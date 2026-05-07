Victoria Beckham dice que ella y David Beckham no ponen ninguna presión en los niños en medio de la disputa de Brooklyn Beckham.

Gordon Ramsay insta a Brooklyn Peltz Beckham a poner fin a la disputa

Como amigo de toda la vida de David y Victoria, el chef Gordon Ramsay ofreció su opinión sobre la situación semanas después del post de Brooklyn.

“Quiero que Brooklyn se tome un momento para sí mismo y recuerde que eres mitad mamá, mitad papá,” explicó en una entrevista de febrero de 2026 con The Sun. “Eres un joven increíble, pero vaya, ellos han hecho más por ti que nadie hará en toda tu vida, cualquier suegro, déjame decirte.”

De hecho, ha dicho esto mismo a Brooklyn, revelando que ha intercambiado mensajes con el fundador del negocio.

“Es una situación muy difícil,” reconoció Gordon. “Y escucha, lo quiero. Su corazón es increíble pero es difícil, ¿verdad, cuando estás enamorado. El amor es ciego. Lo dicen por algo.”

“Entonces, él está desesperado por valerse por sí mismo, está desesperado por abrirse camino por su cuenta, y respeto eso de Brooklyn,” continuó. “Y eso es algo bueno. Pero recuerda de dónde vienes y sinceramente, un día no vas a tener a tu mamá y papá, y necesitas entender eso.”

El hermano de Brooklyn, Cruz, también compartió que cree que pueden cocinar un acuerdo. Preguntado en el cumpleaños número 27 de Brooklyn si creía que podrían reconciliarse, le dijo a TMZ, “Espero que sí.”