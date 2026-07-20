Visita de Trump causa retrasos logísticos en la final de la Copa del Mundo

Visita de Trump causa retrasos logísticos en la final de la Copa...

Al Jazeera reporteros en el terreno enfrentaron colas largas para entrar al estadio debido a controles de seguridad más estrictos.

Los fanáticos, trabajadores de medios y empleados enfrentaron largas colas para ingresar a la final de la Copa del Mundo de la FIFA entre España y Argentina, que se espera que sea asistida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En las 48 horas previas a la final del domingo en el Estadio New York New Jersey, la FIFA envió correos electrónicos al personal de los medios invitándolos a llegar hasta seis horas antes del inicio y advirtiéndoles sobre los cierres de carreteras 150 minutos antes.

Entre los medios y los empleados del estadio, el resultado parecía ser un embotellamiento temprano para despejar la estricta seguridad que incluía inspecciones de agentes del Servicio Secreto.

Los reporteros de Al Jazeera tuvieron una espera de dos horas entre ingresar a la cola y superar el perímetro de seguridad inicial. Otros periodistas que llegaron antes informaron tiempos de espera de tres horas o más.

El helicóptero de Trump aterrizó junto al estadio mientras largas filas de espectadores esperaban entrar a través de controles de seguridad mejorados debido a él.

Un reportero fue rechazado en la entrada al lugar a pesar de tener acreditación para el torneo.

Escáneres de boletos defectuosos añadieron frustración a todos mientras hacían cola en el calor.

Numeroso personal de medios fue rechazado en el perímetro de seguridad del recinto con capacidad para 80,000 personas y enviado al centro de acreditación del estadio.

La misma situación fue cierta para muchos fanáticos, según informes en línea. A pesar de las advertencias que aconsejaban a los poseedores de boletos que se presentaran cuatro horas antes, hubo numerosas esperas reportadas de dos horas o más en las colas de fans, con algunos también informando escáneres de boletos defectuosos.

Sin embargo, cuando los jugadores de España y Argentina pisaron el campo aproximadamente 45 minutos antes del inicio, una parte saludable de la grada inferior parecía estar llena, incluida la abrumadora mayoría de las secciones asignadas a los seguidores.

No es la primera final de copa importante en suelo estadounidense que tiene retrasos logísticos para los fanáticos.

En 2024, el inicio de la final de la Copa América en Miami Gardens, Florida, se retrasó unos 75 minutos debido al personal abrumado en las entradas de los fans.

Grandes números de aficionados sin boleto luego irrumpieron en los torniquetes y forzaron la entrada antes de que la policía gradualmente trabajara para despejar a aquellos sin admisión pagada a medida que avanzaba el partido.