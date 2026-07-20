Los votantes desconfían de la propiedad del gobierno en empresas a medida que la administración Trump toma participaciones de capital.

El 50% de los estadounidenses cree que no es apropiado que el gobierno de EE. UU. tome participación en empresas con sede en EE. UU., según la nueva Encuesta Económica All-America de CNBC.

El hallazgo se produce cuando la administración Trump ha negociado 30 acuerdos por un total de casi 27 mil millones de dólares, según el Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos no partidista. Puede que haya más por venir. La administración ha mantenido conversaciones con la influyente empresa de inteligencia artificial OpenAI sobre una posible participación gubernamental cuando salga a bolsa, informó CNBC.

Los resultados de la encuesta All-America muestran que solo el 19% de los votantes dicen que es apropiado que el gobierno federal posea una parte de empresas con sede en EE. UU., mientras que el 49% dice que no lo es. Sin embargo, casi un tercio de los votantes, o el 32%, estaban indecisos, lo que sugiere que hay margen para convencer a medida que la administración avanza con sus planes.

(CNBC realizó una encuesta a nivel nacional del 8 al 12 de julio con un grupo de 1,000 votantes registrados. Tiene un margen de error de más o menos 3.1 puntos porcentuales. La encuesta se realizó en colaboración con Hart Research Associates y Public Opinion Strategies. Los resultados se publicaron el viernes.)

Algunas participaciones del gobierno de EE. UU. han sido oportunidades, mientras que otras han formado parte de una estrategia económica más amplia. La más grande fue en agosto cuando el gobierno de EE. UU. adquirió el 10% de la empresa fabricante de chips Intel. El gobierno de EE. UU. había acordado proporcionar 8.9 mil millones de dólares en subvenciones a Intel bajo una legislación aprobada durante la administración Biden. La administración Trump decidió que quería participación a cambio, diciendo que eso permitiría al contribuyente compartir cualquier beneficio potencial.

La participación inicial de 8.9 mil millones de dólares del gobierno de EE. UU. en Intel ha crecido un 372% desde entonces y valía 42 mil millones de dólares al cierre del jueves.

(Escrito por CNBC’s Emily Wilkins)