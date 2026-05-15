CDC dice que actualmente no hay casos de hantavirus en EE. UU., 41 personas están siendo monitoreadas

En esta foto ilustración se pueden ver muestras de hantavirus en Ankara, Turquía el 6 de mayo de 2026. Arman Onal | Anadolu | Getty Images

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que hasta el jueves no hay casos de hantavirus en el país, mientras monitorean a 41 personas en todo el país por el virus. La agencia mencionó que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo después de un brote en un crucero. El CDC aconsejó a aquellos que están siendo monitoreados que se queden en casa y eviten el contacto con otras personas durante 42 días.

Esto incluye a personas de tres grupos principales: pasajeros que fueron repatriados recientemente y ahora se encuentran en Nebraska y Atlanta, pasajeros que ya habían abandonado el barco y regresado a casa antes de que se identificara el brote y personas que pudieron estar expuestas durante los viajes, “específicamente en vuelos donde hubo un caso sintomático”, informó el Dr. David Fitter, el gerente de incidentes del CDC para la respuesta al hantavirus, en una conferencia de prensa.

La Organización Mundial de la Salud ha informado de 11 casos totales de hantavirus relacionados con el brote, ocho confirmados por pruebas de laboratorio, incluidos tres fallecimientos. La propagación del virus ha generado preocupaciones sobre una potencial crisis de salud global solo unos pocos años después de la devastación de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, los expertos en salud pública han destacado que los riesgos del brote son limitados y han advertido que es probable que no cause una emergencia sanitaria generalizada.

La cepa de hantavirus de los Andes asociada con el brote, a diferencia de otras enfermedades como el Covid, el sarampión y la gripe, no se propaga fácilmente entre personas. Aun así, podrían surgir más casos confirmados en las próximas semanas debido a su largo periodo de incubación, según los expertos.

Algunos expertos en salud pública han dicho que la respuesta de Estados Unidos a la propagación del hantavirus, ralentizada por recortes de personal en el CDC y la decisión de la administración Trump de abandonar la OMS, ha puesto al descubierto falencias en su preparación para enfrentar otra crisis de salud.