El noreste se prepara para la amenaza de inundaciones repentinas

El Noreste y el Atlántico Medio se preparan para una nueva ronda de tormentas severas y posibles inundaciones repentinas el martes después de ser golpeados por fuertes lluvias el sábado.

La mayor amenaza – un riesgo de nivel 3 sobre 5 – se extenderá desde el noreste de Kentucky hasta Nueva Jersey, incluyendo Pittsburgh, Washington D.C., Baltimore y Filadelfia.

Numerosas tormentas severas con vientos potencialmente destructivos y tornados son posibles en esta región.

Rondas de fuertes lluvias y tormentas fuertes se moverán a través del Valle de Ohio hasta el noreste y el Atlántico Medio durante la tarde y la noche.

La posibilidad de inundaciones repentinas será una preocupación a lo largo de la carretera Interestatal 95, desde D.C. hasta Filadelfia y Nueva York.

Se han emitido avisos de inundaciones para el martes, desde Delaware hasta el sur de Nueva York, donde las tasas de lluvia podrían superar una pulgada por hora, potencialmente desencadenando inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas.

Se espera que Filadelfia y Nueva York estén incluidas.

Existe una creciente preocupación por las tormentas eléctricas de movimiento lento que traen lluvias torrenciales en algunas áreas el martes, posiblemente desarrollándose a finales de la mañana o principios de la tarde.

Se espera que las tormentas duren todo el día.

(Información de Contexto: El artículo habla sobre la predicción de tormentas severas y posibles inundaciones repentinas en el Noreste y el Atlántico Medio el martes. Las áreas afectadas incluyen ciudades como Washington D.C., Filadelfia y Nueva York. Se esperan fuertes lluvias y condiciones climáticas peligrosas.)

(Verificación de los Hechos: Las predicciones de tormentas y las advertencias de inundaciones se basan en los pronósticos meteorológicos actuales.)