Lesiones de la Copa del Mundo: ¿Quién queda descartado y quién aún podría jugar? Hugo Ekitike, Rodrygo, Lamine Yamal, más

Con la Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá a punto de comenzar, algunos jugadores enfrentarán una carrera nerviosa hacia la forma física después de lesiones mal cronometradas en 2026. Otros, sin embargo, sabrán que no se dirigen al torneo después de lesiones desgarradoras que acabaron abruptamente con sus esperanzas. ESPN tiene todo lo que necesitas saber sobre las estrellas que definitivamente están fuera, y los jugadores lesionados que aún tienen una oportunidad…

¿Quién está confirmado como baja?

El delantero del Liverpool se perderá la Copa del Mundo y parte de la próxima temporada de la Premier League debido a una lesión en el tendón de Aquiles que sufrió contra el Paris Saint-Germain en abril. Ekitike, de 22 años, tuvo que abandonar el campo en lágrimas y en camilla durante la vuelta de cuartos de final en Anfield. El atacante del Real Madrid se perderá las oportunidades en la Copa del Mundo después de sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior y menisco derecho en la derrota ante el Getafe el 2 de marzo. A pesar de haber jugado en los cinco partidos de Brasil en el Mundial de Qatar, enfrenta un período prolongado de inactividad después de la noticia de la lesión.

Una cruel lesión de tiempo durante la victoria 1-0 de la Premier League del Tottenham ante el Wolves significa que la temporada de Xavi Simons ha terminado. El holandés fue retirado en camilla después de sufrir un desgarro del ligamento cruzado anterior. Según ESPN, Xavi Simons enfrenta una carrera contra el tiempo para recuperarse de una lesión en la rodilla antes del campeonato mundial. Otras lesiones mal cronometradas incluyen una lesión de abductor en el muslo derecho de Serge Gnabry, una rotura del ligamento cruzado anterior del jugador japonés Takumi Minamino, una lesión de ligamento cruzado anterior para el delantero Samu Aghehowa de España y una fractura de hueso en la mejilla del capitán de Croacia Luka Modric.

¿Quién enfrenta una carrera contra el tiempo para estar en forma?

Con el anuncio del equipo de Brasil programado para mediados de mayo, ha habido conversaciones con la Confederación Brasileña de Fútbol sobre si vale la pena convocar a Estêvão para las rondas eliminatorias. Estêvão se retiró temprano para el Chelsea en su derrota en la Premier League ante el Manchester United el 18 de abril, con el entonces entrenador en jefe Liam Rosenior diciendo que estaba “llorando” y que fue “realmente devastador para él”.

Lamine Yamal “se espera que esté disponible para la Copa del Mundo”, según su club Barcelona, después de desgarrarse el tendón de la corva al anotar un penalti contra el Celta de Vigo el 22 de abril. El defensa del Tottenham, Cristian Romero, enfrenta una carrera contra el tiempo para estar en forma para Argentina después de sufrir una lesión de rodilla que puso fin a su temporada contra el Sunderland. Otro brasileño en esta lista, Eder Militão, sufrió una lesión en el isquiotibial en el choque de LaLiga del Real Madrid contra el Alavés el 22 de abril.

El legendario jugador del Liverpool, Mohamed Salah, parece haber sufrido una lesión en el muslo en su victoria sobre el Crystal Palace el 25 de abril. El delantero del AC Milan, Eder Militão, podría liderar a Croacia en su partido inaugural el 17 de junio contra Inglaterra.