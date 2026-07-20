Jim Gilstrap, Stevie Wonder y Cantante de Good Times, fallece a los 79 años

James “Jim” Gilstrap, el tenor sonoro escuchado en clásicos como “You Are the Sunshine of My Life” de Stevie Wonder y como co-protagonista en la canción de la serie de televisión Good Times, ha fallecido. Gilstrap falleció de causas naturales en Los Ángeles el 18 de julio. Tenía 79 años.

En una carrera que abarcó más de cinco décadas, Gilstrap se labró una reputación excepcional como uno de los vocalistas de sesión más versátiles y solicitados de la industria musical. También logró un par de éxitos de R&B como solista en 1975: “Swing Your Daddy” (número 10 en EE. UU.; número 4 en el Reino Unido) e “I’m on Fire” (número 20) – ambas incluidas en su álbum de estudio debut en Chelsea Records, Swing Your Daddy. Un año después, Gilstrap lanzó un segundo álbum de estudio, Love Talk.

“Para el mundo, Jim Gilstrap fue una voz legendaria. Para nosotros, simplemente era Tío James – un amado esposo, tío, mentor y amigo”, comienza un comunicado enviado a Billboard por el sobrino de Gilstrap y portavoz de la familia, Geoffrey “Geoff Gil” Gilstrap. El comunicado continúa en parte, “No importa lo lejos que lo llevara su increíble talento, nunca olvidó sus raíces, su familia o los valores que lo moldearon. Cuando éramos niños, todos nosotros, sobrinos y sobrinas, presumíamos orgullosamente a nuestros compañeros de clase que nuestro Tío Jim era la voz detrás de la línea de ‘despidos temporales’ de Good Times. Luego les recordábamos que también cantó en You Are the Sunshine of My Life.”

Nacido el 10 de noviembre de 1946 en Texas, Gilstrap – luego de un tiempo en el ejército y trabajar con otros grupos musicales tempranos – se convirtió en vocalista destacado de la banda de respaldo y grupo vocal Wonderlove de Stevie Wonder a principios de los años 70. Es Gilstrap quien canta las primeras líneas en la canción ganadora del premio Grammy You Are the Sunshine of My Life del álbum Talking Book. Gilstrap también trabajó en otros álbumes seminales de Wonder durante este capítulo fértil de la carrera de esa leyenda, incluidos Innervisions y Fulfillingness’ First Finale.

Además de su incursión en solitario mencionada anteriormente y su contribución a la canción de Good Times en 1974, Gilstrap prestó su tenor virtuoso a una serie de proyectos de una diversa gama de estrellas. Entre ellos: Quincy Jones, Michael Jackson, Aretha Franklin, Whitney Houston, Bill Withers, Luther Vandross, Kenny Loggins, Dolly Parton, Stanley Clarke y Boz Scaggs.

“Más allá de la música, recordaremos la amabilidad, humildad, humor, generosidad y, por supuesto, sus pasteles de batata caseros que unieron a nuestra familia. Mientras celebramos la vida notable del Tío Jim, no podemos evitar agradecer a Dios por esos ‘Buenos Tiempos’ y lo afortunados que fuimos de tenerlo”, dice el sobrino de Gilstrap, Geoff Gil.

Último miembro sobreviviente de 10 hermanos, Gilstrap es sobrevivido por su esposa Gloria, así como por sus hijos y nietos. Los arreglos conmemorativos están pendientes.