Rally de Estonia: Pajari consigue una impresionante primera victoria con TOYOTA GAZOO Racing

Dos años después de su debut al volante de un GR YARIS Rally1 en 2024, esta victoria histórica recompensa la excelente forma mostrada por Pajari desde el inicio de la temporada, habiendo subido al podio cinco veces en los ocho rallyes anteriores. Con este resultado, los cinco pilotos del equipo TOYOTA GAZOO Racing en la categoría Rally1 saborearon la victoria en 2026.

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El finlandés de 24 años se sintió inmediatamente a gusto en las rápidas pistas de tierra de Estonia, combinando calma y serenidad con una velocidad impresionante. Pajari ganó las siete etapas del viernes y, aunque su rival más cercano, Solberg, puso fin a esa racha el sábado por la mañana, Pajari respondió para ampliar su ventaja a 25 segundos de cara al último día. La lluvia amenazó con interrumpir la carrera del domingo, pero Pajari no se inmutó y finalmente consiguió la victoria por 19,5 segundos.

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Peter Solberg, también de 24 años, también realizó una carrera sólida e inteligente para volver al podio, logrando el segundo lugar junto a su copiloto Elliott Edmondson. También obtuvo el máximo de puntos de bonificación en el último día al dominar las clasificaciones del Super Sunday y Power Stage.

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Sébastien Ogier terminó quinto en la clasificación general en su primera participación en el Rally de Estonia desde 2021, sumando valiosos puntos para el campeonato con su copiloto Vincent Landais.

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Elfyn Evans, líder del campeonato, tuvo un comienzo de rally difícil: saliendo en primera posición sobre un terreno particularmente seco y suelto, tuvo que barrer la pista, ofreciendo así una trayectoria más limpia a sus rivales. Con su copiloto Scott Martin, aprovechó una posición de salida más favorable el sábado para pasar del noveno al sexto lugar, antes de terminar segundo en el Super Sunday y tercero en el Power Stage, ampliando su ventaja en el campeonato a 25 puntos.

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Takamoto Katsuta y su copiloto Aaron Johnston fueron sextos el viernes, después de haber largado segundos en la carretera, antes de tener que parar debido a un problema con los neumáticos. Partiendo de nuevo el sábado, tuvieron que abrir pista durante el resto del fin de semana, pero consiguieron sumar un punto en el Power Stage y conservar la segunda plaza del campeonato. Pajari vuelve al tercer puesto en la clasificación del WRC de 2026, por delante de Ogier y Solberg. Los cinco pilotos de TOYOTA GAZOO Racing están separados por 47 puntos a falta de cinco rallyes.

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Aunque Pajari anotó sus puntos bajo el distintivo sello TOYOTA GAZOO Racing-WRT2, el equipo TOYOTA GAZOO Racing amplía su ventaja en el campeonato de constructores a 156 puntos.

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Dos equipos al volante de un GR Yaris Rally2 subieron al podio después de una feroz batalla en WRC2: Teemu Suninen y Janni Hussi terminaron segundos, mientras que Roope Korhonen y Anssi Viinikka terminaron terceros, ambos a menos de 10 segundos del ganador.

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Declaraciones

Akio Toyoda (Presidente del equipo TOYOTA GAZOO Racing)

“¡Felicitaciones a Sami y Marko por su primera victoria en el WRC! Después de su retirada del Rally de Montecarlo, la primera prueba de la temporada, supe que le había dicho al equipo: “Quiero entrenar más, incluso al volante de un Rally2”. Estoy encantado de que su determinación, actitud positiva y fuerza de voluntad se hayan visto finalmente recompensadas con una victoria.

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Veros a ti y a Oliver (ambos de la misma edad) uno al lado del otro en los dos escalones superiores del podio también fue una vista maravillosa y nos permitió vislumbrar el futuro. Siempre es gratificante ver ganar a pilotos experimentados, pero esta victoria evocó una emoción muy diferente. Gracias al éxito de Sami este fin de semana, nuestros cinco pilotos han ganado un rally esta temporada.

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En el equipo TOYOTA GAZOO Racing no diseñamos nuestros coches con el único objetivo de hacer ganar a un piloto concreto. Nuestra filosofía es crear un automóvil que brinde a todos los pilotos del equipo las mismas oportunidades de luchar por la victoria. Los éxitos alcanzados por todos nuestros conductores demuestran la relevancia de nuestro enfoque, tanto en términos de desarrollo del automóvil como de cohesión del equipo. A todo el equipo: ¡sigamos avanzando y construyamos juntos autos cada vez mejores!

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P.-S:

Gracias a todos vosotros, mi recuperación tras la operación va bien. El otro día pude probar mi propio cuerpo. Me sentí aliviado al descubrir que todavía podía conducir correctamente. Dicho esto, me aconsejaron que mantuviera la cautela por un tiempo más. Para volver a ponerme al volante de los coches que tanto te costó crear, continuaré mi propio programa de “mantenimiento” con cuidado y paciencia durante un tiempo más. TIENE”

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Juha Kankkunen (director adjunto del equipo)

