2 mil millones a los contribuyentes mantener a flote la compañía, entonces los contribuyentes necesitan recibir algo a cambio; eso significa control, para que podamos arreglar la empresa y asegurar el suministro de agua para miles de familias y empresas”, dijo un aliado de Burnham al Sunday Times.

(Los inversores se preparan legalmente ante una posible nacionalización.)

El consorcio ha contratado a la firma líder en litigios y disputas Pallas Partners para trabajar junto a Akin Gump, la firma legal que asesora al consorcio sobre los términos de sus propuestas de reestructuración.

(Los acreedores están evaluando posibles rutas en caso de nacionalización.)

A principios de este mes, se dijo que los acreedores de Thames Water todavía estaban dispuestos a seguir adelante con su oferta por la empresa endeudada, incluso si Burnham la nacionalizara temporalmente.

(El consorcio busca una reestructuración solvente para evitar una administración financiada por el contribuyente.)

El futuro de Thames, que sirve a 16 millones de clientes en Londres y el valle del Támesis y se tambalea bajo los pagos de intereses de la deuda acumulada desde la privatización, será uno de los temas más urgentes en la bandeja de entrada de Burnham cuando entre en Downing Street.

(McTighe está a favor de recapitalizar Thames Water y devolverla a una calificación de inversión.)

McTighe es el presidente de Openreach, el brazo de infraestructura del Grupo BT, y anteriormente presidió al editor del Daily Telegraph.

(Los prestamistas han estado tratando de tomar posesión de la empresa después de un intento fallido de venderla al grupo de inversiones estadounidense KKR el año pasado.)

Sin embargo, los planes de los acreedores se vieron en duda el mes pasado cuando Emma Reynolds, la secretaria de Medio Ambiente, escribió al regulador Ofwat expresando preocupaciones sobre los términos del acuerdo.