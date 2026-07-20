La policía azota a los partidarios del movimiento CJP de la India mientras miles se reúnen para marchar

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Los partidarios del movimiento juvenil de las “cucarachas” de la India fueron azotados por la policía el lunes cuando intentaban marchar hacia el parlamento en la capital, Nueva Delhi, a pesar de que las autoridades negaron el permiso para la protesta.

El movimiento que lleva meses y la protesta planeada se consideran el mayor desafío público al primer ministro Narendra Modi en su tercer mandato, y atrajo a millones de seguidores en las redes sociales antes de ampliar su atractivo.

La decisión de la policía de trasladar por la fuerza al hospital al activista en huelga de hambre Sonam Wangchuk el sábado ha galvanizado el movimiento, y miles de simpatizantes llegaron durante la noche al lugar de protesta de Jantar Mantar, en el corazón de Nueva Delhi, para la marcha del día inaugural de la sesión monzónica del parlamento.

La policía de Delhi celebró reuniones con miembros del Partido Cucaracha Janta (CJP), pero aún no se había llegado a un consenso, dijo a Reuters Sachin Sharma, subcomisionado de policía de Delhi.

“El lugar de la protesta ya se ha quedado sin espacio y esto puede conducir a una situación adversa”, afirmó, añadiendo que el lunes por la mañana había alrededor de 10.000 manifestantes.

También se desplegaron en el lugar decenas de policías y personal de seguridad paramilitar, amenazando con un enfrentamiento cerca del parlamento si la marcha continúa.

Imágenes de televisión mostraron a la policía azotando a algunos manifestantes en una zona fuertemente barricada.

La policía de Delhi negó cualquier uso de la fuerza y ​​dijo que “la protesta se está manejando profesionalmente”.

Los manifestantes corearon consignas cuando llegaron pacíficamente a una lluviosa zona central de Delhi.

“Deja, deja”, coreaban. “Dharmendra Pradhan dimitió”, “Narendra Modi dimitió”, corearon en hindi refiriéndose tanto al ministro de Educación como al primer ministro.

“La administración está intentando iniciar conversaciones con el gobierno… Han llegado muy tarde, pero hemos abierto nuestros corazones y hemos dicho que estamos dispuestos a hablar con ellos”, dijo Saurav Das, portavoz jefe del CJP, a la agencia de noticias ANI.

El movimiento CJP comenzó después de que en mayo se filtraran los documentos del examen de ingreso a la escuela de medicina nacional, lo que afectó a más de 2 millones de estudiantes y los obligó a realizar el examen por segunda vez.

“Todos estos líderes en el poder son analfabetos y estoy aquí para protestar porque no queremos que se filtren los cuestionarios”, dijo Adi Nathan, de 21 años, un estudiante de la ciudad de Meerut, a unos 100 kilómetros de la capital. “Esto debería llegar a su fin”.

Mohammed Tabrez, de 22 años, un estudiante que se prepara para los exámenes competitivos que permiten la admisión a cursos o empleos profesionales, dijo que había venido de Amroha, en el estado de Uttar Pradesh, a unos 165 kilómetros (103 millas) de distancia.

“Queremos que esta corrupción termine”, afirmó. “Queremos que terminen todos los fraudes en las filtraciones de papel y en los concursos, y esta es la razón por la que he venido aquí”.

ACTIVISTA ESTABLECE CONDICIONES PARA TERMINAR SU AYUNO

Inicialmente, el CJP obtuvo apoyo principalmente en línea, acumulando 22 millones de seguidores en Instagram en cuestión de días, pero desde entonces ha obtenido el apoyo de algunos partidos de oposición.

El fundador del CJP, Abhijeet Dipke, y sus partidarios iniciaron una sentada el mes pasado pidiendo la dimisión de Pradhan. Wangchuk se unió a ellos el 28 de junio y lanzó una huelga de hambre indefinida en el lugar.

En una nota escrita a mano desde el hospital publicada en su cuenta X el lunes, Wangchuk dijo que pondría fin a su ayuno si el gobierno asumiera la responsabilidad de las recientes fallas en el sistema educativo y de las filtraciones de documentos, o si a los manifestantes del CJP se les permitiera llegar al parlamento y los legisladores les aseguraran que abordarían los temas.

Dijo que también pondría fin a la huelga de hambre si los legisladores y líderes de varios partidos se reunieran con él en el hospital y le dieran las mismas garantías, ya que su salud no le permitía marchar hacia el parlamento.

El ascenso del CJP refleja las frustraciones entre los jóvenes indios por cuestiones como el alto desempleo juvenil y las frecuentes filtraciones de exámenes, dicen los analistas.

El desempleo en 2025 fue del 3,1 por ciento entre las personas de 15 años o más, según muestran los datos del gobierno, pero fue del 9,9 por ciento para las personas de 15 a 29 años. En las zonas urbanas fue del 13,6 por ciento y del 8,3 por ciento en las regiones rurales.