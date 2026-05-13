La oscura doble vida de Rolf Harris será explorada en el nuevo documental Primetime Predator

El difunto y deshonrado artista australiano Rolf Harris es el tema de un nuevo documental de dos partes, encargado por la Australian Broadcasting Corporation.

La película, Rolf Harris: Depredador en Prime Time, se estrenará el martes 9 de junio y contará con entrevistas a sobrevivientes que nunca antes habían hablado públicamente de sus crímenes. La serie se dice que captura la historia completa de la doble vida de Harris, trazando su ascenso desde el suburbio de Perth, Australia, hasta las alturas de la fama e influencia en el Reino Unido, al mismo tiempo que revela el patrón de abuso que se desarrolló detrás de escena durante décadas.

(Nota de contexto: Rolf Harris fue un popular artista en la televisión y la música en el Reino Unido y Australia antes de caer en desgracia por cargos de abuso sexual.)

Antes de su caída, Harris fue una figura popular en la televisión, la radio y las listas de éxitos en el Reino Unido, Estados Unidos (su canción “Tie Me Kangaroo Down, Sport” llegó al No. 3 en el Billboard Hot 100 en 1963) y en su tierra natal, Australia. En la década de 2000, fue comisionado para pintar a la Reina Isabel II, una sesión que fue convertida en un documental.

(Nota de verificación de datos: Rolf Harris fue encontrado culpable de asaltos indecentes contra mujeres y niñas entre 1968 y 1986 en un juicio en 2014 y cumplió una condena de cinco años y nueve meses en prisión).

Su caída espectacular comenzó en 2013, cuando fue interrogado y arrestado por la policía en el marco de la Operación Yewtree, la investigación sobre abuso sexual entre miembros de la élite mediática inglesa, incluido el fallecido Jimmy Savile. Tras un juicio en 2014, Harris fue encontrado culpable de varios asaltos indecentes y sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión. Fue liberado en 2017, pero negó cualquier culpa y nunca se disculpó con sus víctimas.

(Nota de verificación de datos: Rolf Harris murió en 2023 a los 93 años).

“En los años transcurridos, el silencio que una vez lo protegió ha comenzado a levantarse”, dice un comunicado de la ABC, anunciando la nueva serie, que “da voz a aquellos que antes no podían, mientras comparten su experiencia en sus propios términos”. La muerte de Harris “finalmente ha levantado un velo de miedo alguna vez impuesto por esta figura poderosa, y los sobrevivientes que temían represalias finalmente pueden hablar”.

(Nota de verificación de datos: Harris fue honrado con varios títulos en el Reino Unido y Australia antes de su caída, que han sido cuestionados y revocados en algunos casos).

Rolf Harris: Depredador en Prime Time se emitirá a las 8:30 p.m. AEST en ABC TV, con ambos episodios disponibles para ver en ABC iview.