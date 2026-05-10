Probabilidades, predicción y tiempo de Spurs vs. Timberwolves: selecciones de playoffs de la NBA de 2026, mejores apuestas para el cuarto juego de un modelo probado

Los San Antonio Spurs (62-20), segundos cabezas de serie, buscan una ventaja de 3-1 sobre los Minnesota Timberwolves (49-33), número 6, cuando se enfrenten en el Juego 4 el domingo. En esta serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA de 2026, los Wolves salieron sorprendidos en el Juego 1 antes de que los Spurs se llevaran cada uno de los dos últimos partidos. San Antonio prevaleció, 115-108, el viernes para su quinta victoria en sus últimos seis juegos de postemporada. Minnesota busca evitar tres derrotas consecutivas en playoffs por primera vez desde 2024.

El inicio de sesión está programado para las 7:30 pm ET desde el Target Center en Minneapolis. Los Wolves ganaron dos de los tres enfrentamientos de la temporada regular. San Antonio es favorito por 4,5 puntos en las últimas probabilidades de Timberwolves vs. Spurs de FanDuel Sportsbook, mientras que el over/under para el total de puntos anotados es 218,5. Antes de hacer cualquier elección de Spurs vs. Wolves, consulte las predicciones de Spurs vs. Timberwolves del modelo de proyección SportsLine.

El modelo de proyección SportsLine simula cada partido de la NBA 10.000 veces y ha generado más de $10.000 en ganancias por apuestas para jugadores de $100 en sus selecciones de la NBA mejor calificadas durante las últimas ocho temporadas. El modelo ingresó a la segunda ronda de los playoffs de la NBA de 2026 con una excelente racha de 26-9 (74%) en las selecciones mejor calificadas de la NBA esta temporada. Cualquiera que haya seguido sus consejos sobre apuestas de la NBA en casas de apuestas deportivas y en aplicaciones de apuestas podría haber obtenido enormes beneficios.

Ahora, el modelo ha simulado Spurs vs. Timberwolves 10.000 veces y acaba de revelar sus codiciadas selecciones de la NBA y predicciones de apuestas. Puedes dirigirte a SportsLine ahora para ver las selecciones del modelo. Aquí hay varias probabilidades de la NBA y líneas de apuestas de la NBA para Timberwolves vs. Spurs:

Difusión Spurs vs. Timberwolves: Spurs -4.5 en FanDuel Spurs vs. Timberwolves más/menos: 218,5 puntos Línea de dinero Spurs vs. Timberwolves: Spurs -190, Lobos de madera +158 Selecciones de Spurs vs. Timberwolves: Ver selecciones en SportsLine Transmisión de Spurs vs Timberwolves: Fubo (Pruébalo gratis)

Principales predicciones de Timberwolves vs.Spurs

Después de 10.000 simulaciones de Spurs vs. Timberwolves, el modelo de SportsLine esyendo por debajo del total (218,5).Ambos equipos se han inclinado fuertemente hacia el Under en el transcurso de la postemporada regular plus. El cuarto juego se lleva a cabo en Minneapolis, lo cual es importante tener en cuenta ya que Under tiene un excelente récord de 30-15 en los juegos en casa de los Timberwolves. Ese porcentaje del 66,7% para el Under en casa es el más alto de la NBA.

Ambos equipos tienen mejores clasificaciones defensivas que ofensivas, ya que los Spurs son terceros en eficiencia defensiva, mientras que los Timberwolves ocupan el octavo lugar. La pérdida de Donté DiVincenzo ha perjudicado a la ofensiva de Minnesota, que promedia 106 puntos en los cinco partidos completos desde su lesión, en comparación con 118 en la temporada regular. Mientras tanto, se pronostica que los Spurs anotarán más de 10 puntos menos de los que anotaron en la temporada regular. El Under llega el 61,6% del tiempo, lo que lo convierte en una gran selección para cualquiera que apunte a la NBA. apuestas combinadas. Vea la selección de distribución de Timberwolves vs. Spurs en SportsLine y podrá apuesta el Under en Spurs vs. Timberwolves en FanDuel aquí:

Cómo hacer selecciones entre Spurs y Timberwolves

Después de simular cada posesión de Spurs vs. Wolves 10,000 veces, el modelo también dice que un lado de la distribución acierta más del 50% de las veces. Puedes dirigirte a SportsLine para ver las selecciones de la NBA del modelo.

Entonces, ¿quién gana Timberwolves vs. Spurs y qué lado de la diferencia gana más del 50% de las veces? Visite SportsLine ahora para ver de qué lado de Wolves vs. Spurs se extiende, todo desde el modelo que ha devuelto más de $ 10,000 en selecciones mejor calificadas de la NBA, y descúbralo.