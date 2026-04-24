Soldado Involucrado en Incursión a Maduro Acusado por Apuestas Internas en Polymarket que le Ganaron $400,000

Un soldado de las fuerzas especiales de EE. UU. que participó en la redada para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido acusado de utilizar información clasificada sobre la operación para ganar más de $400,000 en la plataforma de apuestas en línea Polymarket.

Datos clave En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dijo que el soldado del Ejército de EE. UU. Gannon Ken Van Dyke fue acusado de uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal y robo de información gubernamental no pública.

Van Dyke también enfrenta cargos de “fraude en materias primas, fraude electrónico y realización de transacciones monetarias ilegales”.

El DOJ alega que Van Dyke creó una cuenta en la plataforma de apuestas de criptomonedas Polymarket el 26 de diciembre de 2025 y realizó alrededor de 13 apuestas en mercados relacionados con Maduro y Venezuela.

El soldado presuntamente apostó un total de alrededor de $33,034 en resultados “SÍ” en preguntas sobre acciones militares o invasión de EE. UU. contra Venezuela antes del 31 de enero de 2026.

Como resultado de estas apuestas, Van Dyke presuntamente obtuvo aproximadamente $409,881 después de que las Fuerzas Especiales de EE. UU. realizaran una redada en Caracas y capturaran a Maduro y su esposa en la residencia del líder venezolano.

El soldado presuntamente envió sus ganancias a una bóveda extranjera de criptomonedas antes de depositarlas en una “nueva cuenta de corretaje en línea recién creada”.

Cita crucial El director del FBI, Kash Patel, comentó sobre el arresto en X, diciendo: “Esto involucró a un soldado estadounidense que presuntamente se aprovechó de su posición para beneficiarse de una operación militar justa”. En una publicación de seguimiento resaltando el trabajo de la agencia federal el jueves, Patel identificó a Van Dyke como un “Soldado de las Fuerzas Especiales en servicio activo”.

¿Cómo ha reaccionado Polymarket al arresto del soldado? En un comunicado emitido en X, Polymarket escribió: “El mes pasado, publicamos nuestras reglas de integridad de mercado mejoradas para combatir el comercio interno. Cuando identificamos a un usuario comerciando con información gubernamental clasificada, remitimos el asunto al DOJ y cooperamos con su investigación”.

¿Cómo ha reaccionado el presidente Donald Trump? Cuando los reporteros en la Oficina Oval le preguntaron al presidente Donald Trump sobre los cargos, dijo que no sabía nada sobre el caso antes de preguntar: “¿Estaba apostando que lo atraparían o que no lo atraparían?”. Cuando le dijeron que el soldado presuntamente apostó por la remoción de Maduro, Trump dijo: “Es como Pete Rose apostando por su propio equipo… Ahora, si apostara en contra de su equipo, eso no estaría bien. Pero apostó por su equipo. Investigaré esto”. Cuando se le preguntó si le preocupaba dicho comercio interno, el presidente dijo: “Bueno, ya sabes, lamentablemente, todo el mundo se ha convertido en algo así como un casino… Nunca fui muy partidario de eso. No me gusta, conceptualmente. Pero es lo que es. No, creo que no estoy feliz con nada de eso, pero tienen todos estos sitios diferentes. Tienen mercados predictivos”.

Tangente A pesar de la aparente crítica del presidente a los mercados de apuestas, la empresa matriz de su plataforma Truth Social, Trump Media & Technology Group, ha anunciado planes para lanzar su propio mercado de predicciones en línea en asociación con Crypto.com. El hijo del presidente, Donald Trump Jr., también sirve en la junta asesora de Polymarket, y su firma, 1789 Capital, ha invertido en la plataforma de apuestas de criptomonedas.