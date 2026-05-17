Cómo el conflicto de Oriente Medio está empeorando la caída de Somalia hacia la hambruna

Mustafe Denbil dirige una tienda agrícola y una granja en el norte de Somalia, pero tres meses después de ordenar fertilizantes y pesticidas, los suministros que su negocio necesita siguen varados en Dubái.

Denbil, presidente de Horn Gardens en la ciudad de Hargeisa, dice que las demoras, impulsadas por interrupciones vinculadas a la guerra en Oriente Medio, ahora están afectando a los agricultores y familias de todo el país, ya que los altos precios de los alimentos y el combustible profundizan una crisis de hambre severa y acercan a Somalia aún más a la hambruna.

“Ahora, cuando las familias vienen a nuestra tienda, es posible que no obtengan todo lo que necesitan como solían hacerlo hace cinco meses”, dijo a NBC News por teléfono. “Los pequeños agricultores ni siquiera pueden permitirse comprar a este nuevo precio”.

La nación del este de África ya estaba enfrentando una de sus peores crisis de seguridad alimentaria en años.

Seis millones de personas, alrededor del 31% de la población, experimentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, incluidas 1.9 millones de personas en condiciones de emergencia, dijo esta semana la Clasificación de Fase de Seguridad Alimentaria Integrada (IPC), el principal organismo mundial sobre hambre.

Ahora, las lluvias escasas y los nuevos choques climáticos están nuevamente reduciendo las expectativas de cosecha, mientras que las interrupciones en la cadena de suministro global vinculadas al conflicto en Oriente Medio están aumentando los costos de los fertilizantes y los alimentos, advirtió el organismo.

Estas condiciones, según las agencias de la ONU y de ayuda humanitaria, podrían llevar rápidamente partes del sur a condiciones de hambruna, ya que los grupos de ayuda sobrecargados luchan por mantenerse al día con las crecientes necesidades.

Denbil dijo que las malas lluvias también habían afectado su negocio, pero que la guerra en Oriente Medio era “el principal problema”.

“Realmente esperamos que esa guerra termine, porque es una amenaza para nuestra vida”, dijo.

“El contexto humanitario en Somalia está empeorando más rápido de lo que originalmente proyectamos y esperábamos”, dijo George Conway, el principal funcionario de ayuda de la ONU en Somalia. “Cerca de 2 millones de niños pequeños sufren de malnutrición aguda”, añadió, con medio millón tan gravemente desnutridos que necesitan tratamiento urgente para sobrevivir.

El informe de la IPC dijo que los precios del diésel y la gasolina habían aumentado hasta un 60% en algunas partes de Somalia, vinculando esto a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esto ha elevado los costos de transporte y ha interrumpido las cadenas de suministro en Somalia, que depende en gran medida de las importaciones de alimentos para satisfacer los requisitos alimentarios internos.

Las agencias de ayuda también expresaron preocupaciones sobre el aumento del precio del fertilizante, fundamental para la agricultura, como resultado del conflicto en Oriente Medio.

El gas natural licuado es un ingrediente esencial en la producción de fertilizantes nitrogenados, incluida la urea, un producto agrícola ampliamente utilizado que ayuda a las plantas a crecer y aumenta los rendimientos.

Aproximadamente un tercio de todo el fertilizante intercambiado globalmente por mar pasaba por el Estrecho de Ormuz antes de la guerra, lo que significa que cualquier interrupción sostenida corre el riesgo de propagarse rápidamente a través de la producción y los precios de los alimentos, tensionando aún más los sistemas alimentarios ya frágiles en los que millones luchan por pagar alimentos básicos.

El Comité Internacional de Rescate dijo que el precio del fertilizante de urea había aumentado de $40 a $65 por saco de 50 kg, un aumento del 62.5% en comparación con los niveles anteriores a la crisis, mientras que los precios del fertilizante DAP han aumentado un 20%.

Mientras tanto, los precios del azúcar han aumentado un 13.3%, el arroz un 9.6%, la harina un 16%, el aceite de cocina un 21.4% y la leche un 42.8%.

El informe de la IPC encontró un “riesgo de hambruna” en el distrito de Burhakaba de Somalia, con “inseguridad alimentaria aguda y malnutrición aguda” presentes en todo el país.

La hambruna ocurre cuando al menos el 20% de los hogares en un área enfrentan una extrema falta de alimentos, al menos el 30% de los niños sufren de malnutrición aguda y dos de cada 10,000 personas mueren cada día por hambre. El IPC solo ha declarado la hambruna en unos pocos casos, incluidos Somalia en 2011, Sudán del Sur en 2017 y 2020, así como partes de la región occidental de Darfur en Sudán. La hambruna más reciente fue declarada en la ciudad de Gaza el año pasado.

Ricardo Pires, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dijo que hay “numerosos lugares” donde la atención médica para tratar enfermedades relacionadas con el hambre ya no está disponible o está muy limitada, “debido a todas las interrupciones que están ocurriendo en Oriente Medio”.

En toda la región, los expertos advierten que el impacto de la crisis del Hormuz está afectando los sistemas alimentarios altamente dependientes de la importación de África Oriental.

“Todos estamos expuestos”, dijo Seleshi Bekele Awulachew, exministro de agua, irrigación y energía de Etiopía, “ya sea Kenia, Tanzania, o hasta Sudáfrica”.

“El suministro escaso de fertilizantes significa que no se aplica suficiente fertilizante, o puede que ni siquiera se aplique fertilizante”, dijo a NBC News. “Así que esto creará una crisis realmente grave en la región si este problema persiste”.