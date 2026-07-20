Las tensiones aumentan en la guerra de Irán tras las últimas muertes de tropas de EE. UU.

El administración Trump está aumentando la presión militar contra Irán después de que dos miembros del servicio estadounidense murieran tras un reciente ataque en Jordania, mientras que otro miembro del servicio falleció en Iraq durante operaciones que involucraron un dron iraní derribado. Estas fatalidades han elevado el total de militares estadounidenses fallecidos en la guerra a 17.

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha aumentado en las últimas semanas, con el estrecho de Ormuz como escenario de importantes incidentes. Las tensiones regionales han llevado a la emisión de una advertencia mundial por parte del Departamento de Estado de EE. UU., instando a los estadounidenses en el extranjero a tomar precauciones adicionales.

Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, para discutir un acuerdo marco firmado por Israel y Líbano el mes pasado. Este acuerdo busca poner fin al conflicto entre ambos países. Rubios también se reunirá con Trump en la Casa Blanca el 21 de julio.

El congresista republicano Michael McCaul, de Texas, mencionó en una entrevista que Estados Unidos está volviendo al “Plan A” en el conflicto con Irán. McCaul afirmó que la prioridad es reabrir el estrecho de Ormuz y eliminar los objetivos dentro de Irán que amenazan el transporte comercial. Además, instó a atacar los lanzadores de misiles y drones iraníes para garantizar la seguridad en la región.

Estos eventos marcan una escalada significativa en la crisis entre Estados Unidos e Irán, con repercusiones a nivel global y una preocupación creciente por la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. ¡Tu comentario es importante para nosotros, compártelo!