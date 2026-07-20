Una cabalgata de estrellas internacionales encabezó el primer espectáculo final de medio tiempo de la Copa del Mundo

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Mauro Pimentel/AFP vía Getty Images

Al medio tiempo, la final del Mundial del domingo todavía era un partido para cualquiera, con Argentina y España empatados 0-0. Pero ya ha habido un ganador, aunque solo sea por pura logística: la FIFA logró realizar su primer espectáculo de medio tiempo de una final de un Mundial, con un desfile de muchos de los nombres más importantes de la música, desde Madonna hasta Coldplay.

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Carl Recine/Getty Images

Los organizadores convocaron a grandes nombres de seis continentes y, ¡vaya!, se presentaron para representar.

Desde América del Norte: Justin Bieber y Madonna (cuyo nuevo álbum acaba de debutar en No. 1 en el Billboard 200).

y Madonna (cuyo nuevo álbum acaba de debutar en en el Billboard 200). De Asia: el grupo de K-pop más famoso del mundo, BTS .

. Desde Sudamérica: Shakira (la indiscutible reina del mundial ) y conductor Gustavo Dudamel quien dirigió a músicos de todo el hemisferio de sus dos orquestas, la Filarmónica de Nueva York (donde comenzará como director artístico y musical en septiembre) y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

) y conductor quien dirigió a músicos de todo el hemisferio de sus dos orquestas, la Filarmónica de Nueva York (donde comenzará como director artístico y musical en septiembre) y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. De África: chico quemado la superestrella de Afrobeats que hizo un dueto con Shakira en la canción oficial de la Copa Mundial de este año.

la superestrella de Afrobeats que hizo un dueto con Shakira en la canción oficial de la Copa Mundial de este año. Desde Europa, incluso en esta era post-Brexit: Coldplay liderado por Chris Martin.

liderado por Chris Martin. Desde Australia, la cantante nacida en Irak emmanuel kelly .

Además de los eternamente adorables Muppets, incluidos Kermit y la señorita Piggy el grupo de baile viral Niños del gueto de Kampala, Uganda, que bailó con Shakira, y niños de Staten Island’s Coro PS22 quien cerró el espectáculo cantando con Martin.

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Lars Barón/Getty Images

La programación, anunciada la semana pasada, marcó una procesión familiar y agradable de los favoritos de los fanáticos, y eso es exactamente lo que entregaron los artistas. No hubo mucho hilo conductor en el espectáculo de 11 minutos, salvo algunos trazos ampliamente inspiradores: ¡Unión! ¡Unidad! ¡Amar! Madonna abrió el espectáculo, recordando a la audiencia en su pista de patinaje que “¡la música hace que la gente se una!”. Iba en un buggy tripulado por dos de los antiguos reyes del fútbol brasileño, Ronaldo y Ronaldinho. ¿Qué hacía un buggy en una pista de patinaje? Lo mejor es no hacer demasiadas preguntas inquisitivas.

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Carl Recine/Getty Images

A partir de ahí, el espectáculo se desarrolló en una serie de cameos de celebridades y breves recordatorios de memes de la Copa de este año, de los músicos de la orquesta que imitaban al muy querido Fila noruega al superfan congoleño Michel Nkuka Mboladinga, quien realiza en los juegos como una estatua viviente que conmemora al asesinado líder independentista de su país, Patrice Lumumba. El espectáculo también logró aprovechar algunos temas reconfortantes del fútbol que no pertenecen a la Copa Mundial: Ted Lasso (Jason Sudeikis) y el entrenador Beard (Brendan Hunt) estuvieron presentes para presentar a Bieber, nada menos que con un cartel de “Beliebe”, y Dudamel y sus músicos tocaron el ahora eterno himno del estadio, los White Stripes. “Ejército de las Siete Naciones” junto con los Muppets Animal, Janice y Floyd Pepper.

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Carl Recine/Getty Images

El espectáculo fue un vehículo para la organización benéfica de la FIFA, la Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA cuyo objetivo es recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para los niños de todo el mundo. Mientras los niños del Coro PS22 de Staten Island cantaban junto a Chris Martin en un alboroto de colores del arcoíris adornados con la palabra “LOVE”, la FIFA invitó a los espectadores a visitar el sitio web del fondo que exhorta a la gente a “usar el poder del amor para derrotar la pobreza y defender el planeta”, un objetivo bastante apolítico, si no completamente anodino, en tiempos más normales. Pero en un juego al que asistieron Melania Trump y el presidente Trump, un líder cuyos sentimientos sobre el arco iris, la unidad global y el buen espíritu deportivo no siempre están alineados de manera similar, esas imágenes y mensajes impactan de manera muy diferente.