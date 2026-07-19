BTS ilumina la final del espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una actuación dinámica de Dynamite

BTS llevó su energía explosiva al show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el domingo (19 de julio) para una dinámica presentación de su éxito del 2020 “Dynamite”.

Como cabezas de cartel del segundo tiempo en el New York New Jersey Stadium (anteriormente conocido como MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey), BTS pisaron el campo luciendo atuendos coordinados en rojo, blanco y negro. No se anunció de antemano qué interpretaría el sépteto surcoreano, y optaron por su primer éxito en la lista Billboard Hot 100 “Dynamite,” que pasó tres semanas en el número 1 en el 2020; tenía sentido elegir su primer número 1 en los EE. UU. mientras actuaban en un escenario global en el estadio americano.

BTS llegó al campo después de Madonna y fueron seguidos por Justin Bieber y finalmente Shakira (con Burna Boy) para su himno mundial “Dai Dai” del 2026 que lideró la lista Global 200. Los cuatro artistas principales regresaron al campo para “We Dance,” una canción original escrita por Coldplay para el show y ejecutada por la banda liderada por Chris Martin junto al coro PS22 de Nueva York y los Muppets.

Producido por Global Citizen y seleccionado por Martin, el show de medio tiempo también contó con el director Gustavo Dudamel, la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Bijan Mortazavi y Emmanuel Kelly, así como apariciones sorpresa de las superestrellas del fútbol Ronaldo y Ronaldinho y Jason Sudeikis y Brendan Hunt como Ted Lasso y Coach Beard.

“Nos propusimos con una ambiciosa idea: reunir a los artistas más grandes del mundo para lo que sería el show de medio tiempo más visto en la historia,” dijo Hugh Evans, co-fundador y CEO de Global Citizen. “Espero que las audiencias de todo el mundo hayan sido masivamente entretenidas e inspiradas, y espero que hayan sentido el mensaje de unidad y amor en su núcleo. Sobre todo, espero que millones de niños en el mundo tengan acceso a la educación en los próximos años. Espero conocer a un joven en el futuro cuya vida fue transformada porque el mundo se unió para invertir en el Fondo de Educación Global de FIFA Global Citizen.”

Hasta el domingo, el Fondo de Educación Global de FIFA Global Citizen ha recaudado más de $60 millones para la educación de los niños en todo el mundo.

BTS se encuentra actualmente en su ARIRANG World Tour, que se reanudará el mes que viene en el mismo estadio donde actuaron el domingo por la noche, el 1 y 2 de agosto en el MetLife Stadium.