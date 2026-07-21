Irán dice que atacó la infraestructura de Amazon en Bahréin

Un agricultor sirio observa un misil iraní que cayó en tierras agrícolas en la zona de Najha, en las afueras de la capital siria después de ser interceptado por los sistemas de defensa aérea israelíes el 8 de junio de 2026. Bakr Alkasem | Afp | Getty Images

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que ha atacado la infraestructura de datos de Amazon en Bahréin, según un comunicado reportado por Fars, un medio de comunicación estatal vinculado al CGRI. La Agencia de Noticias Fars dijo el martes que el CGRI había “atacado la infraestructura central de datos de la empresa estadounidense Amazon en Bahréin con varios misiles de crucero y la destruyó”, según una publicación de Telegram traducida. CNBC no pudo verificar la información de forma independiente. CNBC se ha puesto en contacto con el Centro Nacional de Comunicación de Bahréin y Amazon para comentar al respecto.

Durante los últimos 10 días, las hostilidades entre EE.UU. e Irán han aumentado desde que el presidente Donald Trump declaró el fin del alto el fuego con Irán. Ambos lados han lanzado ataques militares desde entonces. Las empresas tecnológicas estuvieron en la línea de fuego en las etapas anteriores de este conflicto.

En marzo, las aplicaciones y servicios digitales en los Emiratos Árabes Unidos reportaron cortes después de los ataques con drones a los centros de datos de Amazon Web Services en el país, con una instalación en Bahréin también dañada. En abril, el CGRI amenazó con ataques a un grupo de empresas tecnológicas estadounidenses con operaciones en Oriente Medio, incluidas Nvidia, Apple, Microsoft y Google.

Desde que se reanudaron las hostilidades, el Comando Central de EE. UU. ha bombardeado a Irán con 10 noches consecutivas de ataques, diciendo que los ataques son para “degradar las capacidades iraníes utilizadas para atacar el envío comercial en el Estrecho de Hormuz”.Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta:

– Descenso en el tráfico del Estrecho de Hormuz

El envío a través de la vía fluvial crítica ha disminuido desde la reanudación de las hostilidades, con barcos transitando el estrecho con sus transpondedores apagados, según el equipo de analistas de Lloyd’s. Durante el fin de semana, solo 30 barcos transitaron el estrecho, según la firma de inteligencia comercial Kpler. Más de 100 barcos transitaban por el Hormuz diariamente antes de que EE.UU. e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Sin embargo, la administración Trump ha dicho que el estrecho permanece abierto y millones de barriles de petróleo se envían diariamente bajo protección militar estadounidense.

– Aumento de los precios del petróleo

Las hostilidades renovadas han hecho que los precios del petróleo suban, con la referencia internacional Brent superando la marca de los 90 dólares el 20 de julio por primera vez en más de un mes, mientras que los futuros del crudo de EE.UU. también alcanzaron su punto más alto en un mes el mismo día. El Estrecho de Hormuz es un punto de estrangulamiento energético crítico, con alrededor de 20,3 millones de barriles de petróleo y petróleo crudo pasando por el Estrecho de Hormuz diariamente, según la Administración de Información de Energía de EE.UU. Esto representa aproximadamente el 25% del comercio mundial de petróleo marítimo. Casi el 90% de estos flujos de petróleo se exportan a mercados asiáticos, con China e India siendo los destinos principales.

– Capacidad de Irán para retaliar

Por su parte, Irán todavía tiene el poder de causar daños a EE. UU., sus aliados y activos en la región. Sus ataques al envío comercial han causado preocupación, con un buque operado por la firma de envíos griega Dynacom reportadamente la última víctima. Los medios israelíes dijeron que el barco se incendió después de ser golpeado por un proyectil desconocido en el Estrecho de Hormuz. A pesar de los ataques de EE. UU., Teherán todavía es capaz de lanzar misiles y drones, con sus ataques a países que albergan bases estadounidenses que han matado a tres soldados estadounidenses adicionales recientemente. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha prometido que Teherán “pagará” por las muertes “muchas más veces,” y añadió que el estrecho estaba abierto para todos excepto Irán.

– ‘No hay buenas opciones’ para una salida

El lunes, Axios, citando fuentes familiarizadas con el asunto, informó que mediadores regionales como Qatar y Pakistán presentaron a EE.UU. e Irán una propuesta de alto el fuego de 10 días, aunque Washington también se está preparando para la posibilidad de que las conversaciones fracasen. Axios también informó que Israel se está preparando para una posible expansión de la guerra en una campaña coordinada a gran escala en cuestión de días. La semana pasada, Clemens Chay, investigador principal de geopolítica en la Fundación de Investigación del Observador, describió la situación a CNBC como un ciclo escalatorio contenido pero en expansión. En su opinión, Washington no tenía “buenas opciones.” EE. UU. tiene que soportar una guerra de desgaste iraní, intensificar a pesar de la oposición regional o hacer concesiones. Dijo que Irán conservaba una palanca en el Hormuz “como un interruptor que puede encender y apagar,” y advirtió que la interrupción simultánea de Hormuz y el Estrecho de Bab el-Mandeb sería catastrófica para la economía mundial.

– Válvula de alivio bajo amenaza

El lunes por la noche, los militantes huthis declararon un embargo marítimo contra Arabia Saudita efectivo de inmediato, amenazando con empeorar la interrupción del suministro de petróleo desencadenada por los ataques de Irán a los petroleros en el Estrecho de Hormuz. Los huthis han amenazado repetidamente con cerrar el Estrecho de Bab el-Mandeb durante la guerra entre EE. UU. e Irán. El estrecho es un punto crítico para el tráfico marítimo comercial, así como para las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Desde el cierre del Estrecho de Hormuz, Arabia Saudita ha desviado millones de barriles de petróleo al día a través de un oleoducto a un terminal de exportación en el Mar Rojo. Esas exportaciones han actuado como una válvula de alivio crucial para los mercados petroleros globales durante el conflicto._GRA_Emma Graham y Spencer Kimball de CNBC contribuyeron a este informe.

[Contexto: Se ha informado de un ataque iraní a la infraestructura de datos de Amazon en Bahréin, pero la información no ha sido verificada de forma independiente. Las tensiones entre EE. UU. e Irán han aumentado en las últimas semanas, con ataques militares de ambos lados. Los precios del petróleo han subido en respuesta a la escalada del conflicto.]