â€œEstoy muy orgulloso de este resultado y de esta primera victoria de Sami y Marko. Desde el shakedown del viernes por la mañana, Sami me dijo que estaba contento con el coche y que el equipo no necesitaba tocarlo. No lo hemos conseguido, aunque nuestro equipo trabaja incansablemente para progresar y ofrecer a nuestros conductores las mejores condiciones posibles en términos de comodidad y competitividad. Mostró mucha calma de principio a fin y realizó una actuación perfecta, fue muy impresionante. Ahora todos nuestros pilotos han ganado al menos uno o dos rallyes este año, lo que demuestra que estamos en el camino correcto. Todos ellos están en la lucha por el campeonato y también son capaces de ganar el Rally de Finlandia. TIENE”

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Elfyn Evans (Conductor de coche 33)

â€œTuvimos un comienzo de fin de semana difícil, con etapas muy secas y un fenómeno de barrido muy marcado. Al final, creo que recuperamos la mayor cantidad de lugares posible. La sexta posición fue realmente el mejor resultado posible. El último día nos fue bastante bien: la lluvia ayudó a equilibrar un poco las probabilidades y logramos buenas actuaciones en las dos etapas. Por lo tanto, salimos con los puntos correctos y ahora nos dirigimos hacia el Rallye de Finlandia. TIENE”

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Sébastien Ogier (Conductor de coche 1)

“Qué placer estar de vuelta en Estonia este fin de semana para conducir en estas increíbles pistas y participar en este fantástico evento; fue sin duda la decisión correcta. Felicitaciones a Sami y Marko por su primera victoria: fueron claramente los más rápidos este fin de semana, ¡así que disfrútenlo! Por mi parte, no estoy lejos del objetivo que me había fijado. Después de cinco años de ausencia en estas exigentes pistas, me faltaba algo, tal vez unas décimas en el último día. Todavía obtuvimos buenos puntos para el campeonato y abordará el Rally de Finlandia con un objetivo más alto”.

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Oliver Solberg (Conductor de coche 99)

“Este fin de semana fue excelente. Para mí era muy importante tener un fin de semana tranquilo, encontrar un buen ritmo y recuperar mis sensaciones y mi confianza. Gracias al equipo que me apoyó durante un período difícil, estoy encantado de recuperar este excelente resultado y volver al podio. Sami y Marko hicieron un trabajo extraordinario con una velocidad increíble y realmente merecen este resultado. Hoy logré alzar un poco la voz para obtener el máximo de puntos el domingo, así que estoy muy feliz. TIENE”

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Takamoto Katsuta (Piloto de automóvil 18)

â€œEste fin de semana no fue como esperÃ¡bamos. Sabíamos que el viernes podía ser complicado por nuestra posición de salida, pero nuestro ritmo no era malo, estábamos haciendo un buen trabajo hasta que tuvimos que parar. Esto pesó mucho durante el resto del rally, porque entonces era difícil obtener un buen resultado saliendo en primera posición. Es muy frustrante, pero nada ha terminado: seguimos adelante y lo damos todo. Hemos estado probando diferentes cosas en el coche antes del Rallye de Finlandia y espero que tengamos un buen rendimiento allí. TIENE”

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Sami Pajari (Piloto de coche 5)

“Es simplemente una sensación increíble. Muchas gracias a Morizo-san y a todo el equipo TOYOTA GAZOO Racing por su apoyo y confianza. Gracias a todos mis seguidores, familiares y amigos que me apoyaron, incluso en tiempos difíciles. También quiero agradecerme a mí mismo por no rendirme y seguir dándolo todo. Tuvimos una buena primera parte de la temporada y, después de estar en el podio tantas veces, no tenía ninguna duda de que este resultado llegaría, pero nada es fácil a este nivel. Es uno de mis favoritos. rallyes, junto con el de Finlandia; me divertí mucho al volante y todo me pareció natural. Ahora disfrutemos de este momento antes de nuestra prueba de casa, el Rallye de Finlandia.

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CLASIFICACIÓN DEL RALLY DE ESTONIA 2026

1 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) 2h31mn16.5s

2 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) +19,5 s

3 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +53,8 s

4 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +59,7 s

5 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +1mn32.9s

6 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +2mn01.0s

7 MÄ rtiÅ†Å¡ Sesks/RenÄ rs Francis (Ford Puma Rally1)

8 Esapekka Lappi/Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) +3mn02.3s

9 Jon Armstrong/Shane Byrne (Ford Puma Rally1) +3mn28.0s

10 Robert Virves/Jakko Viilo (Å koda Fabia RS Rally2) +8mn33.1s

21 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +13mn23.6s

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CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS WRC 2026 DESPUÉS DE LA RONDA 9:

1 Elfyn Evans 177 puntos

2 Takamoto Katsuta 152

3 Sami Pajari 144

4 Sébastien Ogier 139

5 Oliver Solberg 130

6 Thierry Neuville 111

7 Adrien Fourmaux 111

8 Esapekka Lappi 25

9 Hayden Paddon 21

10 Yohan Rossel 20

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CAMPEONATO MUNDIAL DE FABRICANTES WRC 2026 DESPUÉS DE LA RONDA 9:

1 Equipo TOYOTA GAZOO Racing World Rally 464 puntos

2 Equipo Hyundai Shell Mobis World Rally 308

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 157

4 Equipo M-Sport Ford World Rally 116

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¿Y ahora?

Rally de Finlandia (del 30 de julio al 2 de agosto) es la prueba más rápida del WRC: se desarrolla sobre pistas de tierra onduladas, salpicadas de numerosos baches. También es el evento local del equipo TOYOTA GAZOO Racing, cuya sede se encuentra cerca del parque de asistencia de Jyväskylä.