Por qué la crisis del empleo juvenil se está volviendo global

La crisis del empleo juvenil que se hizo evidente por primera vez en China apunta a importantes problemas económicos y sociales que los gobiernos y las empresas deben abordar.

El año pasado, el desempleo, las débiles perspectivas laborales y la falta general de oportunidades económicas llevaron a los jóvenes a las calles en Kenia, Perú, Nepal, Indonesia y Filipinas.

Este año, las preocupaciones sobre el desempleo juvenil han avivado las protestas en Sudáfrica y Marruecos. En India, ayudaron a dar origen al Partido Cucaracha Janta, un movimiento que comenzó como un proyecto satírico en las redes sociales pero que rápidamente ganó atención nacional.

El problema del desempleo juvenil en China

El desempleo juvenil se refiere a la proporción de jóvenes, generalmente de entre 15 y 24 años, que buscan activamente trabajo pero no pueden encontrarlo. La tasa suele ser más alta que el desempleo general porque los jóvenes tienen menos experiencia y menos oportunidades de establecer contactos, pero esa brecha se está ampliando en un número creciente de países.

China se convirtió en un ejemplo temprano del problema, ya que la matrícula universitaria y el número de graduados crecieron más rápido que la creación de empleo, lo que contribuyó a la ansiedad, las largas búsquedas de empleo y el subempleo durante un período de crecimiento económico más débil.

En mayo, la tasa oficial de desempleo entre los jóvenes urbanos de 16 a 24 años en China fue del 15,6%, según la agencia de noticias Reuters basada en datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.

Si bien esto representa el nivel más bajo en 11 meses, sigue siendo tres veces mayor que la tasa de desempleo general de alrededor del 5%. Desde 2023, las cifras de desempleo juvenil chino excluyen a millones de estudiantes universitarios, lo que dificulta las comparaciones con datos más antiguos.

¿La IA está remodelando las oportunidades laborales de nivel inicial?

China no es el único país con un crecimiento débil, una desaceleración de la movilidad ascendente o una sensación de desigualdad intergeneracional.

En otros países, la tecnología, la lentitud en la contratación y la creciente competencia también han debilitado el vínculo entre un título universitario y una carrera administrativa segura.

Además del creciente número de graduados, otro factor que erosiona la confianza es el temor de que la inteligencia artificial (IA) pueda convertirse en una enorme destrucción de empleos en el nivel inicial. Los expertos aún no tienen claro su impacto.

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“En el Reino Unido, las nuevas ofertas de empleos para graduados han disminuido más rápido que para trabajos no graduados, y muchos de estos puestos están muy expuestos a la IA”, afirmó Golo Henseke, profesor asociado de economía aplicada en el University College de Londres.

Su investigación ha demostrado que “donde las empresas han adoptado la IA más rápidamente, el empleo de personas de 15 a 24 años ha crecido más lentamente, mientras que el empleo en la edad productiva se mantiene”. Pero por ahora, el efecto de la IA es pequeño en comparación con el ciclo económico habitual.

Sara Elder, experta en empleo juvenil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, está de acuerdo. La IA puede ser uno de los impulsores actuales del estancamiento del empleo juvenil, pero ella considera que hay otros factores más importantes.

En este momento, las economías no son dinámicas y la creación de empleo simplemente no sigue el ritmo del número de jóvenes que buscan empleo, dice Elder.

“Esto se ve exacerbado por la tendencia de los empleadores a elevar los criterios de contratación de manera que les resulte más difícil a los jóvenes con poca experiencia laboral poner un pie en la puerta”, dijo Elder.

¿Qué tipo de empleos se ven afectados y dónde?

Sin estos empleos de nivel inicial, es posible que los jóvenes nunca obtengan la experiencia que necesitan para obtener mejores empleos. Las consecuencias podrían ser un menor consumo, menores tasas de propiedad de viviendas y un retraso en la formación de familias, sin mencionar la frustración generalizada.

Actualmente en toda Europa no hay una crisis generalizada de empleo juvenil, dice Henseke, que se especializa en educación, mercados laborales y recursos humanos.

Desde 2022, la proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian ni reciben capacitación ha aumentado solo en un puñado de países europeos como Austria y Alemania y ha disminuido en gran parte del sur de Europa.

“El desempleo juvenil tampoco es nuevo en Europa”, dijo Henseke. “Fue severo después de la crisis financiera, y las mayores mejoras desde entonces se han producido en los países que más lucharon entonces”.

El crecimiento del empleo juvenil es fuerte en América Latina, el sur de Asia y el África subsahariana, incluso si la calidad de los empleos es baja, dice Sara Elder de la OIT Imagen: Stefan Sauer/dpa/Picture Alliance

Pero la OIT descubrió que entre 2023 y 2025 las tasas de desempleo juvenil aumentaron en ocho de las 11 regiones del mundo, como Asia Oriental, América del Norte (Estados Unidos y Canadá), el Sudeste Asiático y el Pacífico.

Las oportunidades para los jóvenes han disminuido en los sectores de manufactura, construcción y servicios, en particular.

“Los empleos para jóvenes en áreas técnicas altamente calificadas basadas en el conocimiento, como ciencia, ingeniería, salud y tecnologías de la información y la comunicación, han tenido mejores resultados y muestran un crecimiento continuo en la mayoría de los países”, dijo Elder.

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¿Qué se puede hacer con los empleos de nivel inicial?

En Alemania, una encuesta realizada esta primavera por la consultora EY encontró que los estudiantes son mucho menos optimistas respecto a encontrar un trabajo adecuado después de graduarse que hace dos años. La seguridad laboral también se sitúa ahora por delante del salario como principal prioridad a la hora de elegir un empleador.

Esto deja mucho margen de mejora. Los formuladores de políticas y los empleadores necesitarán hacer grandes inversiones para crear empleos decentes y “apoyar la transición de los jóvenes de la escuela al trabajo”, dijo Elder.

Golo Henseke se muestra cauto a la hora de culpar a las habilidades de los jóvenes. “Es muy poco probable que los graduados de hoy sean menos capaces que aquellos que abandonaron la educación hace apenas unos años, y las habilidades que los empleadores desean no han cambiado de la noche a la mañana”. A

“Más que nada, lo que ayudaría es el crecimiento económico”, concluyó Henseke.

Editado por: Andreas Becker